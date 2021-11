Neue Regel: Wer vergisst seinen Vertrag bei O2, Vodafone und Co. zu kündigen, hat bald dieses Recht

Wer kennt es nicht: Man schließt einen günstigen Handyvertrag ab, vergisst ihn aber drei Monate vor dem Ende der Vertragslaufzeit zu kündigen. Ob bei O2, Drillich, oder Mobilcom Debitel: Wer nicht kündigt, bei dem explodieren die Kosten im Anschluss an die Vertragslaufzeit. Zu allem Übel kommt hinzu, dass sich der Vertrag automatisch um ein weiteres Jahr verlängert. So ist man dazu gezwungen, ein Jahr lang den teils doppelt so hohen Preis zu zahlen wie davor. Doch damit ist ab Dezember 2021 Schluss.

Vertrag kündigen: Das gilt ab Dezember 2021

Zwar können neue Verträge, wie auch bisher, eine Vertragslaufzeit von bis zu 24 Monaten haben. Allerdings dürfen Anbieter Telefon-, Internet- und Mobilfunkverträge nicht mehr automatisch um weitere 12 Monate verlängern. Für dich als Kunden bedeutet das: Hast du vergessen deinen Vertrag zum Ende der Laufzeit zu kündigen, kommst du im Anschluss jederzeit aus dem Vertrag heraus. Die Kündigungsfrist beträgt dann nur noch einen Monat.

Die neue Regelung gilt aber nicht nur für neu abgeschlossene Verträge. Auch Kunden, die es in den vergangenen Monaten verpasst haben, ihren Vertrag zu kündigen und nun mit einer Verlängerung der Vertragslaufzeit um ein weiteres Jahr konfrontiert werden, kommen frühzeitig aus dem Vertrag heraus. Hier gilt ebenfalls eine Kündigungsfrist von einem Monat.

Vertrag am Telefon verlängert? Keine Bange

Nun könnten einige Anbieter auf die Idee kommen, zum Ende der Vertragslaufzeit ihre Kunden anzurufen und den Vertrag vorab mit vermeintlichen Sonderkonditionen um ein weiteres Jahr zu verlängern. Solltest du am Telefon unter Druck geraten und Produkten zugestimmt haben, die du eigentlich nicht haben wolltest, musst du dir in Zukunft keine Sorgen mehr machen. Denn: Vor einer Vertragsumstellung müssen Anbieter dir eine Vertragszusammenfassung zusenden. Bestätigst du diese schriftlich innerhalb von zwei Wochen nicht, erfolgt keine Buchung des Produktes.