Neuer Radiosender gestartet: Dieser Promi moderiert die Morningshow

Denn der neue Sender ist ein Ableger von Sportradio Deutschland für Nordrhein-Westfalen. Und der Sender bekommt prominente Unterstützung. Sportexperte und Medien-Urgestein Ulli Potofski wird Moderator des neuen „Startblock“, der ersten Sport-Morningshow im deutschen Radio. Zu empfangen ist der neue Sender in NRW über Antenne – allerdings nur im digitalen DAB+-Verfahren. Außerdem kannst du ihn überall per Internet hören. Sportradio NRW bietet 24/7 Sport für Deutschlands bevölkerungsreichstes Bundesland – mit Sportnews im Halbstundentakt, Live-Reportagen, Features, Sport-Talks und Fan-Kontakt.

Potofski wird am Montag das erste Mal am Mikrofon sitzen und dann wochentags ab 6 Uhr die Sportgeschehnisse des Vortags zusammenfassen. „Für mich als leidenschaftlichen Sportfan und gebürtigen Gelsenkirchener war ein echtes 24/7 Sportradio für Deutschland und erst recht für das Sportland NRW schon längst überfällig“, lässt sich Ulli Potofski, der zuletzt vor allem für Sky Deutschland als Kommentator tätig war, zitieren. Er freue sich, nun sogar ein Teil des Programms zu sein „und die riesige Community unseres sportverrückten Landes täglich sportlich auf den neuesten Stand zu bringen.“

Viele Live-Inhalte beim Sportradio

Im Anschluss an den täglichen „Startblock“ nimmt sich das Programm im Format „Freistil“ Zeit für Details, Perspektivwechsel, Erklärungen, Gespräche und Diskussionen. Anschließend bringt das „Aufbauspiel“ alles Entscheidende auf den Punkt, wie es in der Selbstdarstellung heißt. Mit dabei sei eine Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse und internationalen Sportnews des Tages sowie eine Vorschau auf den Abend.

Ulli Potofski

„Der Abend und das Wochenende gehören dem Live-Sport und dem Live-Talk“, so der Programmdirektor der beiden Sender. Man schalte quer in die Hallen, Arenen, Stadien und sonstigen Austragungsstätten aller Sportarten. Auch die Olympischen Spiele werden in den kommenden Tagen eine große Rolle spielen. Ab sofort wird der Sender sein Programm mit Live-Reportagen von den Olympischen Winterspielen erweitern, die aus den Eurosport Live-Feeds speziell für die Sportinteressierten aufbereitet werden. Zudem wird Eurosport mit O-Tönen, Interviews und Einschätzungen der Eurosport-Experten das Angebot ergänzen. Die Zusammenarbeit mit Discovery und Eurosport bilde zugleich den Auftakt für die nächste Ausbaustufe des Audioangebotes von Sportradio Deutschland. Dazu habe sich das Programm nicht nur mit neuen Expertenstimmen personell verstärkt, sondern auch strukturell neu aufgestellt und interaktive Formate entwickelt.

Allerdings: Live-Reportagen aus Fußball-Bundesliga wird man bei Sportradio NRW wohl nicht finden. Diese Rechte liegen bei der ARD, die sie für ihre Sportschau-App nutzt. Das neue Sportradio für Nordrhein-Westfalen ist landesweit über DAB+ sowie IP-Stream empfangbar. Über die Website sportradio-nrw.de findest du nicht nur den Player des Live-Programms, sondern zudem Audiobeiträge zum Nachhören.