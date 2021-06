Neue Telekom-Flatrate startet günstiger als erwartet

Das Angebot ist im Prinzip sehr einfach: Du bezahlst einmal im Monat eine vergleichsweise hohe Grundgebühr und bekommst dafür einen Festnetz-Anschluss samt Internet sowie einen Handyvertrag. Mit beiden Anschlüssen kannst du unlimitiert zu allen deutschen Handys und Festnetzanschlüssen telefonieren und auch Daten per Flatrate-Abrechnung übertragen. Dabei ist die Datenübertragung auf dem Handy auf 100 Mbit/s im Downstream gedrosselt. Wie schnell dein Festnetzanschluss ist, kannst du selbst entscheiden. Danach richtet sich dann auch die Grundgebühr deines Magenta Eins Unlimited-Tarifes.

Anders, als die Telekom vergangene Woche bei der Vorstellung des Angebotes ankündigte, startet das Angebot bereits mit Anschlüssen mit 50 Mbit/s im Downstream – also normalen VDSL-Leitungen. Die Kosten für den Tarif inklusive des Handytarifes beträgt 85 Euro. Vergangene Woche nannte die Telekom einen Preis von 90 Euro. Er gilt für Anschlüsse mit 100 Mbit/s. Auf Wunsch kannst du auch Leitungen buchen, die dir 250 Mbit/s (über VDSL Supervectoring) oder 500 und 1.000 Mbit/s liefern. Die beiden schnellen Anschlüsse sind technisch nur möglich, wenn du bereits eine Telekom-Glasfaserleitung im Haus liegen hast.

Wenn du ein neues Smartphone von der Telekom haben möchtest, steigen die Grundkosten je nach Handymodell teils deutlich.

Magenta Eins Unlimited im Überblick

Magenta Eins Unlimited M Magenta Eins Unlimited L Magenta Eins Unlimited XL Magenta Eins Unlimited XXL Magenta Eins Unlimited GIga Grundkosten 85 Euro 90 Euro 100 Euro 105 Euro 125 Euro Festnetz-Anschluss VDSL oder FTTH VDSL oder FTTH VDSL oder FTTH FTTH FTTH Downstream Festnetz 50 Mbit/s 100 Mbit/s 250 Mbit/s 500 Mbit/s 1.000 Mbit/s Upstream Festnetz 10 Mbit/s 40 Mbit/s

FTTH: 50 Mbit/s 40 Mbit/s

FTTH: 50 Mbit/s 100 Mbit/s 200 Mbit/s Datenrate Handy 100 Mbit/s Downstream

50 Mbit/s Upstream

inkl. 5G Netz Multi-SIM 15 Euro / Monat

Smartwatch 5 Euro /Monat Partnerkarte 30 Euro/Monat Daten-SIM 15 Euro/Monat Teenager-SIM 10 Euro/Monat hier buchen hier buchen hier buchen hier buchen hier buchen

Leider kannst du nicht auf Wunsch einen schnelleren Handy-Tarif im Rahmen dieses Angebotes buchen. Das ist angesichts dessen, dass du auch Zugriff auf das Telekom-5G-Netz hast, das zumindest in Städten bis zu 1 Gbit/s liefern kann, schade. Gleichzeitig reicht die Nutzung eines mobilen 100-Mbit/s-Anschlusses für einen Großteil der Nutzer sicherlich aus.

Zusätzlich kannst du aber Zusatz- und Zweitkarten buchen. So kannst du beispielsweise deine Familie mit Zusatz-SIM-Karten für 30 Euro im Monat versorgen. Sie beinhalten ebenfalls eine Daten- und Sprach-Flatrate. Hast du Kinder unter 18 Jahre, so zahlst du für den Tarif auf der Kinder-SIM-Karte nur 10 Euro monatlich. Eine Multi-SIM, also eine weitere SIM-Karte zu deinem Hauptvertrag mit deiner Nummer, kostet 15 Euro. Sie ist jederzeit kündbar – anders als die Zusatzkarten für deine Familie, die bis zu zwei Jahre Laufzeit haben.

Wechsel für Bestandskunden möglich

Hast du schon einen Telekom-Anschluss im Festnetz oder nutzt einen Telekom-Handytarif, kannst du in das neue Angebot wechseln. Das ist allerdings nicht online möglich, sondern nur über einen Mitarbeiter der Telekom.

Bist du bestehender Handynutzer bei der Telekom solltest du zudem darauf achten, dass du bei deinem Tarif ein Upgrade vornehmen solltest. Kostenlos ist die Umstellung, wenn der neue Tarif mindestens 5 Euro monatlich mehr kostet als der bisherige Tarif. Dabei gilt nicht der Preis für Magenta Eins Unlimited, sondern der Mobilfunkanteil. Ein Wechsel von MagentaMobil S und M ist nach Telekom-Angaben kostenlos möglich.