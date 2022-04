Neuer Radiosender für ganz Deutschland: So empfängst du ihn

Absolut Germany ist inzwischen das sechste Programm, das Antenne Deutschland produziert. Antenne Deutschland ist ein Konsortium der Firmen Absolut Digital und der Media Broadcast. Letzte Firma wiederum gehört zum freenet-Konzern und ist Betreiber des Antennen-Fernsehens freenet TV sowie technischer Betreiber diverser DAB+-Sender.

Das hörst du auf Absolut Germany

Antenne Deutschland hatte im Rahmen der Ausschreibung des Plattformbetriebes für die erste und letzte private DAB+ Plattform den Zuschlag der Landesmedienanstalten für die Veranstaltung und Verbreitung von nationalen Radioprogrammen erhalten. Im Rahmen dieser Plattform startet auch Absolut Germany als letzter möglicher Sender. Denn die Kapazitäten der Plattform sind nun erschöpft und alle Sendeplätze belegt.

Absolut Germany gibt nach eigener Darstellung deutsch- und englischsprachiger Musik von deutschen und in Deutschland beheimateten Künstlern eine Bühne und sei mit diesem Konzept bundesweit einzigartig. Die Musikausrichtung umfasst Pop, Dance und Urban / Deutsch-Rap für das Zielpublikum aus 20- bis 35-Jährigen. “Die Strategie des Senders stützt sich auf eine Musikauswahl, die nicht auf Dekaden beruht, sondern auf der Herkunft. Die Künstler und ihre Musik stehen im Mittelpunkt der Senderidee”, erklärt Claudia Dinges, Programmdirektorin der Absolut Radio Sender.

So empfängst du den neuen Radiosender

Um Absolut Germany empfangen zu können, brauchst du ein DAB+-Radio. In neueren Autos ist dieses inzwischen Standard und auch stationäre Radios, die in den vergangenen Jahren verkauft wurden, müssen – sobald sie ein Display beinhalten – ein DAB+-Modul haben. Der zweite Bundesmux, also der technische Kanal mit mehreren Sendern, 2020 gestartet. Um Absolut Germany zu empfangen, musst du nun einen Sendersuchlauf durchführen. Der Empfang ist allerdings nicht flächendeckend in ganz Deutschland möglich. Vor allem jenseits der Ballungszentren sind schnell Funklöcher zu finden.

Neben Absolut Germany empfängst du übrigens weitere Sender auf diesem DAB+-Kanal – alle kostenlos. Neben den Absolut-Kanälen Bella, Hot, Oldie und Top handelt es sich dabei um 80s80s, AIDAradio, Antenne Bayern, dpd Driversradio, Demotion Radio, Klassik Radio Beats, Nostalgie, Rock Antenne, RTL Radio, Sportradio und Toggo Radio.

Alternativ gibt es auch einen Livestream auf der Webseite von Absolut Radio.