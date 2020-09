Neue Serien: Das sind die Highlights im September

Der September ist da. Und damit einher gehen auch wieder Neuankündigungen aus dem Film- und Serien-Universum. Netflix, Amazon Prime Video und Sky haben einige interessante Neustarts verkündet. Und wir geben dir hier einen Überblick zu den neuen Produktionen, die du in den kommenden Tagen abrufen kannst.

Netflix – Neue Serien und Filme im September

Netflix ist zwar nicht der meistgenutzte Streamingdienst in Deutschland. Der Umfang an neuen Filmen und Serien ist dort Monat für Monat trotzdem unübertroffen hoch. Und wenn man einen Blick auf die neuen Serien im September wirft, hebt der US-Anbieter auf dem deutschen Markt vor allem seine neue Original-Serie „Das letzte Wort“ in den Fokus – verfügbar ab dem 17. September und mit Anke Engelke in der Hauptrolle. In der Rolle von Karla Fazius schwingt sich Engelke nach dem Tod ihres Ehemanns zu einer Trauerrednerin auf – und tritt dabei in so manches Fettnäpfchen. Wenn dich weitere Details interessieren, empfehlen wir dir einen Blick in unsere Übersicht zu neuen Netflix-Projekten. Dort tauchen wir ein bisschen tiefer in die Serien-Handlung ein.

Kennst du den Film „Einer flog über das Kuckucksnest“ und möchtest mehr über die Vorgeschichte der Krankenschwester Mildred Ratched wissen? Dann sei dir die neue Netflix-Serie „Ratched“ ans Herz gelegt. Sie steht im Mittelpunkt der Drama-Produktion, die du ab dem 18. September bei Netflix sehen kannst.

Schon ab dem 4. September startet die Science-Fiction-Serie „Away“, die auch zum Genre Drama gehört. Als Kommandantin einer internationalen Crew bei einer riskanten Mission zum Mars muss Emma Green ihren Ehemann und ihre jugendliche Tochter zurücklassen.

Titel Staffel verfügbar ab Bemerkungen The Worst Witch 2 31. August Netflix Original Serie Der Junge Wallander 1 3. September Netflix Original Serie Away 1 4. September Netflix Original Serie The Home Edit: Jetzt wird aufgeräumt 1 9. September Netflix Original Serie Atiye: Die Gabe 2 10.. September 2020 Netflix Original Serie Geheime Welt Idhún 1 10. September Netflix Original Anime Die Diva 1 11. September Netflix Original Serie Family Business 2 11. September Netflix Original Serie Die Geschichte des Tacos 2 15. September Netflix Original Serie Baby 3 16. September Netflix Original Serie Criminal: Vereinigtes Königreich 2 16. September Netflix Original Serie MeatEater 9 16. September Netflix Original Serie Sing On! USA 1 16. September Netflix Original Serie Zeichen 2 16. September Netflix Original Serie Das letzte Wort 1 17. September Netflix Original Serie American Barbecue Showdown 1 18. September Netflix Original Serie Jack Whitehall: Unterwegs mit meinem Vater 4 18. September Netflix Original Serie Ratched 1 18. September Netflix Original Serie Country-Ish 1 25. September Netflix Original Serie Sneakerheads 1 25. September Netflix Original Serie The School Nurse Files 1 25. September Netflix Original Serie Stranger Things 4 2020 Netflix Original Serie Angry Birds - Die Serie 1 2021 Netflix Original Serie Atiye: Die Gabe 3 2021 Netflix Original Serie Fatma 1 2021 Netflix Original Serie Hot Skull 1 2021 Netflix Original Serie If Only 1 2021 Netflix Original Serie Lost in Space – Verschollen zwischen fremden Welten 3 2021 Netflix Original Serie

Soll es statt einer Serie lieber ein Film sein? Dann kannst du dich zum Beispiel ab dem 2. September auf „Freaks – Du bist eine von uns“ freuen. Eine deutsche Produktion, die unter anderem mit Cornelia Gröschel und Wotan Wilke Möhring besetzt ist. Inhalt: Eigentlich führt Wendy ein ganz normales Leben in der Vorstadt. Als sie auf Außenseiter Marek trifft, macht sie eine unglaubliche Entdeckung: In ihr schlummern übernatürliche Kräfte. Aber die sind mehr Fluch als Segen. Doch Stück für Stück lernt Wendy mit ihren neuen Fähigkeiten umzugehen und kann so einen ganzen Berg bisher unüberwindbarer Probleme mit Links aus dem Weg schaffen.

Titel verfügbar ab Bemerkungen Venom 31. August Netflix Film

nicht in der Schweiz verfügbar Captain Philips 1. September Logan Lucky 1. September La Partita 1. September Netflix Film

Freaks – Du bist eine von uns 2. September Netflix Film

Liebe garantiert 3. September Netflix Film

I'm Thinking of Ending Things 4. September Netflix Film

Ride Along 4. September Mignonnes 9. September Netflix Film

nicht in der Schweiz verfügbar Corazón loco – verrücktes Herz 9. September Netflix Film

The Babysitter: Killer Queen 10. September Netflix Film

Papa gesucht 11. September Netflix Film

Der Sanitäter 16. September Netflix Film

The Devil All The Time 16. September Netflix Film

Enola Holmes 23. September Netflix Film

Lommbock 29. September

Amazon Prime Video – Neue Serien und Filme im September

Zu den Serien-Highlights bei Amazon Prime Video gehört im September sicherlich die zweite Staffel von „The Boys“. Denn klar ist vor Beginn der am 4. September startenden Fortsetzung vor allem eines: Es geht choatisch weiter. „Die Jungs“ sind auf der Flucht vor dem Gesetz, werden von den Superhelden – genannt Supes – gejagt. Dabei sind sie verzweifelt bemüht, sich neu zu formieren, um zum Gegenschlag gegen Vought auszuholen.

Etwas anspruchsvoller: Die bereits dritte Staffel der „Deutschland“-Reihe. Das Amazon Original steht als „Deutschland 89“ ab dem 25. September zur Verfügung und thematisiert den Fall der Berliner Mauer. Martin Rauch, kaltgestellter und berühmt-berüchtigter DDR-Spion, wird von den politischen Ereignissen überrollt. Nicht nur er verliert durch die friedliche Revolution im November 1989 plötzlich seine Identität und Heimat, auch seine Genossen des Auslandsgeheimdienstes der DDR (HVA) werden praktisch über Nacht arbeitslos – und so zum Finale des Kalten Krieges vor die Frage gestellt, wie sie sich in diesem Chaos positionieren wollen.

Wiederum in der Welt von DC Comics ist das Geschehen von „Doom Patrol“ angesiedelt. Und auch von diesem Amazon Original startet im September eine zweite Staffel – konkret ab dem 28. September. Nach der Niederlage von Mr. Nobody finden sich die Mitglieder der Doom Patrol nun im Miniformat wieder und sitzen auf Cliffs Spielzeugrennbahn fest. Hier fühlen sie sich vom Chief betrogen und sehen sich mit ihren eigenen persönlichen Schicksalen konfrontiert.

Titel Staffel abrufbar ab Supernatural 14 1. September The Boys 2 4. September Für Umme 1 18. September Siren 1 18. September Deutschland 89 3 25. September Fernando 1 25. September Doom Patrol 2 28. September Shooter 3 30. September The Waking Dead - World Beyond 1 5. Oktober Utopia 1 Oktober 2020 Truth Seekers 1 Winter 2020 American Gods 3 im Jahr 2020 Herr der Ringe 1 im Jahr 2020 A League of Their Own 1 noch unbekannt Bosch 7 noch unbekannt Goliath 4 noch unbekannt Herr der Ringe 2 noch unbekannt Hunters 2 noch unbekannt Star Trek: Picard 2 noch unbekannt Paper Girls 1 noch unbekannt The Boys 3 noch unbekannt The Peripheral 1 noch unbekannt Upload 2 noch unbekannt Wir Kinder vom Bahnhof Zoo 1 noch unbekannt

Natürlich sind bei Amazon Prime Video im September auch wieder neue Filme zu sehen. Wobei „neu“ nicht immer gleichbedeutend mit „brandaktuell“ ist. Die nachfolgende Tabelle gibt dir einen Überblick:

Titel verfügbar ab 30 und Single – Alte Liebe rostet doch 1. September Knives Out – Mord ist Familiensache 2. September Systemfehler – Wenn Inge tanzt 4. September Attraction 2: Invasion 5. September Skin 6. September Mr. & Mrs. Smith 8. September Freies Land 10. September Amundsen – Wettlauf zum Südpol 11. September Königin 14. September The Guilty 15. September Tschick 15. September Vom Gießen des Zitronenbaums 16. September The Wrestler 17. September All In: The Fight for Democracy (OV/OmU) 18. September Einsam zweisam 19. September Jonas Kaufmann – Ein Weltstar ganz privat 23. September Les Misérables 23. September Maria Stuart, Königin von Schottland 23. September Creed 24. September Creed II: Rocky‘s Legacy 24. September I See You – Das Böse ist näher als du denkst 27. September Countdown 30. September Die Kunst der Nächstenliebe 30. September Kartoffelsalat 3: Das Musical 30. September

Sky / Sky Ticket – Neue Serien und Filme im September

Als Abonnent des Pay-TV-Senders Sky oder des Streamingdienstes Sky Ticket kannst du dich im September ebenfalls auf einige interessante Neustarts freuen. So startet zum Beispiel bei Sky One ab dem 17. September die elfte Staffel von „Modern Family“. Die gute Nachricht ist: Ein weiteres Mal wird es bei dem Comedy-Hit drunter und drüber gehen. Die schlechte: Es ist die finale Staffel mit insgesamt 18 neue Episoden.

Weitere Höhepunkte im September-Programm von Sky: In der bereits zum US-Start fanatischen gefeierten HBO-Miniserie „I Know This Much Is True“ spielt Mark Ruffalo zwei ungleiche Zwillingsbrüder. Die Familiensage gibt es ab dem 14. September auch in der deutschen Synchronisation bei Sky Atlantic HD zu sehen.

In „Run“ geht wiederum eine Frau mit ihrer Liebe aus Jugendtagen auf eine spannende Reise quer durch die USA. Produziert wurde die romantische HBO-Thrillerserie von der „Fleabag“-Macherin Phoebe Waller-Bridge. Los geht es ab dem 8. September ebenfalls bei Sky Atlantic HD.

Serientitel Staffel Starttermin Sender Mrs. America 1 1. September FOX HD Briarpatch - Texas Kills! 1 2. September 13th Street Run 1 8. September Sky Atlantic HD I Know This Much Is True 1 14. September Sky Atlantic HD Raised by Wolves 1 16. September TNT Serie Modern Family 11 17. September Sky One HD Pearson 1 21. September Universal TV Miracle Workers: Dark Ages 2 22. September TNT Comedy HD Primal 1 23. September TNT Comedy HD Billions 5 30. September Sky Atlantic HD For Life 1 5. Oktober Sky Atlantic HD Trauma - Der Fall Adam Belmont 1 7. Oktober 13th Street Swamp Thing 1 9. Oktober Sky Atlantic HD Room 104 4 21. Oktober Sky Atlantic HD I May Destroy You 1 24. Oktober Sky Atlantic HD Hausen 1 29. Oktober Sky Atlantic HD Lovecraft Country 1 13. November

[ab 17. August in OV] Sky Atlantic HD The Third Day 1 26. November

[ab 15. September in OV] Sky Atlantic HD Domina 1 2020 Sky Souls 1 2020 Sky The Undoing 1 Herbst 2020 Sky Der Pass 2 Q1 2021 Sky Ich und die Anderen 1 Q1 2021 Sky Temple 2 2021 Sky The Baby 1 2022 Sky

Eine große Stärke von Sky ist aber natürlich auch das breite Angebot an Film-Blockbustern. Bist du für die Inhalte von Sky Cinema freigeschaltet, kannst du zum Beispiel ab dem 4. September „Jumanji: The Next Level“ sehen. Es war einer der erfolgreichsten Filme im Jahr 2019. Außerdem wollen Matt Damon und Christian Bale im zweifach Oscar-prämierten „Le Mans 66 – Gegen jede Chance“ ab dem 18. September das berühmteste Autorennen der Welt gewinnen. Und Brad Pitt fliegt in „Ad Astra – Zu den Sternen“ ab dem 11. September ins All.

