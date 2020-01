Neue Serien bei Sky, Magenta TV, Apple TV+ und Prime Video

Ab dem 24. März kannst du für 6,99 Euro pro Monat (oder für 69,99 Euro im Jahr / umgerechnet 5,83 Euro monatlich) bei Disney+ einsteigen. Bei dem neuen Video-on-Demand-Dienst kannst du dann nicht nur alte und neue Disney-Produktionen sehen, sondern auch alles aus dem Hause Pixar („Toy Story“, „Die Unglaublichen“, „Cars“ etc.) und Marvel („The Avengers“, „Iron Man“ etc.). Hinzu kommen Dokumentationen von National Geograpic und alles aus dem „Star Wars“-Universum.

Disney+ vor dem Start

Wenn Disney seinen Plan durchzieht, die eigenen Inhalte und neue Exklusiv-Produktionen wie „Star Wars – The Mandalorian“ oder „Disney High School Musical – Das Musical / Die Serie“ in Deutschland exklusiv anzubieten, dürfte das die anderen großen Streaming-Player am Markt ordentlich unter Druck setzen. Mit reichlich Marketing-Budget schaltet der US-Konzern schon jetzt unter anderem reichweitenstarke TV-Werbung, um auf den bevorstehenden Start von Disney+ hinzuweisen.

Neue Serien bei Sky

Für Kunden des Pay-TV-Riesen Sky gibt es unterdessen frohe Kunde mit Blick auf die Eigenproduktion „Das Boot“. Nicht nur ein erster Trailer für die zweite Staffel ist jetzt verfügbar, sondern auch ein konkretes Datum für den Start. Los geht es mit den insgesamt acht neuen Episoden ab dem 24. April. Und zwar immer freitags um 20:15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky 1 HD.

Vor allem nach der ersten Staffel war die US-Serie „Westworld“ in aller Munde. Nun steht schon die dritte Staffel auf der Agenda. Und die startet ab dem 30. März immer montags um 20:15 Uhr mit insgesamt acht neuen Episoden bei Sky Atlantic HD.

Viel darf noch nicht verraten werden, aber der erste Trailer, den HBO veröffentlichte, lässt vermuten, dass das nächste Kapitel außerhalb jenes Themenparks stattfinden wird, der noch Mittelpunkt der ersten beiden Staffeln war. Neben den bekannten Charakteren Dolores, Bernard und Charlotte Hale ist „Braking Bad“-Star Aaron Paul neu mit dabei. Seit der Erstausstrahlung 2016 heimste „Westworld“ unter anderem 43 Emmy-Nominierungen ein. Darunter zwei als beste Dramaserie in Folge.

Schon etwas eher, am 26. Februar, setzt Sky die Ausstrahlung einer der vielleicht skurrilsten TV-Serien fort: „Room 104“. Es die bereits dritte Staffel jener Serie, die immer neue Geschichten erzählt. Von einem Motel-Zimmer, in dem die abgefahrensten Geschichten passieren. Beschreiben kann man die Szenerie kaum. man muss sie einfach gesehen haben, um mitreden zu können. Die neuen Episoden laufen immer mittwochs um 20:15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic HD.

Und auch „Ray Donovan“ schickt Sky wieder an den Start: Neue Stadt, neue Klienten – alte Probleme. So lässt sich in wenigen Worten zusammenfassen, was in der bereits siebten Staffel der Serie zu sehen sein wird. Immer freitags um 20:15 Uhr geht es ab dem 14. Februar mit Ray (Liev Schreiber) und all seinen Eskapaden als Troubleshooter weiter. Denn auch ein Umzug nach New York hilft ihm nicht, der Vergangenheit zu entkommen.

jetzt weiterlesen Sky Serien Update: Das sind die Neustarts der kommenden Wochen

„A Confession“ neu bei Telekom Magenta TV

Beim IPTV– und Streaming-Angebot der Deutschen Telekom, Magenta TV, startet ab dem 6. Februar die exklusive Krimi-Serie „A Confession“. Sie basiert auf einer wahren Geschichte und spielt im Jahr 2011: Die 22-jährige Sian O’Callaghan verschwindet nach einer Nacht mit Freunden. Während der Ermittlungen steht Detective Superintendent Steve Fulcher schnell vor einem moralischen Dilemma: Entweder das Polizeiprotokoll befolgen oder mit allen Mitteln den Mörder fassen.

„Little America“ neu bei Apple TV+

Auf eine neue Serie dürfen sich auch alle Abonnenten von Apple TV+ freuen. Schon seit dem 18. Januar ist Apples Anthologieserie „Little America“ verfügbar. Die Serie erwecke jenseits der Schlagzeilen die witzigen, romantischen, einfühlsamen und verblüffenden Geschichten von Immigranten in Amerika zum Leben, heißt es in einer Mitteilung von Apple. Alles inspiriert von wahren Geschichten, die im „Epic Magazine“ vorgestellt wurden.

Neues von Amazon Prime Video

Auch zu neuen Serien bei Amazon Prime Video gibt es ein Update. So wurde jüngst unter anderem bekannt, dass die Produktion der Amazon Original Serie, basierend auf J.R.R. Tolkiens legendären Fantasy-Romanen „Der Herr der Ringe“, im Februar starten soll. Auch ein Teil des Hauptcasts steht schon fest.

Basierend auf den internationalen Bestseller-Romanen von Lee Child wird „Jack Reacher“ als Amazon Original Serie verfilmt. Die Produktion erfolgt von Amazon Studios, Skydance Television und Paramount Television Studios. Die erste Staffel basiert auf dem ersten Jack Reacher Roman „The Killing Floor“.

Wann genau die beiden neuen Serien bei Prime Video zu sehen sind, steht indes noch nicht fest.

