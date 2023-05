Nicht nur Hardware: Die Highlights vom Google Event des Jahres

In diesem Jahr begeistert Google uns mit gleich drei neuen Hardware-Produkten: Zwei Smartphones und einem Tablet. Doch auch bei der Software hat sich einiges getan. So verändert man die Google-Suche grundlegend und spendiert mehreren Apps spannende, neue Funktionen.

Google Pixel 7a: Neues Mittelklasse-Handy

Das Google Pixel 7a ist auf den ersten Blick unspektakulär, dürfe mit seinem niedrigen Preis zu einem echten Kassenschlager werden. Mit einem 6,1 Zoll großen Bildschirm ist das Mittelklasse-Smartphone sehr kompakt und erinnert optisch stark an das normale Pixel 7. Das 7a setzt jedoch auf ein Gehäuse aus Kunststoff, statt Glas und Metall, um Kosten zu sparen. Nicht gespart hat Google hingegen beim Prozessor. So steckt auch im Pixel 7a der neue Tensor G2 Chip, mitsamt aller smarten Google-Features wie das Nachschärfen von Fotos, Entfernen von Objekten und der Offline-Spracherkennung.

Einen großen Schritt nach vorn macht die Kamera. So bietet das Pixel 7a eine 64-Megapixel-Hauptkamera sowie eine 13-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera. Mit diesem Set-up und Googles smarter Software dürfte dem Pixel 7a der Platz für die beste Kamera in der Mittelklasse sicher sein.

Und der Preis? 509 Euro verlangt Google hierzulande zum Marktstart. Dabei kannst du aus vier verschiedenen Farben wählen. Für kurz entschlossene Käufer gibt es die Pixel Buds A kostenfrei dazu.

Das neue Google Pixel 7a in allen Farben

Pixel Fold: Lange erwartet und endlich hier

Über das Pixel Fold, also ein faltbares Smartphone direkt von Google, wird schon seit mehreren Jahren diskutiert. Jetzt ist es endlich so weit und Google stellt das lange erwartete Smartphone endlich vor. Das Pixel Fold ist mit einem 5,8 Zoll großem Außendisplay ausgestattet. Dieses hat ein deutlich normaleres Seitenverhältnis als das langgezogene Display des Samsung Galaxy Fold4. Aufgeklappt kommt man auf 7,6 Zoll im beinahe quadratischen Seitenverhältnis von 6:5. Beide Displays setzen auf OLED-Technik mit 120 Hertz.

Das erste Falt-Smartphone von Google

Auf der Rückseite verbaut Google eine Tripple-Kamera bestehend aus einer 48-Megapixel-Hauptkamera und je einer 10,8 Megapixel-Kamera für Ultraweitwinkel und 5-fachem, optischem Zoom.

Das erste Falt-Smartphone von Google ist in zwei Farben erhältlich und nach dem IPX8-Standard vor Wasser geschützt. Besonderen Wert legt man auf die Software. So sorgt man für einen flüssigen Wechsel zwischen den beiden Bildschirmen und integriert zahlreiche Multitasking-Funktionen, mit denen man den großen Bildschirm ideal nutzen kann.

Das Pixel Fold ist ab sofort für 1.899 Euro erhältlich. Für alle Käufer bis zum 07. Juli gibt es die Pixel Watch kostenfrei dazu.

Endlich wieder ein Google-Tablet

Tablets haben in den vergangenen Jahren einen kleinen Hype erlebt. Und so bringt auch Google erstmals nach vielen Jahren wieder ein eigenes Android-Tablet auf den Markt. Dieses Mal mit einem ganz besonderen Kniff: Dem Pixel Dock.

Das Pixel Tablet ist mit einem 10,95 Zoll großen 2K-Display mit einem 120 Hertz LCD-Paneel ausgestattet. Als Prozessor kommt auch hier der Tensor G2 Chip zum Einsatz. Mit einem Gehäuse aus Aluminium und einem Gewicht von unter 500 Gramm soll es dabei gut in der Hand liegen.

Jedes Pixel Tablet kommt mit einem magnetischen Lautsprecher-Dock im Lieferumfang daher. Dieses sorgt dafür, dass das Tablet jederzeit geladen ist. Gleichzeitig fungiert das Tablet so als Smart Speaker. Auch an Nutzerprofile hat Google gedacht. Mit einem Fingerabdrucksensor können sich mehrere Nutzer auf dem Tablet anmelden und finden dann jeweils ihre Apps und Daten vor.

Das Pixel-Tablet mit seinem Dock

Eine unangenehme Überraschung gibt es hingegen beim Preis. Während das Pixel 7a und das neue Google Tablet in den USA 499 Dollar kosten, ist das Tablet hierzulande deutlich teurer als das Smartphone. 679 Euro verlangt Google im eigenen Store. Immerhin ist das Dock dabei im Lieferumfang enthalten.

Google-Suche wird umgebaut

Doch gab es auf der Google IO nicht nur neue Hardware zu sehen. So wird es bei der Google-Suche in den kommenden Monaten eine große Änderung geben. Der KI-Trend rund um ChatGPT macht auch bei Google keinen Halt und so wird man die eigene KI Bard in die Suche integrieren. Über den normalen Suchbefehlen sollen zukünftig die KI-Ergebnisse angezeigt werden.

Mehr Informationen über die Änderungen in der Suche haben wir dir in einem separaten Artikel zusammengefasst.

Smartphones, Kopfhörer und mehr wiederfinden

Mit der „mein Gerät finden“ App von Google lassen sich schon lange die eigenen Smartphones wiederfinden. Jetzt möchte man auch Zubehör wie Kopfhörer und Bluetooth-Tracker integrieren. Dafür sollen unter anderem Tile und Chipolo in das Netzwerk integriert werden.

Wie Apple führt man auch einen Tracking-Schutz ein. So warnt einen das Smartphone zukünftig, wenn man von einem fremden Tracker verfolgt wird. Hierbei arbeiten Google und Apple sogar zusammen, um auch vor AirTags warnen zu können.

Weitere Details hierzu soll es im Laufe des Sommers geben.

Viele smarte Features

Auch andere Apps stattet Google mit smarten KI-Funktionen aus. So bekommt Gmail eine „Help me write“ Funktion, die automatisch Mails formulieren kann. Etwa um eine Rückerstattung für einen gestrichenen Flug zu beantragen.

Auch der magische Radierer in Google Fotos wird aufgebohrt und heißt künftig „Magic Editor“. So kannst du mit dem Tool nicht mehr nur noch ungewollte Objekte aus Fotos radieren, sondern auch das Wetter auf Fotos ändern oder Personen verschieben. Diese Features stehen im Laufe des Jahres auf ausgewählten Pixel-Geräten zur Verfügung.

