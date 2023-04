Bahn stellt Fernverkehr erneut komplett ein: Neuer Mega-Streik bei Bus, Bahn & Flugzeug

Die gute Nachricht vorweg: Ganz so drastisch wie am 27. März wird der Streik dieses Mal nicht werden. Doch allein der jetzt von der Gewerkschaft EVG angekündigte Warnstreik wird ausreichen, um am ganzen Freitag und möglicherweise auch noch am Wochenende Chaos anzurichten. Offiziell ruft die Gewerkschaft für kommenden Freitag von 3 bis 11 Uhr zu einem Warnstreik auf. Doch das bedeutet nicht, dass um 12 Uhr alle Züge wie geplant rollen werden. Da gleichzeitig auch noch verschiedene Flughäfen in Deutschland bestreikt werden, wird das die Pläne von vielen Pendlern und Reisenden durcheinanderwerfen. Besonders bitter dürfte der Streik für Abiturienten in NRW sein. Ihre Prüfungen wurden kurzfristig aufgrund technischer Probleme von heute auf Freitag verlegt. Ob hier nun alle pünktlich zu ihren Prüfungen kommen, gilt es abzuwarten.

EVG bestreikt 50 Unternehmen

Der Streik der EVG erstreckt sich nicht nur auf die Deutsche Bahn, sondern auf insgesamt 50 Bus- und Bahn-Unternehmen, in denen die Gewerkschaft derzeit Tarifverhandlungen führt. „Wir müssen den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen, die glauben, die Forderungen ihrer Beschäftigten ignorieren zu können und stattdessen Tarifverhandlungen nach Gutsherrenart führen wollen. Das ist nicht akzeptabel“, erklären die beiden EVG-Tarifvorstände Cosima Ingenschay und Kristian Loroch. Offen lässt die EVG derzeit noch einen Streikaufruf bei Transdev. Dort werden heute noch Verhandlungen geführt. Doch wenn die Fahrdienstleiter bei DB Netz streiken, werden auch diese Züge nicht fahren können.

So reagiert die Deutsche Bahn auf den Warnstreik

Der Regionalverkehr wird am Freitag nach Ende des Streiks wohl vergleichsweise schnell wieder rollen, sodass zum Feierabend die Pendler wie geplant nach Hause kommen. Im Fernverkehr dürfte das anders aussehen. Denn die geplanten Züge stehen aufgrund der langen Strecken, die ein ICE pro Fahrt zurücklegt, an ganz anderen Stellen in Deutschland, als geplant. Bei der Neuplanung muss auch berücksichtigt werden, welcher Zug wann zu welchen Wartungsintervallen in die Betriebswerke kommen muss. Hinzu kommt, dass das Personal neu disponiert werden muss. Alles in allem dürfte ein kompletter Streiktag für die Deutsche Bahn leichter zu disponieren sein als ein halber Tag.

Die Bahn sprach in einer ersten Stellungnahme davon, dass sie erhebliche Auswirkungen erwartet. Sie verurteile den neuerlichen EVG-Streik als reine Mitgliederwerbeaktion. „Was soll das? Dieser Streik ist völlig unnütz und unnötig. Am Freitag, dem reisestärksten Tag der Woche, trifft er viele Pendler besonders hart“, so Personalvorstand Martin Seile. Die EVG habe „Maß und Mitte komplett verloren und setzt nur auf Krawall“. Zu den Auswirkungen sagte er, im Fernverkehr sei „der Tag gelaufen“, so Bahn-Personalchef Martin Seiler. Er sagte umfangreiche Kulanzregelungen zu.



Aufgrund eines Streiks stellt die Deutsche Bahn den Fernverkehr am 21. April von 3 Uhr bis 13 Uhr ein. Der DB-Regionalverkehr fällt vormittags weitestgehend aus. Erst ab 13 Uhr rechnet die Bahn mit einem Hochfahren des Fernverkehrs. Hast du ein Ticket für Freitag, kannst du ein bis gestern gebuchtes Ticket ab sofort schon nutzen – auch wenn es ein Sparpreis mit Zugbindung ist. Das Ticket bleibt bis 25. April gültig. Sitzplätze können kostenfrei storniert werden. Die Bahn empfiehlt, nicht am Wochenende zu fahren, da die Züge hier schon sehr ausgelastet seien.

Auch Flughäfen werden bestreikt

Für eine Fernreise auf das Flugzeug ausweichen ist ebenfalls keine gute Idee. Hier hat die Gewerkschaft Verdi an den Flughäfen Düsseldorf, Hamburg und Köln/Bonn zu Warnstreiks im Sicheheitsbereich aufgerufen. Angeblich ist diese Überschneidung ein Zufall. Nach dem geplanten Mega-Streik im März, der offiziell unter dem Namen Warnstreik lief, mag man das nicht so recht glauben.