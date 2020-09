Neue Vodafone-Prepaid-Tarife: Dieses Angebot macht nur Vodafone

Kostenlos: CallYa Classic

Prepaid-Tarife ohne Grundkosten sind selten geworden. Bei Vodafone findest du noch ein solches Angebot, das sich an extreme Wenignutzer oder Erreichbarkeits-Telefonierer richtet. Telekom und O2 berechnen dir jeden Monat eine geringe Grundgebühr für ihren kleinsten Prepaid-Tarif. Vodafone ist hier also einzigartig unter den Netzbetreibern.

Jede Minute und jede SMS, die du bei CallYa Classic abgehend nutzt, kostet dich 9 Cent. Dabei ist es egal, ob du innerhalb Deutschlands oder ins EU-Ausland telefonierst. Datennutzung klingt mit 3 Cent pro Megabyte günstig. Tatsächlich sind das aber 30 Euro pro Gigabyte. Du kannst bei Bedarf aber Datenpakete zubuchen, etwa 400 MB für 2,99 Euro für vier Wochen oder eine 10-GB-Tagespauschale für 4,99 Euro. Das geht bei Bedarf übrigens auch bei den anderen Tarifen.

CallYa Start: Der Einsteigertarif

4,99 Euro pro vier Wochen kostet der Tarif CallYa Start, der dem bisherigen CallYa Flex entspricht. Hier bekommst du 1 GB Datenvolumen und 50 Einheiten für SMS oder Gespräche innerhalb der ganzen EU. Jede weitere Minute kostet auch hier 9 Cent.

Die Allnet-Flat-Tarife

Telefonie- und SMS-Flatrates in alle deutschen Netze haben nicht nur bei Verträgen, sondern auch bei Prepaid-Tarifen längst Einzug erhalten. Vodafone hat in seinem neuen Prepaid-Angebot gleich drei dieser Tarife aufgenommen: Allnet Flat S, M und L. Sie unterscheiden sich durch das inkludierte Datenvolumen von 3, 5 und 7 GB – und natürlich den Preis, den du für vier Wochen zahlen musst. Er liegt bei 9,99 Euro für den kleinsten Tarif, 14,99 Euro für den 5-GB-Tarif und 19,99 Euro für den größten der Tarife. Interessant: In allen drei Tarifen sind auch Gespräche und SMS ins EU-Ausland enthalten. Im kleineren sind es 200 Einheiten, in den beiden größeren 500 Einheiten.

Für Vielnutzer: CallYa Black

Brauchst du viel Datenvolumen, willst aber keinen Vertrag abschließen, so könnte CallYa Black für dich der richtige Tarif sind. Für 79,99 Euro pro vier Wochen bekommst du neben der Allnet-Flat und 500 Einheiten ins EU-Ausland auch 50 GB Datenvolumen. In diesem Tarif ist auch bereits die Nutzung von 5G enthalten. Zum Vergleich: Die Telekom bietet für 20 Euro mehr eine echte Prepaid-Datenflatrate an.

In allen anderen Tarifen kannst du nur LTE mit der jeweils maximal möglichen Datenrate nutzen. Willst du 5G nutzen, was bisher bei Vodafone nur sehr punktuell möglich ist, zahlst du für vier Wochen 2,99 Euro.

Diverse Optionen wie die oben genannten Daten-Pakete gibt es auch noch in weiteren Abstufungen. Auch kannst du dir zusätzliche Gesprächsminuten nachbuchen. Diese Pakete dürften nach unserer Einschätzung aber nur für wenige Nutzer wirklich interessant sein, so dass wir hier auf die Vodafone-Tarifunterlagen verweisen. Deutlich interessanter ist aber, dass du die Tarife natürlich auch im EU-Ausland nutzen kannst, ohne etwas zuzahlen zu müssen. Und: Du kannst Voice over LTE nutzen. Das ist bei Prepaid-Tarifen leider noch nicht selbstverständlich und bietet dir eine bessere Sprachqualität und einen schnelleren Anrufaufbau.