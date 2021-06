Neuer Peugeot 308 SW (2022): Fesche Konkurrenz für den VW Passat

Wenn es um Kombis geht, denken viele Menschen vermutlich zunächst an den Passat von Volkswagen. Den gibt es längst auch als Plug-in-Variante und jetzt formiert sich neue Konkurrenz. Aus Frankreich schickt die Stellantis Gruppe den neuen Peugeot 308 SW nach Deutschland. Und auch den gibt es auf Wunsch in Plug-in-Hybrid-Ausführungen zu kaufen, wenn das Fahrzeug Anfang 2022 hierzulande in den Handel kommt. Zahlreiche Details sind schon jetzt bekannt.

Peugeot 308 SW (2022): Zwei Plug-in-Hybrid-Varianten angekündigt

Der neue Peugeot 308 SW kommt einerseits als Benziner und als Diesel, aber auch als Plug-in-Hybrid-Modell (PHEV) in den Handel. Zwei PHEV-Varianten mit Frontantrieb sollen zum Marktstart zur Verfügung stehen, verspricht der Hersteller. Einerseits wird dabei ein PureTech-Motor (132 kW / 180 PS) mit einem 81 kW / 110 PS starken Elektromotor kombiniert. Etwas schwächer motorisiert und entsprechend etwas preiswerter ist die Variante mit 110 kW / 150 PS starkem Verbrenner, dem ebenfalls ein 81 kW starkes E-Aggregat zur Seite gestellt wird.

Die rein elektrische Reichweite liegt über die verbaute Lithium-Ionen-Batterie mit einer Kapazität von 12,4 kWh nach Herstellerangaben bei 59 beziehungsweise 60 Kilometern. Die Wiederaufladung an einer Wallbox oder öffentlichen Ladesäule ist in Serie mit 3,7 kW und optional gegen Aufpreis mit bis zu 7,4 kW möglich. Dann gelingt eine vollständige Aufladung nach Angaben von Peugeot in etwa 1:45 Stunden. An einer klassischen Haushaltssteckdose (1,8 kW) vergehen für eine volle Aufladung der Batterie rund sieben Stunden – zum Beispiel über Nacht.

Aufgeräumter Innenraum

Im Vergleich zum Vorgängermodell ist der neue Peugeot 308 SW etwas länger (4,64 Meter / +6 Zentimeter), aber auch flacher (1,46 Meter / -2 Zentimeter). Und er bietet eine weiter nach hinten gezogene Windschutzscheibe. Das Kofferraumvolumen liegt bei 608 bis 1.634 Litern, bei den PHEV-Varianten sind es nur 548 bis 1.574 Liter. Grund: Im Kofferraumboden sitzt die Batterie für den E-Antrieb. Praktisch ist, dass die Kofferraumklappe serienmäßig elektrisch öffnet und schließt. Und zwar auf verschiedene Art und Weise:

Fuß unter der Stoßstange entlang streichen

Taste auf dem Tansponderschlüssel drücken

extrnes Bedienelement an der Heckklappe drücken

Knopf am Armaturenbrett drücken

Im Innenraum ist der Peugeot 308 SW mit einer neuen i-Cockpit-Generation ausgestattet. Peugeot verspricht mehr Ergonomie bei der Anordnung von Lenkrad und darüber verbautem Info-Display. Mittig ist ein 10 Zoll großes Touch-Display für Radio und Co. zu finden. Die von uns im Peugeot e-2008 noch kritisierten, futuristischen Sensortasten sind großen Touch-Kacheln gewichen.

So sieht der neue Peugeot 308 SW (2022) von innen aus.

Was kostet der neue Peugeot 308 SW (2022)?

Zu welchem Preis der Peugeot 308 SW (2022) Anfang kommenden Jahres in den Handel kommt, ist noch nicht bekannt. Vermutlich geht es bei rund 25.000 Euro los. Die Plug-in-Hybrid-Varianten werden etwas teurer sein. Klar ist aber schon jetzt, dass das Auto in Frankreich, im Werk Mulhouse vom Band läuft. Schon in März stellte Peugeot mit dem Peugeot 308 einen neuen Plug-in-Hybrid in der Kompaktklasse vor.