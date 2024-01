Nichtraucher werden: Diese Apps helfen dabei, mit dem Rauchen aufzuhören

Zigaretten – ein Thema wie kein anderes. Für die einen gehört es zu gesellschaftlichen Anlässen dazu, die anderen machen es, weil es ihnen schmeckt und wieder andere scheinen quasi als Raucher geboren worden zu sein. Ein Zeichen dafür, dass Rauchen aber immer mehr in den Hintergrund gedrängt wird, bestätigt auch eine aktuelle Studie des Marktforschungsportals Statista aus dem Jahr 2020. Immer mehr Menschen lassen die Zigaretten liegen. Doch egal, aus welchen Gründen du zum Glimmstängel gegriffen hast oder wie lange du schon rauchst – es zählt nur eins: Du willst aufhören.

Mit dem Rauchen aufhören: Das bringt es

Mit dem Rauchen aufzuhören ist einfacher gesagt als getan. Ein erster Schritt ist, sich das Konsumverhalten einmal vor Augen zu führen und zu sehen, was Zigaretten eigentlich alles verursachen. Und das nicht nur im Körper, sondern auch finanziell. In welchen Punkten hilft es dir also direkt, wenn du mit dem Rauchen aufhörst?

Bessere körperliche Verfassung und Steigerung der Fitness Kosten sparen: Nimmt man an, du rauchst eine Packung Zigaretten in der Woche und geht man davon aus, dass die Packung im Schnitt 6,50 Euro kostet, kannst du in einem vierwöchigen Monat mindestens 26 Euro sparen. Verbesserung des Geschmacks- und Geruchssinns. Du schonst die Gesundheit deiner Mitmenschen, indem du sie nicht mehr zu Passivrauchern machst. Schonung der Umwelt.

Rauchfrei-Apps: So wirst du zum Nichtraucher

Dass das Aufhören nicht unbedingt einfach ist und von heute auf morgen geschieht, wird dir klar sein. Du schaffst das aus eigener Kraft, kannst dir parallel aber auch Hilfe holen. Neben analogen Nikotinpflastern gibt es auch digitale Raucher-Apps für dein Smartphone, die dir beim Aufhören helfen. Und nicht nur das: Das Smartphone soll dich außerdem motivieren, rauchfrei zu bleiben.

Rauchfrei Lite

Die App „Rauchfrei Lite“ steht kostenlos zum Download zur Verfügung. Sie ist im Kern recht simpel gehalten, bietet dafür aber das Nötigste. In der App protokollierst du dein Rauchverhalten, indem du deinen täglichen Konsum sowie die damit verbundenen Kosten angibst. Die Smartphone-App unterfüttert den Entwöhnungsprozess mit allerhand Informationen, beispielsweise wie sich dein Körper unter dem Rauchstopp verändert. Zusätzlich kannst du ein wichtiges Datum angeben: nämlich, wann du mit dem Rauchen aufgehört hast.

Darüber hinaus versucht „Rauchfrei Lite“ dich zu motivieren, indem du dir Ziele steckst. Hier sind zum Beispiel finanzielle Ziele gemeint, auf die du zu sparen. Oder wie viel Geld du sparst und was du dir anstelle der Zigaretten nun leisten kannst.

Smoke Free

Die App „Smoke Free“ will dich vor allem herausfordern. Um dich zum Nichtraucher zu machen, motiviert dich die App mit täglichen Aufgaben – zumindest im ersten Monat. Das soll dir den Einstieg erleichtern. So kannst du beispielsweise immer dann, wenn du Verlangen nach einer Zigarette spürst, eine Notiz in der App hinterlassen und analysieren, wann du am ehesten rückfällig wirst. So bekommst du einen besseren Überblick, wie du Fallen vermeiden und in Zukunft rauchfrei leben kannst.

Neben den Herausforderungen bietet „Smoke Free“ eine To-do-Liste, die du selbst erstellen kannst. Dort trägst du Dinge ein, die in einem bestimmten Zeitrahmen erledigt werden sollen. Die Liste soll Ablenkung schaffen. Wie auch andere Apps kannst du darüber hinaus auch Ziele festlegen, die auch finanziell sein können. Hast du ein Ziel erreicht, kannst du dich belohnen. „Smoke free“ gibt es als Android-App und für iOS kostenlos.

Kwit

In die gleiche Kerbe wie „Smoke Free“ schlägt auch die Nichtraucher-App „Kwit“. Sie will dir nicht nur dabei helfen, dein Verhalten zu protokollieren, sondern dich zusätzlich motivieren. So kannst du dir einerseits die klassischen Ziele mithilfe der App stecken, die auch finanzieller Natur sein können. Zu finden ist sie im Google Play Store sowie in Apples App Store.

Interessant machen „Kwit“ allerdings die Zusatz-Features. So kannst du die App als Tagebuch benutzen und deinen Weg zum Nichtraucher aufschreiben. Zudem findest du Felder, in denen du eintragen kannst, wann und warum die rückfällig geworden bist. Du hast auch Platz, die Gefühle, die du in dieser Situation gehabt hast, zu notieren.

„Kwit“ ist jedoch ein strenger Helfer: Die App „merkt“, wenn deine Willenskraft nachlässt. Diese wird mit Punkten festgehalten. Rutscht sie unter einen gewissen Wert, verlierst du deine hart erarbeiteten Trophäen und musst von vorn beginnen. Wenn du auf der Kippe und kurz davor bist, eine Zigarette zu rauchen, brauchst du dein Handy nur zu schütteln und „Kwit“ spuckt dir eine Motivationskarte aus.

Quit Now!

Hör jetzt auf! Das ruft „Quit Now!“ dir bereits beim Download zu und fordert dich somit aktiv auf, mit dem Rauchen aufzuhören. Der Schwerpunkt liegt bei der App vor allem auf einer sozialen Komponente. „Quit Now!“ bietet nach eigenen Angaben eine Ex-Raucher-Community mit mehr als zwei Millionen Nutzern, mit denen du dich über deine Probleme auf dem Weg zum Nichtraucher austauschen kannst. Getreu dem Motto „Geteiltes Leid ist halbes Leid“ kannst du somit auch Tipps von anderen Usern bekommen oder deinen eigenen Ratschlag anderen erteilen.

Die Nichtraucher-App zeichnet daneben deine Erfolge auf und steckt Ziele auf Basis von jeder nicht gerauchten Zigarette. Um dich zu motivieren gibt „Quit Now!“ ebenfalls einen Überblick über die Zeitspanne, wie lange du schon nicht mehr zum Glimmstängel gegriffen hast. Wenn du außerdem über die Prozesse in deinem Körper informiert sein willst, bietet die App allerlei Informationen rund um Gesundheit und wie sich dein Körper Tag für Tag vom Tabakkonsum erholt. „Quit Now“ ist kostenlos für Android und iOS.

Grüne Lunge

Der Name ist Programm: Von einer schwarzen zu einer grünen Lunge kommen, das ist das Ziel. Wenn das nur auch im echten Leben so einfach gehen würde. Die iOS-App „Grüne Lungen – Stop Rauchen“ zeigt die Entwicklung des Rauchstopp-Prozesses visuell durch die Lungenflügel dar. Ist die Lunge am Anfang ganz schwarz, wird sie schrittweise grüner, je länger du der Zigarette widerstehen kannst.

Die App zeigt dir neben deinem Erfolg außerdem an, wie viel Teer und Nikotin du durch die Zigaretten zu dir nimmst – beziehungsweise wie viel Gramm du dir nun ersparst. „Grüne Lungen“ zeigt außerdem auf, wie viel Geld du sparst. Ziel ist am Ende nicht nur eine grüne Lunge, sondern auch 15 Sterne. Die kannst du in jedem Jahr, in dem du Nichtraucher bist, sammeln.

Nichtraucher werden: Das bieten Krankenkassen

Neben Raucher-Apps von Drittanbietern gibt es auch ein Angebot von deutschen Krankenkassen – oder zumindest Programme, die von den Versicherungen bezuschusst werden. Meistens sind die Apps mit Rauchfrei-Kursen verbunden oder sollen unterstützend dazu dienen. Dazu zählt beispielsweise die App „NichtraucherHelden“ oder auch „Nichtraucher in 5 Stunden“. Bei ersterer kannst du Online-Kursen teilnehmen; bei letzterer bekommst du wissenswerte Informationen und Motivation durch Videos vermittelt. Allerdings ist hier Vorsicht geboten: Teilweise sind die zugehörigen Programme nur Mitglieder der jeweiligen Krankenversicherungen zugänglich.

Die Krankenversicherung Audi BKK gibt dir mit „StartStop-Rauchfrei App“ eine eher klassische App zur Hand. Sie zeigt dir die Verbesserung deiner Gesundheit an. Auch Ersparnisse sind vermerkt, die du jeden Tag durch den Rauchstopp erzielst. Praktisch ist, dass du für die Nutzung der App kein Mitglied der Audi BKK sein musst. Die App ist kostenlos im Play Store und App Store zu finden.