Neuer Amazon-Service: Hier gibt es Retouren bis zu 50 Prozent günstiger

Amazon ist der mit Abstand größte Online-Shop in Deutschland. So fallen Tag für Tag auch eine Menge an Retouren an. Viele davon sind jedoch nicht defekt, sondern haben dem Käufer schlichtweg nicht gefallen. Oder es wurden gleich mehrere Produkte bestellt, um sich zu Hause für das Richtige zu entscheiden. Die zurückgegebenen Produkte werden von Amazon überprüft und dann mit Rabatt wieder in den Verkauf gebracht.

Amazon Retourenkauf: Bis zu 50 Prozent Rabatt auf Rücksendungen

Die neue Seite hört auf den Namen „Amazon Retourenkauf“ und löst die Warehouse-Deals ab. Hier bietet Amazon Retouren aus 16 verschiedenen Kategorien an. Dazu zählen: Computer & Zubehör, Küche, Haushalt & Wohnen, Elektronik & Foto, Baumarkt, Spielzeug, Baby, Bücher, Sport & Freizeit, Musikinstrumente & DJ, Schuhe & Handtaschen, Auto & Motorrad, Video Games, Drogerie & Körperpflege, Bürobedarf & Schreibwaren, Haustier und Garten.

Damit der Käufer den Zustand des jeweiligen Produkts einschätzen kann, unterteilt Amazon diese in vier verschiedene Kategorien. Produkte mit dem Zustand „wie neu“ sind quasi neuwertig und weisen maximal eine beschädigte, beziehungsweise bereits geöffnete Originalverpackung auf. Bereits benutze Produkte unterteilt Amazon in die Kategorien „sehr gut“, „gut“ und „akzeptabel“.

Zusätzlich gibt es für jeden einzelnen Artikel eine individuelle Beschreibung zum Zustand. Hier wird auf die jeweiligen Gebrauchsspuren hingewiesen und gegebenenfalls auf fehlendes Zubehör aufmerksam gemacht.

→ zu den Retouren-Angeboten

Garantie- und Rückgabebedingungen

Funktioniert das Produkt nicht wie erwartet oder gefällt dir doch nicht? Dann kannst du es wie bei jedem regulären Amazon-Einkauf innerhalb von 30 Tagen zurückgeben und bekommst dein Geld zurück. Einzig die Möglichkeit ein defektes Produkt 1:1 gegen ein funktionierendes auszutauschen gibt es nicht. So handelt es sich bei den Retouren um Einzelstücke.

Nach Ablauf der 30 Tage gilt die gesetzliche Gewährleistung. Tritt in dieser Zeit ein Defekt auf, versucht Amazon den jeweiligen Artikel zu reparieren. Funktioniert dies nicht, bekommst du den Kaufpreis erstattet. Bei Defekten musst du dich also stets an Amazon wenden. So gilt die jeweilige Hersteller-Garantie möglicherweise nicht oder endet früher, da diese auf den ursprünglichen Käufer beschränkt sein könnte.