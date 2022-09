Deutschland stellt Internet-Rekord auf: Wie haben wir das geschafft?

In Frankfurt am Main steht Deutschlands wichtigster Internet-Knotenpunkt. Dort kommen Daten aus der ganzen Welt an und werden über die Netze der Internet-Anbieter bis zu uns nach Hause transportiert. Durch die stetig steigende Internet-Nutzung in Deutschland steigt auch der Daten-Durchsatz an diesen Knotenpunkten stetig. Vergangenen Dienstag kamen zwei Ereignisse zusammen, die einen neuen Rekord-Wert geschaffen haben.

13,65 Terabyte pro Sekunde

Am 13. September, 19:30 Uhr meldete der Knotenpunkt DE-CIX in Frankfurt am Main einen neuen Rekordwert. Unvorstellbare 13,65 Terabyte wurden in einer einzigen Sekunde übertragen. Das entspricht rund 4.550 Stunden Netflix in höchster Qualität. Der aktuelle Durchschnittswert liegt aktuell bei rund 10 Terabyte pro Sekunde. Hierbei gibt es jedoch starke Schwankungen im Tagesverlauf.

Der Internet-Traffic am Knotenpunkt Frankfurt

Die Ursache für den neuen Download-Rekord

Doch was hat den neuen Rekord am Dienstag-Abend ausgelöst? Hier sind gleich zwei Ereignisse Schuld. Das erste sorgt jeden zweiten Dienstag im Monat für einen messbar höheren Datenverbrauch: Windows Update. Einmal im Monat liefert Microsoft an diesem Datum seine Funktions- und Sicherheitsupdates für Windows 10 und Windows 11 aus. An dem sogenannten „Patchday“ laden also mehrere Millionen Computer dieselben Updates herunter und sogen so für den erhöhten Datenverbrauch.

Diesen Dienstag kam noch ein zweites US-Unternehmen mit einem großen Software-Update hinzu: So hat Apple am Abend zuvor das Update auf iOS 16 für alle iPhones freigegeben. Multipliziert man den rund 3 Gigabyte großen Download mit den Millionen iPhones in Deutschland, erklärt dies den besonders hohen Datenverbrauch. Dazu kamen noch eine Reihe an Sicherheitsupdates für iPads und Macs.

Datenverkehr wächst unerlässlich

Der aktuelle Download-Rekord wird vermutlich nicht allzu lange anhalten. Erst Mitte August wurde erstmals eine Übertragungsrate von 12 Terabyte gemessen. Grund hierfür war auch der monatiliche Windows-Patchday. Bereits Ende August wurde die Schwelle von 12 Terabyte jeden Tag in den Abendstunden überschritten. So dürfte es nur eine Frage von Wochen sein, bis der aktuelle Rekord zum Normalfall wird.