Neues Gesetz 2023: Deshalb meldet dich eBay jetzt dem Finanzamt

Ob das alte Handy, ein Kellerfund oder aussortierte Möbel: Wer nicht mehr genutzte Sachen bei eBay oder eBay Kleinanzeigen verkauft, kann so den einen oder anderen Euro damit machen. Der Verkauf kann aber auch viel Ärger bereiten, wie die Stiftung Warentest zeigt. Ein Fehler und du haftest 2 Jahre lang – auch für gebrauchte Dinge. Ab 2023 gilt darüber hinaus ein neues Gesetz. So müssen Portale wie eBay oder Kleinanzeigen ihre Nutzer dem Finanzamt melden. Doch welche Folgen hat das?

Deshalb muss eBay dich dem Finanzamt melden

Seit dem 1. Januar 2023 gibt es ein neues Gesetz. Der Name: Plattformen-Steuertransparenzgesetz. Verkaufsportale wie eBay und eBay Kleinanzeigen müssen nun den Finanzbehörden ihre Umsätze melden. Damit verbunden müssen die Plattformen also auch Verkäufer dem Finanzamt melden. Doch nicht jeder Verkauf wird sofort an die Behörden übermittelt.

Wer nur unregelmäßig und nur wenige Artikel bei eBay verkauft, der wird nicht gemeldet. Erst ab mindestens 30 Verkäufen oder 2.000 Euro Umsatz pro Jahr wird das Finanzamt informiert. Auch wer nur ein einziges Mal im Jahr etwas bei eBay verkauft, beispielsweise sein Auto, und der Erlös liegt dabei über 2.000 Euro, muss das Portal diese Transaktion dem Finanzamt melden. Dabei melden die Verkaufsplattformen deinen Namen, die Adresse, die Steueridentifikationsnummer sowie die Bankverbindung und die Transaktionen mit ihren jeweiligen Umsätzen.

Muss man jetzt Steuern auf verkaufte, alte Dinge zahlen?

Viele dürften sich jetzt fragen, ob sie Steuern nachzahlen müssen, wenn sie 30 Artikel verkaufen oder einen Umsatz von 2.000 Euro machen. Die Antwort lautet: nein. eBay und eBay Kleinanzeigen melden das nur dem Finanzamt. Räumst du also deinen Dachboden aus und verkaufst viele für dich unnütze Dinge bei einer solchen Verkaufsplattform, passiert nichts. Das Finanzamt könnte aber stutzig werden, wenn du im Jahr drei Dachböden ausräumst.