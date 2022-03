Neue Streiks an deutschen Flughäfen: In Frankfurt droht pures Chaos

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi stürzt deutsche Flughäfen ins Chaos. Nachdem es am Montag schon an den Flughäfen von München, Köln/Bonn, Düsseldorf, Hannover, Leipzig und Berlin zu Arbeitsniederlegungen im Luftsicherheitsbereich – unter anderem bei der Personal- und Warenkontrolle – kam, geht es am Dienstag direkt weiter. Und der neue Streik-Aufruf hat vor allem für den größten deutschen Flughafen in Frankfurt/Main erhebliche Konsequenzen.

Verdi verhandelt über Lohnerhöhungen für Sicherheitspersonal

Am Dienstag werde unter anderem die Fluggastkontrolle an den Flughäfen von Frankfurt, Hamburg, Stuttgart und Karlsruhe/Baden-Baden bestreikt, teilte Verdi am Montag mit. Auch am Flughafen München ist erneut zum Warnstreik aufgerufen. Und das grundsätzlich den kompletten Tag. Grund für den Streik sei, dass man in bisher drei Verhandlungsrunden zur Erhöhung der Entgelte für Sicherheitskräfte an Verkehrsflughäfen keine Einigung habe erzielen können, teilte Verdi mit.

Verdi verhandelt nach eigenen Angaben für bundesweit etwa 25.000 Branchenbeschäftigte mit dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS). Die Arbeitgeber hätten zwar ein Angebot unterbreitet, es in der letzten Verhandlungsrunde aber nicht erhöht. „Vor allem zur Angleichung der regionalen Löhne liegt kein Angebot vor, trotz der Zusage der Arbeitgeber, in dieser Tarifrunde über eine zu verhandeln. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit und die Angleichung Ost an West müssen endlich zeitnah realisiert werden“, fordert Verdi-Verhandlungsführer Wolfgang Pieper.

Stand jetzt werden die laufenden Tarifverhandlungen nach den neuesten Streiks am 16. und 17. März in Berlin fortgesetzt. Um den Druck auf die Arbeitgeber zu erhöhen, greift Verdi schon im Vorfeld auf das Streikrecht zurück. Ziel ist es, den Lohn für die Beschäftigten um mindestens 1 Euro pro Stunde zu erhöhen. Weiterhin sollen die Luftsicherheitskräfte in der Bordkartenkontrolle, in der Sicherung von sicherheitsempfindlichen Bereichen, in der Flugzeugbewachung und in der Dokumentenkontrolle in Zukunft bundesweit den gleichen Lohn erhalten. Bisher werden die Beschäftigten regional unterschiedlich bezahlt. Ziel ist zudem, die bis zu 24-monatige niedrigere Bezahlung von Sicherheitskräften beim Berufseinstieg abzuschaffen.

Flughafen Frankfurt fertigt keine Passagiere ab

Welche Auswirkungen die Warnstreiks am Dienstag konkret haben werden, ist noch unklar. Die Störungen und Beeinträchtigungen werden aber massiv sein. Sicher ist schon jetzt, dass die Abfertigung von Passagieren am Drehkreuz in Frankfurt zum fast vollständigen Erliegen kommt. Der Flughafen teilte am Montag unter anderem auf seiner Homepage mit, dass ganztägig mit erheblichen Beeinträchtigungen zu rechnen sei. Die Sicherheitskontrollen werden ganztägig nicht besetzt sein. Nur im Transit-Bereich sollen die Kontrollen (mit Verzögerungen) erfolgen, um Umsteigeprozesse zu ermöglichen. Fluggäste, die ihre Reise in Frankfurt beginnen, werden keine Möglichkeit haben, ihren Flug zu erreichen. Passagiere werden gebeten, gar nicht erst zum Flughafen zu reisen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von Twitter ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Der Flughafen Hamburg teilte mit, dass es aufgrund des Streiks am Dienstag zu Flugstreichungen und deutlichen Verzögerungen bei den Kontrollen kommen dürfte. Aufgrund der eingeschränkten Kontrollkapazität werde ein Großteil der Fluggäste die Kontrollstelle nicht pünktlich passieren können. Bevorzugte Sicherheitskontrollen (Fast Lane) seien mangels Kapazität nicht möglich.

Schon am Montag hatten Fluggesellschaften wie Lufthansa und Eurowings zahlreiche Flüge aufgrund der Warnstreiks ausfallen lassen. Ausländische Airlines hatten ihre Maschinen teilweise gar nicht erst zu betroffenen Flughäfen abheben lassen und betroffene Passagiere auf andere Flüge umgebucht.