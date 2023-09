Neue Regelung bei Kennzeichen: Das gilt ab sofort Blasius Kawalkowski 3 Minuten

Wer ohne Kennzeichen fährt, riskiert ein Bußgeld. 60 Euro werden dann fällig. Denn: Das Nummernschild am Auto ist gesetzlich vorgeschrieben. Doch am 1. September 2023 trat ein neues Gesetz in Kraft. Und das betrifft alle Autofahrer.