Neuer Spitzenreiter: Dieses Elektroauto lieben die Deutschen am meisten

Das Kraftfahrtbundesamt (KBA) hat neue Zahlen veröffentlicht. Neue Zahlen dazu, welche Elektroautos im August in Deutschland am häufigsten zugelassen wurden. Und aus den neuen Statistiken ergeben sich gleich mehrere interessante Aspekte. So hat im August nicht nur ein neues Fahrzeug die Spitze der Neuzulassungen erklommen, sondern es gibt zudem auch einen Neueinsteiger in die Top 10 zu feiern. Doch der Reihe nach.

Volkswagen ID.3 ist das beliebteste E-Auto

War im Juli noch der Volkswagen e-up das meistzugelassene Eletroauto in Deutschland, hat sich im August ein etwas größeres E-Auto aus dem Volkswagen-Konzern an die Spitze geschoben. Der VW ID.3 war laut KBA mit 3.750 Neuzulassungen deutlich stärker nachgefragt als der e-up aus gleichem Hause. Für den elektrifizierten up bedeuteten 2.411 Zulassungen im August zudem nur den dritten Platz in der E-Auto-Neuzulassungs-Rangliste. Den zweiten Platz sicherte sich in der August-Rangliste das Tesla Model 3 mit 2.946 Zulassungen.

Bereits im Juli feierte mit dem Hyundai IONIQ 5 ein Neuzugang seine Premiere in der Bestenliste der meistgekauften Elektroautos in Deutschland. Und auch im August reichte es knapp für den Einzug in die Top 10 – mit 783 Neuzulassungen. Zum allerersten Mal war im August auch das Tesla Model Y in der Rangliste unter den zehn beliebtesten E-Autos der Deutschen vertreten. Mit 864 Neuzulassungen reichte es immerhin zu Platz 9.

Die beliebtesten Elektroautos der Deutschen im Jahr 2021

In Summe wurden im September 28.860 Elektroautos neu in Deutschland zugelassen. Nur im März 2021 (30.101) und Juni 2021 (33.420) fanden mehr neue E-Autos ihren Weg auf deutsche Straßen. Bezieht man die Entwicklung zwischen Januar und August in die Berechnung mit ein, wurden hierzulande in Summe rund 203.000 Elektroautos neu zugelassen. Die meisten Neuanmeldungen entfielen dabei auf den Volkswagen e-up (20.438), den Volkswagen ID.3 (18.845) und das Tesla Model 3 (17.154). Die Top 10 den beliebtesten Elektroautos in Deutschland setzt sich aus folgenden Fahrzeugen zusammen:

Mit Abstand der Marktführer am deutschen E-Auto-Markt ist im bisherigen Jahresverlauf Volkswagen (24,2 Prozent), gefolgt von Tesla (8,9 Prozent) und Hyundai (8,1 Prozent). Auf den weiteren Plätzen folgen Renault (7,9 Prozent), Smart (7,1 Prozent) und Opel (5,1 Prozent). Komplettiert wird die Top 10 durch Skoda (4,7 Prozent), BMW (4,5 Prozent), Audi (3,8 Prozent) und Peugeot (3,7 Prozent).