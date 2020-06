Neue Zahlen zur Corona-App: Der Hass der Kritiker wirkt nicht

Die Corona-App der Bundesregierung sorgt seit einer Woche für Diskussionsstoff. Während viele die Anwendung auf ihrem Smartphone installieren und sie einfach nutzen, beschweren sich andere. Über die Kosten, die die Corona-App verursacht, darüber, dass sie nicht funktioniert und keine Risikoermittlung möglich ist oder über einen deutlich höheren Akkuverbrauch ihres Handys. Wiederum andere stellen den gesamten Nutzen der App infrage und hinterlassen im Play Store negative Bewertungen, wie: „Braucht kein Mensch“, „Reinfall und Verschwendung von Steuergeld“ oder „Totale Überwachung“.

Enorme Zahlen sprechen Bände

Allerdings überwiegen die positiven Bewertungen deutlich. Hinzu kommt: Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts wurde die Corona-App bereits 12,2 Millionen Mal heruntergeladen. Eine enorme Zahl, die die Anwendung im Google Play Store auf Platz 1 der Top-Apps katapultiert. Da können WhatsApp, Instagram und Co. nicht mithalten.

Geht man davon aus, dass in Deutschland etwa 65 Millionen Menschen ein Smartphone nutzen, sind es derzeit knapp 20 Prozent, die die Corona-App auf ihrem Handy installiert haben. Hinzu kommt ein weiterer Faktor. So haben hierzulande etwa 78 Prozent aller Smartphone-Nutzer ein Android-Handy. Jedoch läuft die Corona-App aber aufgrund einer erforderlichen Schnittstelle für Verfolgung von Begegnungen nur auf Smartphones ab Android 6. In Deutschland nutzen aber 4,4 Prozent ein Android-Smartphone mit Android 5 oder älter. Hier kann man also weitere 2,23 Millionen Menschen abziehen, da sie die App nicht nutzen können – auch wenn sie es wollen würden.

Probleme mit Risikoermittlung in der Corona-App: Das kann helfen

Nutzt du die Corona-App, kann es zu Problemen kommen. Manche Nutzer berichten davon, dass bei ihnen keine Risikoermittlung möglich ist. Bei anderen aktualisiert die App den Risikostatus nicht mehr. Die Ursachen dafür können Energiesparmodi oder veränderte Akkueinstellungen deines Smartphones sein. Das Robert Koch-Institut versucht bereits bei Fragen und Fehlermeldungen in den Bewertungen des jeweiligen App-Stores zu helfen. Zudem gibt es auf der Internetseite der Corona-Warn-App einige Hilfestellungen, etwa zu Fehlern beim Einrichten der App oder dazu, dass der Risikostatus nicht mehr aktualisiert wird.