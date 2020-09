Asus knallt einen raus: Neue Notebooks für alle Fälle

Kann man es als kleinen Rundumschlag bezeichnen, den Asus da vollzogen hat? Nein, man muss es sogar. Nach der Vorstellung von zwei neuen Highend-Smartphones (Asus Zenfone 7 Serie) widmet sich der asiatische Elektronikkonzern jetzt seiner Notebook-Familie zu. Nicht weniger als zwölf neue Laptop-Modelle in verschiedenen Ausführungen wurden am Mittwoch im Rahmen des sogenannten „Built for Brilliance“ Online Launch-Events präsentiert. Und einmal mehr unterstreicht Asus seine Expertise in dieser Produktkategorie. Denn der Fokus liegt bei den neuen Produkten klar auf hochwertiger Verarbeitung gepaart mit Highend-Komponenten.

Asus ZenBook Flip S (UX371)

Mindestens 2.499 Euro kostet das neue Asus ZenBook Flip S, das möglicherweise schon Ende dieses Monats in den Handel kommt. Es wiegt nur 1,2 Kilogramm bei einer Höhe von 13,9 Millimetern und unterstreicht damit seinen Anspruch, ein Alltagsbegleiter sein zu wollen, der in der Tasche nicht allzu stark auffällt. Ein sogenanntes ErgoLift-Scharnier ermöglich es, das Flip S als klassisches Notebook, als Tablet, im Stand oder im Zelt-Modus zu verwenden.

Für den Antrieb ist wahlweise ein Intel Core i5- oder Intel Core i7-Prozessor der sechsten Generation verantwortlich, dem je nach gewählter Ausführung bis zu 16 GB RAM zur Seite stehen. Für persönliche Daten steht bis zu 1 TB SSD-Speicher zur Verfügung. An Ports spendiert Asus dem ZenBook Flip S zwei USB-C-Anschlüsse, einen USB 3.2 Gen 1 Typ-A-Port sowie einen HDMI-Anschluss. Die Tastatur lässt sich um ein Nummernpad inklusive einigen Funktionstasten ergänzen, das auf dem Touchpad eingeblendet werden kann.

Der Touch-Bildschirm mag mit einer diagonalen Abmessung von 13,3 Zoll (3.840 x 2.160 Pixel oder 1.920 x 1.080 Pixel) etwas klein ausfallen, doch genau das ist es ja, was den kompakten, leistungsstarken Computer auszeichnen soll – 4K OLED Technologie inklusive. Im Lieferumfang übrigens inklusive: ein kleiner Eingabestift (Asus Stylus Pen) mit 4.096 Druckstufen. Die Akkulaufzeit gibt Asus mit bis zu 15 Stunden an.

Asus ZenBook Flip 13 (UX363)

Eine ganze Stange weniger – 1.799 Euro – kostet das neue Asus ZenBook Flip 13, das quasi zeitgleich in den Handel kommen soll. Auch dieses Notebook ist 13,9 Millimeter dünn, 1,3 Kilogramm leicht und mit einem drehbaren 13 Zoll großen OLED-Display ausgestattet. Selbst der Stylus Pen ist ebenfalls inklusive, die Akkulaufzeit mit maximal 14 Stunden ähnlich üppig.

Wie erklärt sich aber der doch recht hohe Preisunterschied, wenn wie beim Flip S auch ein Intel Core Prozessor verbaut ist und bis zu 16 GB Arbeitsspeicher beziehungsweise bis zu 1 TB SSD-Speicher auf den ersten Blick auch bei anderen wichtigen Komponenten keinen Unterschied erkennen lassen? Die Antwort: Laut Asus ist der Unterschied vor allem im weniger starken Display zu suchen, das beim Flip S 4K OLED HDR bietet, beim Flip 13 aber nicht.

Auch das Asus ZenBook Flip 13 kannst du wahlweise als klassischen Laptop oder als Tablet PC nutzen.

Asus ZenBook S (UX393)

Etwas größer ist das neue Asus ZenBook S. Es stellt für das mobile Arbeiten einen nicht drehbaren 13,9 Zoll großen Bildschirm (3.300 x 2.200 Pixel) im 3:2-Format zur Verfügung, ist 15,7 Millimeter dünn und bringt 1,35 Kilogramm auf die Waage. Herzstück ist ein Intel Core Prozessor (i7-1165G7 oder i5-1135G7) dem abhängig vom gewählten Modell bis zu 16 GB RAM und bis zu 1 TB SSD-Speicher zur Seite stehen.

Auch beim Asus ZenBook S ist es über das integrierte NuberPad 2.0 möglich, das TouchPad in einen LED-beleuchteten Ziffernblock zu verwandeln. Nutzbare Anschlüsse: 2 x USB-C, 1 x HDMI, 1 x USB 3.2 Geh 1 Typ-A und ein MicroSD-Slot. Eine Infrarot-Kamera ermöglicht eine schnelle Anmeldung durch Gesichtserkennung mit Windows Hello. Die Akkulaufzeit gibt Asus bei diesem Laptop mit bis zu elf Stunden an.

Asus ZenBook 14 Ultralight (UX435EAL/EGL)

Suchst du nach einem besonders leichten Notebook? Dann könnte das Asus ZenBook 14 Ultralight interessant für dich sein. Denn es wiegt gerade einmal 980 Gramm. Neben einem Intel Core Prozessor (i7-1165G7 oder i5-1135G7) kannst du wahlweise auf eine Intel Iris Xe Grafik (Modellname UX435EAL) oder eine Nvidia GeForce MX450-Grafik (UX435EGL) setzen. Mit Nvidia-Grafik erhöht sich das Gewicht leicht auf 995 Gramm.

Neben einem 14-Zoll-Display (1.920 x 1.080 Pixel) gehören WiFi 6, USB-C-, USB 3.2-und HDMI-Anschluss sowie MicroSD-Slot und optional das NumberPad zur Ausstattung des Federgewichts. Außerdem bis zu 16 GB RAM und 256 bis 1 TB SSD-Speicher. Allerdings ist noch unklar, wann du das Asus ZenBook 14 Ultralight in Deutschland kaufen können wirst. Entsprechend ist auch ein Preis noch unbekannt.

Asus ExpertBook B9 (B9400)

Speziell auf die Bedürfnisse von Business-Nutzern zugeschnitten: das Asus ExpertBook B9. Es ist nochmal leichter als das Asus ZenBook 14 Ultralight, wiegt nämlich nur 880 Gramm. Für Geschäftsreisen also ein guter Begleiter, der mit WiFi 6 unter optimalen örtlichen Begebenheiten schnelle, drahtlose Internetverbindungen ermöglicht. Alternativ steht auch ein LAN-Anschluss bereit. Möglich macht das geringe Gewicht ein Gehäuse mit Magnesium-Lithium-Legierung, das zusätzlich verstärkt wurde.

Besonderheit: Das Dual-SSD-Design unterstützt die RAID 0 and RAID 1 Technologie und ermöglicht die Wahl zwischen schnellerem Laden oder einem sicheren Back-up der gespeicherten Daten. Zusätzliche Sicherheits-Features sorgen dafür, dass vertrauliche Unternehmensdaten geschützt sind. So sperrt sich zum Beispiel der Bildschirm über einen Näherungssensor automatisch von selbst, sobald sich der Nutzer vom Rechner entfernt.

Weiteres Highlight des ab dem vierten Quartal ab 1.799 Euro erhältlichen ExpertBook B9: Es ist mit KI-unterstütztem Noise Cancelling ausgestattet. Das sorgt für einen besseren Sound und weniger Störungen in Videokonferenzen. Das Display (1.920 x 1.080 Pixel) ist 14 Zoll groß, als Prozessor wahlweise der Intel Core i7-1165G7 oder der Intel Core i5-1135G7 verbaut; ergänzt durch bis zu 32 GB RAM.

Weitere Laptop-Neuheiten von Asus

Neben diesen fünf Highlight-Notebooks des neuen Asus-Lineups sind in den kommenden Monaten noch weitere Neuheiten zu erwarten.