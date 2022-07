Neues Survival Game: Das kann dir „Serum“ bieten

Bei „Serum“ handelt es sich um ein Survival Game, das definitiv in Richtung Horror geht. Ein Trailer gab Spielern nun einen Einblick in die Story und das Gameplay des neuen Spiels. Die Reaktionen sind gemischt, doch kann das Spiel trotzdem erfolgreich sein?

„Serum“: Standard Survival-Horror?

Der neue Reveal-Trailer des Spiels ist nur 39 Sekunden lang. Verständlicherweise kann ein so kurzer Trailer kaum einen tieferen Einblick in ein Spiel geben, doch manches lässt sich dennoch aus dem Trailer ziehen. Der Trailer zeigt Gameplay aus der Sicht des Protagonisten von „Serum“. Zu Beginn erscheint ein toter Arzt oder Wissenschaftler in weißem Kittel, der in einer Blutlache auf dem Boden liegt. Kurz darauf bahnt sich der Protagonist seinen Weg durch eine überwucherte und zerfallene Stadt. Er injiziert sich das grün leuchtende Serum, was seine Adern durch die Haut scheinen lässt. In der Stadt selbst sehen wir Berge an Leichen und mutierte Käfer, was vermutlich ein Einblick in die Folgen des Serums gibt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Aus der Steam Seite des Spiels geht hervor, dass das Serum der Schlüssel zum Überleben des Protagonisten ist. Es kann jedoch zu schrecklichen Mutationen und sogar dem Tod führen. Die Benutzung ist also stets ein Risiko. Im Trailer sehen wir neben den mutierten Käfern auch einen mutierten Wolf, was darauf schließen lässt, dass die Mutationen nicht nur Menschen betreffen. Zugegebenermaßen ist der Kampf mit dem Wolf, der im Trailer enthalten ist, nicht gerade episch. Dies könnte jedoch daran liegen, dass das Spiel noch nicht fertig gestellt ist. Höchstwahrscheinlich ändert das Studio noch einiges am Gameplay, bevor das Spiel live geht. Reaktionen unter dem Trailer sind gemischt. Zwar gibt es manche Spieler, die das Spiel unterstützen und sich freuen, doch andere scheinen eher weniger optimistisch zu sein. Sie gehen davon aus, dass das Spiel einfach nichts Besonderes sein wird. Laut ihnen ist „Serum“ weder schlecht noch gut, es ist einfach ein Videospiel. Kann sich „Serum“ vor diesem Schicksal retten?

Die Zukunft des Spiels

Klar ist vor allem eins: Der Trailer war ein Reinfall. Ein Trailer sollte stets die Highlights eines Spiels darstellen, um Fans zu begeistern. „Serum“ scheint dies jedoch nicht zu schaffen. Der Trailer wirkt wie eine zufällige Sequenz an Gameplay-Szenen, die kaum Spannung und Vorfreude auf das Spiel generieren. Bislang ist jedoch noch unbekannt, ob es sich wirklich um ein schlechtes Spiel, oder nur um einen schlechten Trailer handelt. Es ist durchaus schon vorgekommen, dass ein Spiel nach einem schlechten Trailer doch Erfolg gefunden hat.

„Serum“ hat Potential. Kann es Spieler überraschen?

Die Story von „Serum“ hat durchaus Potenzial. Mutationen und mysteriöse Substanzen spielen in vielen erfolgreichen Games eine zentrale Rolle. Die Hoffnung von Spielern liegt also nun in einer guten Story. Schafft es „Serum“ nämlich, Spieler mit einem packenden Narrativ zu begeistern, dann lässt sich schlechtes Gameplay leichter entschuldigen. Es ist jedoch noch nicht genug über die Story des Spiels bekannt, um hier eine definitive Aussage zu treffen. Die Steam-Seite des Spiels schafft es jedoch um einiges besser als der Trailer, das Spiel in einem guten Licht zu präsentieren. Für Fans des Genres könnte das Spiel also durchaus von Interesse sein, doch ob das Game es schafft, auch ein breiteres Publikum anzusprechen, ist noch unklar. Unklar ist auch, wann das Spiel offiziell rauskommen soll. Es handelt sich beim aktuellen Trailer nur um einen Reveal-Trailer, was vermuten lässt, dass das Spiel sich noch einige Zeit lang in der Entwicklung befinden wird.