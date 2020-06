Neue Xbox nur halb so teuer wie die PlayStation 5?

Schon lange wurde über eine günstigere Version der Xbox Series X diskutiert. Diese soll unter dem Namen Xbox Series S als preiswertere Alternative zur Verfügung stehen. Gerüchte über die neue Konsole gibt es schon seit fast zwei Jahren. Im sogenannten „GameCore Development Kit“ für Spiele-Entwickler sind Hinweise aufgetaucht, dass die günstige Xbox schon bald erscheinen könnte.

Neue Hinweise auf Xbox Series S

Twitter-Nutzer @XB1_HexDecimal hat Screenshots aus der Dokumentation des Entwickler-Kits veröffentlicht, in denen der Codename „Lockhart“ auftaucht. Unter diesem Codenamen soll die günstige Xbox entwickelt werden.

More proof of Lockhart, this time from the XDK/GDK release notes for June 2020. pic.twitter.com/hulDoC9owv — TitleOS (@XB1_HexDecimal) June 24, 2020

Spiele-Entwickler können den Lockhart-Modus verwenden, um ihre Spiele auf die geringere Leistung der Xbox Series S zu optimieren. In diesem Modus steht den Entwicklern eine Leistung von rund 4 TFLOPS und 7,5 Gigabyte Arbeitsspeicher zur Verfügung.

Nicht nur ohne Laufwerk

Mit dieser Leistung liegt die Xbox Series S zwischen der aktuellen Xbox One X mit 6 TFLOPS und der One S mit 1,4 TFLOPS. Da die neue Konsole jedoch mit einem aktuelleren Prozessor der ZEN 2 Architektur ausgestattet ist und wohl über 12 Gigabyte DDR6 RAM verfügt, dürfte sie sich ungefähr auf Augenhöhe mit der aktuellen Xbox One X befinden.

Relativ sicher ist auch, dass die Series S ohne optisches Laufwerk erscheinen wird. Bereits von der aktuellen Xbox One S gibt es eine „All Digital“ Version die ohne Laufwerk daherkommt. Damit ist die Konsole insbesondere für Spieler interessant die den Xbox Gamepass abonniert haben.

PlayStation 5 Xbox Series S (Gerücht) Xbox Series X CPU 8x Zen 2 Kerne bei 3,5 GHz (variable Frequenz) Custom Zen 2 CPU mit niedrigerer Taktung 8x Cores bei 3,8 GHz (3.6 GHz w/ SMT) Custom Zen 2 CPU GPU 10,28 TFLOPs, 36 CUs bei 2,23 GHz (variable Frequenz) 4 TFLOPS Custom RDNA 2 GPU 12 TFLOPS, 52 CUs bei 1,825 GHz Custom RDNA 2 GPU Arbeitsspeicher/Interface 16 GB GDDR6/256-bit 12 GB GDDR6 16 GB GDDR6 mit 320b bus Datenübertragung 448 GB/s 336 - 560 GB/s Interner Speicher 825 GB SSD SSD 1 TB Custom NVME SSD Durchsatz 5,5 GB/s (Raw), 8-9 GB/s (Komprimiert) 2.4 GB/s (Raw), 4.8 GB/s Speicher erweiterbar NVMe SSD Slot 1 TB Externer Speicher USB HDD Support USB 3.2 External HDD Support Optisches Laufwerk 4K UHD Blu-ray Drive (optional) kein Laufwerk 4K UHD Blu-ray Auflösung 4K 4K bei 60 FPS, bis zu 120 FPS Preis k.A. k.A. k.A.

Statt wie bei der PlayStation 5 eine identisch ausgestattete Konsole ohne Laufwerk etwas günstiger anzubieten, fährt Microsoft also wohl weiterhin zweigleisig. So kann der Hersteller die Xbox Series S deutlich günstiger anbieten als die Series X. Während man bei der PS5 ohne Laufwerk von einem Preisunterschied von 50-100 Euro ausgeht, könnte die Xbox Series S nur halb so viel kosten wie die Series X und die PS5.

4K aber mit weniger FPS?

Mit der verbauten Hardware wird die günstigere Xbox Series S wohl in der Lage sein, 4K Inhalte und Spiele abzuspielen. Während die Xbox Series X jedoch eine hohe Bildwiederholrate von 120 Hertz unterstützt, soll die Series S maximal 60 Hertz bieten.

Bisher hält Microsoft sich mit Informationen über eine günstige neue Xbox zurück. Möglicherweise gibt es bereits auf dem Inside Xbox Event im Juli erste offizielle Details zur Xbox Series S. Auf dem Event möchte Microsoft auch viele neue Spiele wie unter anderem Forza Motorsport 8 zum ersten Mal zeigen.