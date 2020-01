Neue Serien bei Amazon Prime, Netflix und Sky im Februar

Neue Serien und Filme bei Amazon Prime Video

Bist du Prime-Kunde von Amazon, kannst du dich in den kommenden Wochen auf einige neue Filme und Serien freuen. Eines der Highlights dürften unter anderem die weiteren neuen Folgen der kürzlich gestarteten Star-Trek-Serie „Picard“ sein. Neue Episoden werden bei Prime Video immer freitags freigeschaltet.

#StarTrek: Raumschiffe verzerren mit Hilfe eines auf dem Prinzip der Materie-Antimaterie-Reaktion basierenden Warp-Antriebes die umliegende Raumzeit, um sich mit Überlichtgeschwindigkeit fortzubewegen.#StarWars: Raumschiffe fliegen. — Prime Video DE (@PrimeVideoDE) January 27, 2020

„Pastewka“ Staffel 10

Am 7. Februar startet exklusiv bei Prime Video die zehnte und finale Staffel von „Pastewka“. Ein Muss für alle Comedy-Fans. In der letzten Staffel kehrt Bastian völlig verändert aus Afrika zurück. Er ist endlich mit sich und der Welt im Reinen.

Bastian und Anne (Sonsee Neu) sind richtig gute Freunde geworden und freuen sich auf einen Neubeginn in Köln. Bastian schreibt ein Buch, Vater Volker (Dietrich Hollinderbäumer) und Bruder Hagen (Matthias Mattschke) renovieren das Haus, Svenja (Bettina Lamprecht) hat den Biohof Bruck zum Erfolg geführt, Mafalda wird zwei Jahre alt und Kim (Christina do Rego) und Managerin Regine (Sabine Vitua) haben völlig eigene Pläne. Alles schein in bester Ordnung zu sein, bis Anne mit einer Überraschung um die Ecke kommt…

„Hunters“ Staffel 1

Auch ein neues Amazon Original ist im Februar neu verfügbar: ab dem 21. Februar. Dann läuft nämlich die neue Serie „Hunters“ an – mit Oscar-Gewinner Al Pacino in der Hauptrolle.

Sie spielt in New York im Jahr 1977. Eine bunt gemischte Truppe von Nazi-Jägern, die sogenannten „Hunters“, haben entdeckt, dass in ihrer Gesellschaft hunderte ehemals hochrangiger Nazi-Beamte leben und sich verschwören, um ein Viertes Reich in den USA zu gründen. Das Team der Jäger startet in seine blutige Mission, die Verschwörer zur Rechenschaft zu ziehen.

Titel Staffel abrufbar ab Star Trek: Picard 1 24. Januar This is us 3 25. Januar The Handmaid's Tale 1 + 2 1. Februar Pastewka 10 7. Februar The Marvelous Mrs. Maisel 3 7. Februar Shameless 9 11. Februar Hunters 1 21. Februar The Waking Dead - World Beyond 1 Frühjahr 2020 American Gods 3 im Jahr 2020 Bibi & Tina 1 im Jahr 2020 Deutschland 89 3 im Jahr 2020 El Presidente 1 im Jahr 2020 Hanna 2 im Jahr 2020 Herr der Ringe 1 im Jahr 2020 Hunters 1 im Jahr 2020 The Boys 2 im Jahr 2020 Wir Kinder vom Bahnhof Zoo 1 noch unbekannt The Peripheral 1 noch unbekannt Goliath 4 noch unbekannt Herr der Ringe 2 noch unbekannt Star Trek: Picard 2 noch unbekannt

Und natürlich hat Prime Video im Februar auch wieder einige neue Filme im Programm. Unter anderem den Dino-Klassiker „Jurassic World: Das gefallene Königreich“ (ab 4. Februar) und die Neuverfilmung aus dem Jahr 2019 von „Friedhof der Kuscheltiere“ (ab 15. Februar).

Titel verfügbar ab Was Männer wollen 25. Januar Frantz 30. Januar Asterix & Obelix gegen Cäsar 1. Februar Jurassic World: Das gefallene Königreich 4. Februar The Wedding Year 6. Februar Burning 11. Februar Der Nebelmann 10. Februar Love, Rosie – Für immer vielleicht 11. Februar Date Movie 14. Februar Charlie Says 17. Februar Friedhof der Kuscheltiere 15. Februar Dark Skies – Sie sind unter uns 16. Februar Donnybrook 17. Februar Elektra 18. Februar T-34: Das Duell 19. Februar Victoria 19., Februar Flodder Forever – Eine Familie zum Knutschen 20. Februar Der Klavierspieler vom Gare Du Nord 20. Februar Miracle Season – Ihr grösster Sieg 22. Februar 13 Sins: Spiel des Todes 23. Februar Rescue Under Fire 23. Februar Der Spion Und Sein Bruder 25. Februar Suburra 25. Februar Die Agentin 29. Februar

Netflix: Das sind die neuen Serien und Filme im Februar

„Locke & Key“ Staffel 1

Bei Netflix stehen im Februar einmal mehr diverse Eigenproduktionen im Fokus. Zum Beispiel die neue Mystery-Serie „Locke & Key“, die am 7. Februar startet. In dieser Verfilmung der Comics von Joe Hill und Grabriel Rodriguez ziehen drei Geschwister nach dem Mord an ihrem Vater in ein Haus voller surrealer Schlüssel.

„Better Call Saul“ Staffel 5

Schon in die fünfte Staffel startet das Netflix Original „Better Call Saul“. Ab dem 24. Februar gibt es jede Woche eine neue Episode der Drama-Serie zu sehen. Die Vorgeschichte von „Breaking Bad“, in der erzählt wird, wie aus dem unbedeutenden Anwalt Jimmy McGill der Gauner-Anwalt Saul Goodman wurde, findet ihre Fortsetzung.

„Narcos: Mexico“ Staffel 2

Auf neue Geschichten dürfen sich auch alle Fans der Drama-Serie „Narcos: Mexico“ freuen. Felix muss sich nicht nur mit den USA und den Folgen seiner Aktionen gegen die DEA auseinandersetzen, sondern auch mit der Unzufriedenheit in seiner eigenen Organisation. Die neuen Episoden starten ab dem 13. Februar bei Netflix.

„Van Helsing“ Staffel 4

Ein kleiner Serien-Klassiker ist auch die Fantasy-Geschichte um „Van Helsing“. Sie startet ab dem 8. Februar in die schon vierte Staffel. Darin werden die Geheimnisse der Blak-Tek enthüllt und Vanessa ergründet eine neue Philosophie. Sam verfolgt derweil einen bösartigen Plan: Er will die Kreatur The Dark One zum Leben erwecken.

Titel Staffel verfügbar ab Bemerkungen Love Bus: Reise durch Afrika 1 30. Januar Netflix Original Serie Ich schweige für dich 1 30. Januar Netflix Original Serie Bojack Horseman 6.2 31. Januar Netflix Original Serie Luna Nera 1 31. Januar Netflix Original Serie Ragnarök 1 31. Januar Netflix Original Serie Spectros 1 31. Januar Netflix Original Serie Diablero 2 31. Januar Netflix Original Serie Outlander 4 5. Februar Locke & Key 1 7. Februar Netflix Original Serie My Holo Love 1 7. Februar Netflix Original Serie Van Helsing 4 8. Februar Netflix Original Serie Narcos: Mexico 2 13. Februar Netflix Original Serie Taj Mahal 1989 1 14. Februar Netflix Original Serie Die Telefonistinnen 5.1 14. Februar Netflix Original Serie Gentefied 1 21. Februar Netflix Original Serie Eine Frau räumt auf 1 21. Februar Netflix Original Serie Spectros 1 21. Februar Netflix Original Serie Better Call Saul 5 24. Februar Netflix Original Serie The Break 2 29. Februar I Am Not Okay With This 1 26. Februar Netflix Original Serie Altered Carbon 1 27. Februar Netflix Original Serie Followers 1 27. Februar Netflix Original Serie Formula 1: Drive to Survive: 2 28. Februar Netflix Original Serie Queen Sono 1 28. Februar Netflix Original Serie Unaufhaltsam 1 28. Februar Netflix Original Serie Unorthodox 1 26. März Netflix Original Serie Ozark 3 27. März Netflix Original Serie Biohackers 1 2020 Netflix Original Serie Elite 3 2020 Netflix Original Serie How To Sell Drugs Online (Fast) 2 2020 Netflix Original Serie Stranger Things 4 2020 Netflix Original Serie The Umbrella Academy 2 2020 Netflix Original Serie

Du möchtest dir lieber neues Film-Material gönnen? Dann kannst du zum Beispiel die Comedy-Verfilmung „Isi & Ossi“ sehen, die ab dem 14. Februar zur Verfügung steht. Um ihre kulinarischen Ziele zu verwirklichen, geht eine Milliardärstochter ein Bündnis mit dem Sohn einer alleinerziehenden Mutter ein, der vom Boxen träumt. Soll es lieber ein Liebesfilm sein?

Ab dem 12. Februar steht „To All The Boys: P.S. I still love you“ zum Abruf bereit. Daran avanciert eine vorgetäuschte Romance zu einer echten, offiziellen Liebe. Bis ein weiterer Empfänger der Liebesbriefe von Lara Jean auftaucht.

Titel verfügbar ab Bemerkungen 13 Hours 28. Januar Paul, Apostle of Christ 28. Januar Call Me by Your Name 29. Januar Verbündete Feinde 29. Januar Netflix Film

nicht in der Schweiz verfügbar 37 Seconds 31. Januar Netflix Film Der schwarze Diamant 31. Januar Netflix Film Die Jones – Spione von nebenan 1. Februar The Birth of a Nation – Aufstand zur Freiheit 1. Februar House of Wax 1. Februar Hexen hexen 1. Februar Love Jacked 1. Februar Fences 3. Februar Hell or High Water 3. Februar Finale in Berlin 5. Februar Mercenaire – Ein Leben mit Rugby 5. Februar cats_the_mewvie 5. Februar Omas Hochzeit 6. Februar Netflix Film Burg Schreckenstein 2 7. Februar Horse Girl 7. Februar Netflix Film To All the Boys: P.S. I Still Love You 12. Februar Netflix Film Isi & Ossi 14. Februar Netflix Film Poseidon 15. Februar A Nightmare on Elm Street 15. Februar Der endlose Graben 20. Februar Netflix Film Peter Hase 22. Februar Ocean's Eight 25. Februar All The Bright Places 28. Februar Netflix Film Spenser Confidential 6. März Netflix Film

Neue Serien bei Sky

„The New Pope“ Staffel 1

Diverse spannende Serien-Neustarts stehen im Februar auch bei Sky auf dem Programm. Zum Beispiel die Eigenproduktion „The New Pope“ (ab 20. Februar) mit Jude Law und John Malkovich in führenden Rollen. Darin ist John (so auch sein Name in der Serie) auf den ersten Blick der perfekte Papst. Doch er verbirgt einige Geheimnisse. Bald muss er feststellen, dass es alles andere als einfach ist, seinen Vorgänger zu ersetzen.

„The Walking Dead“ Staffel 10.2

Eine der erfolgreichsten Serien der Welt ist „The Walking Dead“. Ab dem 24. Februar gibt es acht weitere Episoden bei Sky zu sehen. Seit Daryls Gruppe das Gebiet der Flüsterer unerlaubt betreten hat, ist nichts mehr, wie es war. Die Angst vor der skrupellosen Anführerin Alpha ist allgegenwärtig.

„Pandora“ Staffel 1

Neu ab dem 18. Februar bei Syfy: 13 Episoden der neuen Science-Fiction-Serie „Pandora“. Nach dem Tod ihrer Eltern schreibt sich Jax (Priscilla Quintana) an der „Space Training Academy“ auf der Erde ein, wo sie lernt, die Galaxie vor intergalaktischen Bedrohungen zu beschützen. Dort macht sie eine schockierende Entdeckung über ihre eigene Identität.

„Shameless“ Staffel 10

In die bereits zehnte Staffel startet die Serie „Shameless“. Zwölf neue Episoden laufen ab dem 24. Februar bei FOX. Die Familie Gallagher kämpft auch in Staffel 10 mit großen und kleinen Schwierigkeiten. Im Mittelpunkt des preisgekrönten Drama-Comedy-Mix steht der alleinerziehende und alkoholkranke Vater Frank Gallagher (William H. Macy), dessen sechs Kinder manchmal sicher besser ohne ihn zurechtkommen würden.

Serientitel Staffel Starttermin Sender Gentleman Jack 1 29. Januar Sky Atlantic MacGyver 3 7. Februar FOX Bull 4 12. Februar 13th Street Ray Donovan 7 14. Februar Sky Atlantic Madam Secretary 5 18. Februar Sky 1 Pandora 1 18. Februar Syfy Work in Progress 1 18. Februar Sky Atlantic The New Pope 1 20. Februar Sky Atlantic Shameless - Nicht ganz nüchtern 10 24. Februar FOX Chicago Fire 8 24. Februar Universal TV Chicago Med 5 24. Februar Universal TV The Walking Dead 10.2 24. Februar FOX Room 104 3 26. Februar Sky Atlantic A Million Little Things 1 10. März FOX Westworld 3 30. März 2020 Sky Atlantic Das Boot 2 24. April 2020 Sky 1 Domina 1 2020 Sky Hausen 1 2020 Sky Souls 1 2020 Sky ZeroZeroZero 1 2020 Sky

