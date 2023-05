Neue Smartphones: Mit diesen Top-Handys musst du rechnen

Die vielleicht größte Überraschung: HTC ist endgültig zurück auf der großen Handybühne. Der Smartphone-Pionier hatte zuletzt nur noch Geräte der unteren Mittelklasse im Angebot, positioniert sich jetzt aber mit einem Smartphone auch für anspruchsvolle Nutzer neu am Markt. Das HTC U23 Pro bietet auf Basis von Android 13 ein 6,7 Zoll großes OLED-Display (1.080 x 2.400 Pixel, 120 Hz), 256 GB erweiterbaren Speicherplatz und satte 12 GB RAM. Als Prozessor (SoC) kommt der Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 zum Einsatz.

HTC U23 Pro vorgestellt: Comeback am Smartphone-Markt

Weitere Extras des 5G-fähigen Smartphones sind NFC für mobiles Bezahlen, Bluetooth 5.2 und Wi-Fi 6 für schnelle WLAN-Verbindungen. Auf der Rückseite kannst du vier Kameras nutzen. Neben einer 108 Megapixel starken Hauptkamera stehen drei weitere Kameras (8 + 5 + 2 Megapixel) zur Nutzung bereit. Für Selfies und Videochats ist eine 32-Megapixel-Kamera nutzbar. Der Akku bietet eine Kapazität von 4.600 mAh und lässt sich kabelgebunden mit bis zu 30 Watt wiederaufladen. Kabellos sind bis zu 15 Watt möglich.

HTC U23 Pro

Angeboten wird das HTC U23 Pro in Kaffeeschwarz und Schneeweiß. Vorbestellungen sind unter anderem über den Onlineshop von HTC ab sofort zu einem Preis von 549 Euro möglich. Bei einer Vorbestellung bis zum 4. Juni 2023 ist ein Paar HTC True Wireless Earbuds Plus im Wert von 79 Euro in Schwarz oder Weiß inklusive – aber nur solange der Vorrat reicht.

Sony Xperia 1V und Sony Xperia 10V sind offiziell

Gleich zwei neue Smartphones hat auch Sony im Angebot. Zum einen das Sony Xperia 1V. Es bietet einen Kamerasensor, der auch bei schwachem Licht noch Fotoaufnahmen in guter Qualität ermöglichen soll. Neben einer 52-Megapixel-Kamera sind rückseitig noch zwei weitere Kameras mit einer Auflösung von je 12 Megapixeln zu finden. Auch die Frontkamera löst mit bis zu 12 Megapixeln auf. Auf Basis von Android 13 ist das Handy mit 12 GB RAM und 256 GB erweiterbarem Speicherplatz ausgestattet. Als Prozessor ist der Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 an Bord. Das OLED-Display dieses Smartphones ist 6,5 Zoll groß und bietet eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz. Der Akku liefert eine Kapazität von 5.000 mAh. Der Preis: 1.399 Euro.

Ungleich günstiger ist das Sony Xperia 10 V. Es kostet nur 449 Euro, bietet dafür aber auch eine schwächere Ausstattung. Das OLED-Display ist mit einer diagonalen Abmessung von 6,1 Zoll recht kompakt gehalten und bietet auch nur eine Bildwiederholfrequenz von 60 Hz. Rückseitig sind drei Kameras zu finden (48 + 8 + 8 Megapixel), vorn ebenfalls eine 8-Megapixel-Kamera. Zudem müssen bei diesem Smartphone 6 GB Arbeitsspeicher und 128 GB erweiterbarer Speicherplatz ausreichen. Android 13 ist ab Werk aber ebenso installiert, wie beim Sony Xperia 1V. Als Prozessor kommt der 5G-fähige Qualcomm Snapdragon 695 zum Einsatz. Energie bezieht das Smartphone aus einem 5.000 mAh großen Akku.

Realme: Neue Realme 11-Familie ist da

Zunächst nur in China vorgestellt, aber schon jetzt in zahlreichen Gerüchten auch ein heißer Kandidat für den europäischen Markt: das Realme 11, das vom Realme 11 Pro und vom Realme 11 Pro Plus flankiert wird. Das Design der drei neuen Smartphones unterscheidet sich kaum voneinander. Die Spezifikationen hingegen schon.

Das Realme 11 steht in China auf Basis von Android 13 mit 8 oder 12 GB RAM und 256 GB Speicherplatz zur Verfügung – zu Preisen für umgerechnet 210 und 237 Euro. Zu einem 6,43 Zoll großen AMOLED-Display (90 Hz) mit abgerundeten Kanten gesellen sich ein MediaTek Dimensity 6020 Prozessor mit 5G-Unterstützung, eine Dual-Kamera auf der Rückseite (64 + 2 Megapixel) sowie eine 8-Megapixel-Frontkamera.

In der gleichen Speicherkonfiguration steht das Realme 11 Pro zur Verfügung. Ergänzt durch ein Modell mit 12 GB RAM und 512 GB Speicherplatz. Die Preise liegen im China bei umgerechnet 237 bis 303 Euro. Dafür gibt es neben einem 5G-fähigen MediaTek Dimensity 7050 Prozessor, ein größeres Display (6,7 Zoll) und eine mit bis zu 100 Megapixeln auflösende Hauptkamera. Zudem bietet die Frontkamera eine 16-Megapixel-Auflösung.

Beim Realme 11 Pro Plus wiederum kannst du grundsätzlich auf 12 GB RAM zugreifen. Dazu gibt es wahlweise 256 GB, 512 GB oder sogar 1 TB internen Speicher – zu Preisen von umgerechnet 276 bis 370 Euro. Abweichend zum Realme 11 Pro kannst du auf der Rückseite drei Kameras nutzen (200 + 8 + 2 Megapixel) und auf der Vorderseite auf eine 32-Megapixel-Kamera zugreifen.

Realme 11 Pro Plus

Motorola Edge+ (2023): Neuauflage eines beliebten Smartphones

Schon im Jahr 2020 kam das Motorola Edge+ in den Handel. Jetzt kündigt sich ein Nachfolger an: das Motorola Edge+ (2023). Unter anderem auf der kanadischen Homepage von Motorola wird es bereits für knapp 1.100 Dollar (rund 750 Euro) mit Android 13 als vorinstalliertem Betriebssystem gelistet. Es bietet 512 GB Speicherplatz, ein 6,67 Zoll großes pOLED-Display (165 Hz) und 8 GB RAM. Beim Prozessor ist die Wahl auf den Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 gefallen, beim Akku auf ein Modell mit einer Kapazität von 5.100 mAh.

Motorola Edge+ (2023)

Drei Kameras auf der Rückseite (50 + 50 + 12 Megapixel) und eine Selfie-Kamera mit 60 Megapixeln Auflösung runden das Angebot auf hohem Niveau ab. Selbstverständlich musst du auch auf NFC, und Bluetooth 5.3 nicht verzichten. Selbst Wi-Fi 7 ist schon an Bord. Ob es das Smartphone zeitnah auch nach Europa schaffen wird, ist noch nicht bekannt.

Weitere neue Smartphones

Verschiedene weitere neue Smartphones haben wir dir in den vergangenen Tagen bereits ausführlich präsentiert. Etwa das Poco F5 und Poci F5 Pro aus dem Hause Xiaomi, das Google Pixel 7a (Test) und das mit einem faltbaren Display ausgestattete Google Pixel Fold. Auch das neue Huawei P60 Pro haben wir in einem Test schon auf die Probe gestellt. Das faltbare Huawei Mate X3 wird schon bald folgen.