Neues Pokémon Spiel für Android und iOS ab heute verfügbar

Pokémon Unite ist ein sogenanntes MOBA. Das steht für Multiplayer Online Battle Arena. In dem Spiel gilt es also, dich mit deinen Pokémon in verschiedenen Arenen mit Spielern auf der ganzen Welt zu messen. Das Spiel ist bereits seit zwei Monaten auf der Nintendo Switch verfügbar. Nun startet das Game auch auf dem Smartphone durch.

Boni für alle Spieler der ersten Stunde

Zur Feier der Veröffentlichung erhalten alle Spieler, die sich bis zum 31. Oktober 2021 um 15:59 Uhr in der Smartphone-Version von Pokémon Unite anmelden, diverse Boni. Dazu gehören 1.000 Aeos-Tickets, eine Unite-Lizenz für Pikachu sowie eine besondere Festival-Holowear für Pikachu.

Die Smartphone-Version des Spiels unterscheidet sich nicht von der Version auf der Nintendo Switch. Bestehende Spieler können sich in der App sogar mit ihrem Pokémon-Trainer-Club Account anmelden und ihren Spielfortschritt von der Switch übernehmen.

Mit dem Smartphone-Release von Pokémon Unite bekommt auch die Switch-Version ein Update verpasst und ist erstmals auf Deutsch spielbar. Zudem wurden einige Balance-Änderungen im Spiel vorgenommen und neue Inhalte wie Holowear-Outfits hinzugefügt.

Worum geht es in Pokémon Unite?

In Pokémon Unite kannst du deine Kampfkünste beweisen und gegen andere Spieler antreten. Aktuell gibt es fünf verschiedene Arenen zur Auswahl, die jeweils ein legendäres Pokémon beinhalten. Diese legendären Pokémon spielen im Kampf eine wichtige Rolle.

Bist du neu im Spiel, hast du die Wahl zwischen 20 verschiedenen Pokémon für dein Team. In dieser Auswahl finden sich Favoriten wie Pikachu oder Relaxo. Im Laufe des Spiels kannst du jedoch zahlreichen weiteren Pokémon begegnen und diese in dein Team aufnehmen.

Das Spielsystem von Pokémon Unite ist komplett neu. So kämpfst du gemeinsam mit deinem Partner-Pokémon als Team von fünf Spielern. Ihr sammelt Punkte, indem ihr gegen wilde Pokémon kämpft und diese dann gegen eure Gegner anwenden könnt. Vor jedem Battle werden deine Pokémon auf Level 1 zurückgesetzt, um dann im Laufe des Kampfs Level aufzusteigen und neue Attacken zu lernen. Erreicht dein Pokémon ein hohes Level, kann es einen sogenannten Unite-Move erlernen.