Viele neue Serien: Von Sky über Netflix bis Disney+

Fans verschiedener Serien mussten in den vergangenen Wochen bittere Pillen schlucken. Die Produktionen wurden teilweise mitten in einer laufenden Staffel abgebrochen – so passiert zum Beispiel in der aktuellen Staffel von „The Walking Dead“ – oder auf einen späteren, noch nicht näher definierten Zeitpunkt verschoben. Beispielsweise ist aktuell die Ausstrahlung des Serienfinales von „Supernatural“ auf Eis gelegt.

Auch die Prime-Originals „Herr der Ringe – Die Serie“ und „Carnival Row“ (Staffel 2) sind von Drehunterbrechungen betroffen. Und die neuen Folgen von „Westworld“ bei Sky gibt es vorerst nur auf Englisch und auf Wunsch mit deutschen Untertiteln zu sehen. Trotzdem können wir dir an dieser Stelle ein paar interessante Serien-Updates präsentieren.

Netflix

Besonders umtriebig in Sachen Serien-Neuigkeiten war in den vergangenen Tagen Netflix. Der amerikanische Streamingdienst hat zum Beispiel einen ersten Trailer für die italienische Netflix-Originalserie „Drei Meter über dem Himmel“ (OT: „Summertime“) aus dem Hut gezaubert. Die erste Staffel kannst du bei Netflix ab dem 29. April sehen. Erzählt wird eine Liebesgeschichte, die an der sommerlichen Adriaküste spielt. Im Mittelpunkt stehen Ale und Summer, die aus verschiedenen Welten kommen, sich aber zueinander hingezogen fühlen.

Im Laufe des Jahres soll bei Netflix zudem die Miniserie „Someone has to die“ starten. In drei Episoden erzählt die Serie die in Spanien gedrehte Geschichte eines jungen Mannes, der dem Ersuchen seiner Eltern folgt und aus Mexiko in seine Heimat zurückkehrt. Dort soll er seine Verlobte treffen. Die Leute in Spanien sind allerdings überrascht, als er in Begleitung von Lazaro, einem mysteriösen Balletttänzer zurückkehrt. Dies geschieht im Spanien der 1950er Jahre. Also in einer konservativen und traditionellen Gesellschaft, in der Äußerlichkeiten und familiäre Bindungen eine entscheidende Rolle spielen.

Schon jetzt für das Jahr 2021 neu angekündigt: die Animationsserie „Sharkdog“. Insgesamt soll es 20 Folgen der Serie aus Singapur geben. Jede davon ist aber nur etwa sieben Minuten lang. In der Serie dreht sich alles um den zehnjährigen Max und seinen besten Freund Sharkdog – halb Hai, halb Hund, immer hungrig. Leider hat Sharkdog nicht die leiseste Ahnung davon, wie unauffällig, aber stark und haiähnlich er wirklich ist und hinterlässt daher oft das reinste Chaos, wo er auftritt. Aber wie alle netten Halbhunde ist auch Sharkdog der beste Kumpel von Max – genau wie andersherum.

Klar ist seit Mitte April zudem, dass Netflix in Zukunft Real- und Animationsserien auf Basis der Veröffentlichungen des Comic-Verlags „Boom! Studios“ produzieren darf. Ein entsprechender Erstverwertungsvertrag wurde kürzlich von beiden Seiten unterzeichnet. Zu den preisgekrönten Comic-Büchern des Verlags gehören unter anderem „Lumberjanes“, „Something is Killing the Children“, „Once & Future“ und „Mouse Guard“.

Der Netflix-Sperrbutton kommt

Ganz losgelöst von neuen Serienprojekten kannst du in Zukunft in der Netflix-App auf dem Smartphone und Tablet eine neue Funktion nutzen: den Sperrbutton. Ist er aktiviert, kann es nicht mehr vorkommen, dass du aus Versehen die Steuerelemente bedienst und so möglicherweise während deines Film- oder Serien-Konsums vor- oder zurückspulst. Realisiert wird diese neue Funktion über einen kleinen Button am unteren Displayrand.

Apple TV+

Schon Anfang April ist bei Apple TV+ die Eigenproduktion „Homme Before Dark“ gestartet. Die Mystery-Serie mit zehn Episoden folgt einem jungen Mädchen, das von Brooklyn in eine kleine Stadt an einem See zieht. Auf der Suche nach dem Grund, warum sie von ihrem Vater verlassen wurde, stößt sie auf einen „cold case“ (ein ungelöster Fall in der Kriminalgeschichte) und ein großes Abenteuer nimmt seinen Lauf.

Für alle Apple-Nutzer ohne kostenpflichtiges AppleTV+-Abo zudem interessant: In der Corona-Krise stehen aktuell verschiedene Serien kostenlos zur Verfügung. Zum Beispiel die erste Staffel der Science-Fiction-Serie „For all Mankind“, die Comedy-Drama-Serie „Dickinson“, die Anthologie-Serie „Little America“ und auch Horror-Mystery-Serie „Servant“. Wie lange die „Free for Everyone“-Aktion bei Apple gültig bleibt, ist noch unklar. Nutze sie, so lange du noch kannst.

Amazon Prime Video

Viele Neuigkeiten von Amazon Prime Video gibt es in diesen Tagen nicht. Bekannt ist aber schon, dass ab dem 22. Mai die zweite Staffel der Amazon Original Serie „Homecoming“ startet – zunächst allerdings nur im englischsprachigen Originalton. Die deutsche Synchronfassung folgt zu einem späteren Zeitpunkt im Laufe des Jahres.

In Staffel 2 erwacht der Seriencharakter von Monáe in einem Ruderboot mitten auf einem See, ohne die geringste Erinnerung daran, wie sie dorthin gekommen ist – oder wer sie überhaupt ist. Die anschließende Suche nach ihrer Identität führt sie ins Innerste der Geist-Group, jener unkonventionellen Wellness-Einrichtung, die hinter dem Homecoming-Programm steht. (Trailer)

Disney+

Bei Disney+ steht unterdessen für den 4. Mai der alljährliche Star Wars Day auf dem Programm. Fans können sich auf den mit Spannung erwarteten Abschluss von „Star Wars: The Clone Wars: Die finale Staffel“ freuen. Außerdem steht dann die weltweite Premiere der achtteiligen Dokumentarserie „Disney Galerie: The Mandalorian“ zur Verfügung. Der ausführende Produzent Jon Favreau lädt die Schauspieler und Crew ein, einen noch nie gezeigten Blick auf die Entstehung der Serie zu teilen.

Sky

Natürlich sind auch beim führenden deutschen Pay-TV-Sender Sky neue Serien geplant. So startet zum Beispiel ab dem 8. Mai bei Sky Atlantic, Sky Ticket, Sky Go und Sky Q das „Sony of Anarchy“-Spin-off „Mayans M.C.“. Dabei handelt es sich um eine knallharte, actionreiche Motorrad-Dramaserie vom „Sony of Anarchy“-Macher Kurt Sutter, heißt es in einer Mitteilung von Sky. Die erste Staffel umfasst zehn Episoden, die im linearen Fernsehen immer freitags um 20.15 Uhr zu sehen sind. Die Handlung spielt allerdings nicht im nördlichen Kalifornien, sondern im Süden an der Grenze zu Mexiko. Eine zweite Staffel wurde schon in Auftrag gegeben. (Trailer)

Mit Spannung wird von vielen Sky-Kunden auch schon der Start der zweiten Staffel von „Das Boot“ herbeigesehnt. Kunden, die Sky Q nutzen, können die neuen Folgen nicht nur in UHD sehen, sondern erstmals auch mit dreidimensionalem Dolby-Atmos-Sound genießen. Sky-Manager Marcus Ammon sagt: „Insbesondere die actionreichen und spannungsgeladenen Szenen unter Wasser und auf See sind prädestiniert dafür, die Stärken von Dolby Atmos in besonderem Maße auszuspielen.“ Die neuen Folgen von „Das Boot“ kannst du ab dem 24. April immer freitags in Doppelfolgen auf Sky One sehen. Darüber hinaus natürlich auch über die On-Demand-Portale von Sky.

Wenn du bereit bist, dir eine englischsprachige Miniserie anzuschauen, kannst du dir die Nacht vom 10. auf den 11. Mai rot im Kalender anstreichen. Dann läuft bei Sky Ticket, Sky Go und Sky Q die Originalfassung von „I know This Much Is True“. In der sechsteiligen Serie tritt Mark Ruffalo („Avengers“) in einer Doppelrolle als Zwillingspaar auf.

Obwohl nur mit sechs Minuten Abstand sind sie in zwei verschiedenen Jahrzehnten geboren: Dominick am 31. Dezember 1949 um 23:57 Uhr nachts, Thomas am 1. Januar 1950 um drei Minuten nach Mitternacht. Sie sind eineiige Zwillinge und könnten unterschiedlicher nicht sein. Während der sensible Thomas den größten Teil seines Lebens in wechselnden Anstalten verbringt, versucht Dominick sich um den Bruder zu kümmern, kämpft gegen die Dämonen aus ihrer Vergangenheit und versucht auch durch die Liebe zu ihm sein eigenes Leben in den Griff zu bekommen. (Trailer)

Weitere Pay-TV-News

Bei FOX, unter anderem von Kunden von MagentaTV zu empfangen, kannst du dich auf die dritte Staffel von „Rocco Schiavone“ freuen. Ab dem 13. Mai kommen die neuen Folgen der Krimiserie immer mittwochs um 21 Uhr auf deinen Fernseher. In Staffel 3 wird der Titelheld erst von seinem besten Freund für einen Informanten gehalten, dann stellt sich heraus, dass es ausgerechnet seine Geliebte war, die geplaudert hat. Rocco ist nervlich am Boden und verschanzt sich in seiner Wohnung. Lange bleibt er allerdings nicht in seinem selbstgewählten Exil, denn ein neuer Fall zwingt ihn, sich der Realität zu stellen.

Klar ist zudem schon jetzt, dass Ende Juni die Anwaltsserie „The Good Fight“ eine Fortsetzung findet. Ab dem 30. Juni immer dienstags um 21 Uhr sind die neuen Folgen dann bei FOX zu sehen. Zu Beginn der vierten Staffel findet sich Diane Lockhart in einer alternativen Realität wieder, in der nicht Donald Trump, sondern Hillary Clinton ins Weiße Haus gewählt wurde. Obwohl ihre liberale Seele zunächst höchst erfreut über diesen Ausgang ist, merkt die taffe Anwältin bald, dass das Ergebnis auch für sie unerwartete Folgen haben könnte.

Wenn du den Sony Channel empfangen kannst – das ist zum Beispiel als Abonnent der Amazon Prime Video Channel möglich – kannst du dich ab dem 9. Juni auf die zweite Staffel von „The Durrells“ freuen. Die Dramedy-Serie basiert auf den Memoiren des Autors und Zoologen Gerald Durrell. Sie erzählt die Geschichte von Louisa Durrell, die in den 30er Jahren mit vier halberwachsenen Kindern von Bournemouth nach Korfu zieht. Eine exzentrische britische Familie und eine paradiesische Insel mit nicht minder exzentrischen Bewohnern – im Falle von „The Durrells“ eine unschlagbare Kombination.

