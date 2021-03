WhatsApp löscht nicht nur Nachrichten - das kommt als nächstes

Deine Verwandten schicken dir pro Tag gefühlt hunderte Bilder mit lustigen Sprüchen. Freunde posten dir Selfies im Pyjama und deine Mutter sendet dir Rezeptbilder. Über Messenger-Dienste wie WhatsApp verschickt man schnell Bilder, die oft sinnlos und unnötig sind. Dabei wird dein Smartphone-Speicher schneller voll, als dir lieb ist und du musst dir letztlich die Zeit nehmen, deinen Speicher auszumisten.

Kennst du schon die kleine Uhr, die bei WhatsApp neben dem Profilbild erscheint? Siehst du das Symbol, hat dein Kontakt eine Nachricht mit einer Verfallszeit versehen. Das heißt, die Nachricht löscht sich von selbst. Und das könnte WhatsApp auch für Bilder einführen. Die entsprechenden Hinweise auf so eine Funktion hat WABetaInfo entdeckt. Demzufolge soll WhatsApp sowohl für die Android- als auch iOS-Version an den sich selbstlöschenden Bildern arbeiten – zum jetzigen Zeitpunkt ist aber noch nicht klar, ob und wann die Funktion tatsächlich kommt.

WhatsApp is working on self-destructing photos in a future update for iOS and Android.

• Self-destructing photos cannot be exported from WhatsApp.

• WhatsApp didn't implement a screenshot detection for self-destructing photos yet.



Same concept from Instagram Direct. ⏱ pic.twitter.com/LLsezVL2Hj