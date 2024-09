Neuer E-Auto-Bonus: Bis zu 6.000 Euro – auch für Gebrauchtwagen Blasius Kawalkowski 2 Minuten

Der Umweltbonus, den es beim Kauf eines Elektroautos gab, ist Geschichte. Aufgrund dessen will kaum jemand in Deutschland noch ein E-Auto kaufen. Das weiß auch die Politik und will nun eine neue Prämie einführen. Bis zu 6.000 Euro soll es geben, auch beim Kauf von gebrauchten Stromern.