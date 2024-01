Neuigkeiten bei Disney+: Das steht an

Bei Disney+ kommen mehrmals wöchentlich neue Inhalte auf die Plattform. Dabei werden bei Serien mal ganze Staffeln online gestellt, mal nur einzelne Folgen. Immer wieder findest du auch Filme, sogar Blockbuster, unter den Neuerscheinungen. Denn das Disney-Imperium ist weitaus größer, als nur Donald Duck und Micky Maus. Filme und Serien von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic gehören ebenso zu Disney+ dazu wie Serien und Filme der Disney Kreativstudios, darunter Disney Television Studios (20th Television und ABC Signature), FX Productions, 20th Century Studios und Searchlight.

Ende 2023 hat Disney die Preise für seinen Streaming-Dienst deutlich angezogen. Bestandskunden lässt Disney damit je nach Laufzeit noch eine Weile in Ruhe, doch Neukunden müssen jetzt mehr zahlen. Monatlich kostet dich die Premium-Version jetzt 11,99 Euro, im Jahresabonnement werden 119,90 Euro fällig. Im Jahresabo sind das rund 30 Euro Aufschlag für eine Funktion, die bisher enthalten war. Im Monatsabo summieren sich die Kosten sogar auf 36 Euro mehr, die du zahlen musst. Die werbeunterstützte Version kostet 5,99 Euro monatlich.

Disney+ bezeichnet sich selbst inzwischen als einen Streaming-Service für Abonnenten ab 18 Jahren. Das ist allein aus rechtlichen Gründen erforderlich. Aber natürlich gibt es auch Inhalte für Kinder. Um sicherzustellen, dass Disney+ für Zuschauer aller Altersgruppen geeignet ist, bietet die Kindersicherung die Möglichkeit, den Zugriff auf Inhalte für bestimmte Profile auf der Grundlage von Altersfreigaben zu beschränken. Auch lässt sich eine PIN hinzuzufügen, um Profile mit Zugriff auf Inhalte für Erwachsene zu sperren.

Februar 2024 bei Disney+: Valentinstag

In Sachen Marketing hat der Februar eines jeden Jahres vor allem Eines zu bieten: Den Valentinstag. Und so hat auch Disney+ den Februar einmal mehr in dessen Motto gestellt und zahlreiche Inhalte rund um das Thema kuratiert. Das Angebot liest sich aber auch ein wenig, als wären wir wieder in den 1990er Jahren angekommen.

Mit dabei ist Julia Roberts mit Klassikern wie „Pretty Woman“ oder „Die Braut, die sich nicht traut“, der mit Humor die Höhen und Tiefen einer bevorstehenden Hochzeit einfängt. Am 14. Februar dürfen natürlich auch die schönsten Disney Klassiker nicht fehlen: „Susi und Strolch“ entführt uns in eine entzückende Geschichte, in der zwei Hunde aus verschiedenen Welten zueinanderfinden und „Die Schöne und das Biest“ erzählt eine zauberhafte Geschichte, in der die wahre Liebe die inneren Werte über das Äußere stellt.

Wer den Valentinstag allein auf der Couch verbringt, kann sich dafür auf eine extra Portion Leonardo DiCaprio freuen. „Titanic“ oder „William Shakespears Romeo & Julia“ werden die Herzen höher schlagen lassen. Doch auch Spaß und viel Humor dürfen am Valentinstag nicht zu kurz kommen. Die Disney+ Valentinstags Sammlung bietet mit Titeln wie „Selbst ist die Braut“ oder „Love Vegas“ einen Einblick in die chaotischsten Beziehungen und sorgt für jede Menge Lacher.

Alle Neustarts bei Disney+ im Februar im Überblick

2. Februar

Selbst (Pixar)

7. Februar

American Dad – Staffel 19 (Star)

Die 2000er – Die Welt mit anderen Augen sehen – Staffel 1 (National Geographic)

Die 80er – Ein Jahrzehnt verändert die Welt – Staffel 1 (National Geographic)

Animal Fight Club – Staffel 3-6 (National Geographic)

Apokalypse: Der Kalte Krieg – Staffel 1 (National Geographic)

Drogen im Visier – Staffel 6-7 (National Geographic)

Dr. Joya – Hautärztin der Tiere – Staffel 1 (National Geographic)

The Marvels

9. Februar

Suncoast (Star)

14. Februar

Micky Maus: Spielhaus – Neue Episoden der 2. Staffel (Disney)

Geschichte mal anders! – Staffel 1 (National Geographic)

What’s up, Dad? – Staffel 1-5 (Star)

Daughters of the Cult (Star)

Star Wars: Die Abenteuer der jungen Jedi – Neue Folgen der 1. Staffel (Star Wars)

21. Februar

Wildes Indien – Staffel 1 (National Geographic)

Haileys Mission – Staffel 1 (Disney)

„Star Wars: The Bad Batch“ – Staffel 3

28. Februar

We Live Here: The Midwest (Star)