Nie wieder Smartphones von Huawei? Jetzt spricht der Hersteller

Die US-Regierung hat Google und anderen amerikanischen Unternehmen verboten, mit Huawei Geschäfte zu machen. Der Vorwurf lautet nach wie vor: Spionage. Dabei könnte US-Präsident Donald Trump sich womöglich vor etwas ganz anderem fürchten. Dennoch sorgen die Sanktionen dafür, dass neue Smartphones von Huawei nur ohne Google-Dienste in den Handel kommen. Smartphone-Nutzer hierzulande orientieren sich deshalb um und suchen sich alternative Modelle, die Play Store und Co. an Bord haben. Einer der Profiteure: Xiaomi. Dadurch verkaufen sich Geräte wie das Huawei P40 Pro bei Weitem nicht mehr so gut, wie ihre Vorgänger in den Jahren zuvor.

Der Analyst Ming-Chi Kuo von TF International Securities wagte nun eine Prognose. Ihm zufolge könnte Huawei das Smartphone-Geschäft im schlimmsten Fall sogar komplett aufgeben und sich aus dem Markt zurückziehen. Huawei bezieht nun Stellung und widerspricht den Aussagen des Analysten. „Das ist schlichtweg nicht korrekt und reine Spekulation“, teilt uns ein Unternehmenssprecher mit. „Huawei hat nicht vor, das Smartphone-Segment aufzugeben.“ Im Gegenteil. Die Reaktionen zur P40-Reihe seien so gut, dass der Hersteller auch weiterhin Smartphones auf den Markt bringen will.

Huawei Mate 40 Pro nicht in Gefahr

Darüber hinaus sagte Huaweis Smartphone-Chef Richard Yu vor Kurzem, dem Konzern gingen aufgrund der US-Sanktionen die Prozessorchips aus. „Die Produktion wird am 15. September eingestellt“, sagte Yu. Könnte das kommende Huawei Mate 40, das im September erscheinen soll, also das letzte Smartphone mit einem Kirin-Prozessor sein? Möglich ist es. Huawei gibt jedoch Entwarnung, was die Versorgung mit Prozessoren angeht. „Der Bedarf für 2020 ist auf globaler Ebene gedeckt“, teilt uns ein Unternehmenssprecher mit. „Alle weiteren Informationen wird Huawei zeitnah bekannt geben.“

Alternative: eigenes Betriebssystem?

Wie lang der Atem Huaweis ist, immer weiter Smartphones in den deutschen Handel zu bringen, die deutlich hinter den Erwartungen zurückbleiben, ist unklar. Ein Silberstreifen am Horizont: Die Präsidentschaftswahlen in den USA Anfang November. Ein neuer US-Präsident könnte die Sanktionen entschärfen. Und sollte Huawei wieder Smartphones mit Google-Diensten auf den Markt bringen, dürften früher oder später auch die Kunden zurückkehren.

Die Alternative? Das Unternehmen hat ein eigenes Betriebssystem, Harmony OS, mit dem man Android und iOS Konkurrenz machen könnte. Ein Schritt in die Selbstständigkeit?