Neue Updates machen viele Smartphones ab sofort noch besser

Insbesondere Samsung ist bemüht, immer mehr Smartphones mit Android 13 zu versorgen. Unter anderem die Galaxy S20-Serie und die Galaxy S21-Familie ist inzwischen mit der neuesten Version von Googles mobilem Betriebssystem ausgestattet; inklusive Galaxy S20 FE und Galaxy S21 FE 5G. Ferner steht Android 13 bereits für verschiedene Foldable-Modelle von Samsung zur Verfügung. Unter anderem für das Galaxy Z Flip3 5G, Galaxy Z Fold3 5G, Galaxy Z Flip4 und Galaxy Z Fold4. Gleiches gilt für das Outdoor-Smartphone Galaxy Xcover 6 Pro sowie die Note-Modelle Galaxy Note 20 und Galaxy Note 10 Lite.

Und natürlich dürfen in diesem umfangreichen Update-Reigen auch die beliebtesten Modelle der Galaxy-A-Reihe nicht fehlen. Entsprechend hat Samsung ein Update auf Android 13 unter anderem bereits für das Galaxy A53 5G freigeschaltet, aber auch für das Galaxy A33 5G. Zudem können Nutzer einiger schon etwas älterer A-Klasse-Geräte das Upgrade nutzen. Zu nennen wären unter anderem alle, die das Galaxy A52, das Galaxy A71 oder das Galaxy A72 ihr Eigen nennen können. Bei aktuellen M-Klasse-Modellen steht Android 13 bereits für das Galaxy M52 5G zum Download zur Verfügung.

Allen Smartphones, die Samsung ein Upgrade auf Android 13 spendiert, wird auch die optimierte Nutzeroberfläche One UI 5 zuteil. Und natürlich on top der aktuelle November-Sicherheitspatch, der zahlreiche neu entdeckte Sicherheitslücken in Android aus der Welt schafft. Teil der Wahrheit ist aber auch: Das Galaxy Fold, eines der ersten jemals von Samsung produzierten Foldables aus dem Jahr 2019, wird ab sofort nicht mehr monatlich, sondern nur noch viermal pro Jahr mit einem Sicherheitsupdate versorgt.

Pixel-Smartphones von Google erhalten November-Update

Ein umfangreiches November-Update steht auch für alle Nutzer von Pixel-Smartphones aus dem Hause Google zur Verfügung, die bereits mit Android 13 ausgestattet sind. Der neueste Software-Flicken beinhaltet unter anderem den November-Patch, beseitigt aber auch einige Fehler, die das Nutzererlebnis zuweilen arg beeinträchtigen. Auf dem Pixel 6, Pixel 6 Pro und Pixel 6a sorgt das Update etwa dafür, dass der erhöhte Stromverbrauch bei der Installation bestimmter Apps nicht mehr auftritt.

Auf dem Pixel 7 und Pixel 7 Pro wiederum kann es sich unter bestimmten Bedingungen zutragen, dass ein grünes Flackern des Bildschirms auftritt. Das Update merzt diesen Fehler aus. Zudem sorgt die Aktualisierung für einen optimierten Stromverbrauch und auch das in bestimmten Szenarien zu beobachtende überdurchschnittlich hohe Erhitzen der beiden Geräte soll nicht mehr auftreten. Teilweise ist auf dem Pixel 7 und dem Pixel 7 Pro zudem zu beobachten, dass sich die Fotos-App aus dem Nichts beendet. Ein Fehler, den Google mit dem neuesten Pixel-Update ebenfalls beseitigt haben will.

Weitere wichtige Smartphone-Aktualisierungen

Ein Update auf Android 12L steht derweil für das Microsoft Surface Duo und das Microsoft Surface Duo 2 bereit. Android 13 wiederum ist für das Sony Xperia 1 IV und das Sony Xperia 5 IV verfügbar. Außerdem hat OnePlus ein Update auf OxygenOS 13 für die OnePlus-8-Serie sowie für das OnePlus 9 und das OnePlus 9 Pro veröffentlicht. Und auch dabei handelt es sich im Kern um ein Upgrade auf Android 13.

Ein weiteres Update hat auch das Nothing Pone (1) erhalten. Es lässt sich jetzt mit Nothing OS 1.1.7 verwenden. Und das hat unter anderem zur Folge, dass eine bessere Audiqualität bei der Aufnahme von Videos nutzbar ist und dass WhatsApp-Benachrichtigungen auf dem Lockscreen auch auswählbar sind, wenn sie dort erscheinen. Nutzer des Huawei P40 Lite können zudem seit einigen Tagen den Oktober-Patch von Google auf ihrem Smartphone installieren und für unterstützte iPhones von Apple steht seit wenigen Tagen ein Update auf iOS 16.1.1 bereit.