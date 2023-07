Neues bei Disney+: Das erwartet dich im August

Bei Disney+ kommen mehrmals wöchentlich neue Inhalte auf die Plattform. Dabei werden bei Serien mal ganze Staffeln online gestellt, mal nur einzelne Folgen. Immer wieder findest du auch Filme, sogar Blockbuster, unter den Neuerscheinungen. Denn das Disney-Imperium ist weitaus größer, als nur Donald Duck und Micky Maus. Filme und Serien von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic gehören ebenso zu Disney+ dazu wie Serien und Filme der Disney Kreativstudios, darunter Disney Television Studios (20th Television und ABC Signature), FX Productions, 20th Century Studios und Searchlight.

Der August bei Disney+: Besondere Delikatessen

Nach der HAIßen Saison im Juli – einem Hai-Special – begibt sich Disney+ im August auf eine kulinarische Reise der besonderen Art. Es stehen drei neue, brandheiße Delikatessen auf dem Speiseplan: Ab dem 2. August gibt Henrique Sá Pessoa, der Star der portugisischen Haute Cuisine, in „Comtradicao“ einen Einblick in seine Küche, während Bob Belcher in der bereits 13. Staffel von „Bob’s Burgers“ wieder den Pfannenwender schwingt und die verrücktesten Burgerkreationen auf den Tisch zaubert. Als besonderes kulinarisches Highlight startet dazu die langersehnte zweite Staffel von FX’s „The Bear: King of the Kitchen“.

Wer nach diesem Drei-Gänge-Menü immer noch nicht genug hat, kann sich auf Disney+ von Remy in „Ratatouille“ kulinarisch verwöhnen lassen, mit Gordon Ramsay schmackhafte Abenteuer erleben oder mit Padma Lakshmi die Vielfalt der amerikanischen Küche entdecken.

Weitere Inhalte im Rahmen des Specials sind „The Menu“ und „Fresh“´, „Gordon Ramsays Kulinarische Abenteuer“ und „Taste The Nation mit Madma Lakshmi“.

Alle Neustarts bei Disney+ im August im Überblick

2. August

Doctor Lawyer – Staffel 1 (Star)

Bear Grylls: Stars am Limit – Die Challenge“ – Staffel 1

Star Wars: Die Abenteuer der jungen Jedi – Neue Folgen der 1.Staffel (Star Wars)

Comtradicao – Staffel 1-5 (Star)

Guardians of the Galaxy: Vol. 3

4. August

The Randall Scandal: Love, Loathing, and Vanderpump (Star)

Masel Tov Cocktail (Star)

Natural Born Killers (Star)

8. August

Only Murders in the Building“ – Staffel 3

9. August

High School Musical: Das Musical: Die Serie“ – Staffel 4

Moving – Staffel 1 (Star)

Europa von oben – Staffel 4 (National Geographic)

Mayans M.C. – Staffel 4 (Star)

Der fantastische Yellow Yeti – Neue Folgen der 1. Staffel (Star)

11. August

Jagged Mind (Star)

Die verrückte Olympiade (Disney)

Donalds Cousin Gustav (Disney)

Kurzbesuch bei Onkel Donald (Disney)

Der tollkühne Donald in seiner fliegenden Kiste (Disney)

Goofy und Wilbur (Disney)

Mickys Dampfwalze (Disney)

Haie: Meister der Tarnung? (National Geographic)

Rivalen: Haie vs. Orcas (National Geographic)

16. August

FX’s „The Bear: King of the Kitchen“ – Staffel 2

Miguel Wants to Fight (Star)

Breeders – Staffel 3 (Star)

Zweiter Weltkrieg: Geschichte von oben – Staffel 1 (National Geographic)

Bob’s Burgers“ – Staffel 13 (Star)

18. August

Der Klient (Star)

23. August

„Star Wars: Ahsoka“ spielt nach dem Fall des Imperiums und folgt der ehemaligen Jedi-Ritterin Ahsoka Tano, die einer neuen Bedrohung für die verwundbare Galaxis auf der Spur ist.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Star Wars: Ahsoka

Amerikas Nationalparks – Staffel 1 (National Geographic)

25. August

Vacation Friends 2 (Star)

Explorer: Verschollen in der Arktis (National Geographic)

Date Movie (Star)

Die Tigerhaie von Maui (National Geographic)

30. August

Good Trouble – Staffel 5 (Star)

Chip und Chap: Das Leben im Park – Neue Folgen der 2. Staffel (Disney)

Jetzt weiterlesen Einsparung möglich: So viel Geld kosten dich diese Streaming-Anbieter