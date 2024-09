Wer große Portionen mit einer Heißluftfritteuse zubereiten möchte, findet meist nur Modelle, bei denen ein bis zwei Garkörbe nebeneinander angeordnet sind. Besonders in kleinen Küchen ist das ein echtes Problem, da nicht jeder Platz dafür hat. Die neue Ninja Double Stack ist vollkommen anders aufgebaut. Hier sind zwei Garkörbe übereinander gestapelt, sodass sie wenig Platz auf der Arbeitsfläche einnimmt.

Ninja Double Stack: Was die Heißluftfritteuse besonders macht

Die neue Ninja Double Stack Heißluftfritteuse verfügt also über zwei Ebenen und bietet so eine Menge Platz für mehrere Speisen. Insgesamt 7,6 Liter fassen die beiden Garkörbe zusammen. Das soll groß genug sein, um ein leckeres Abendessen für bis zu sechs Personen zu zaubern. Oder anders ausgedrückt: In jede Schublade soll etwa ein 1,2 kg schweres Brathähnchen passen. Du musst also nicht auf Platz verzichten, hast aber dennoch viel freie Fläche in der Küche.

Genauer genommen, hat die Heißluftfritteuse sogar vier Ebenen, die genutzt werden können. Denn die zwei Schubladen lassen sich mit mitgelieferten Grillrosten noch einmal unterteilen. So kannst du bis zu vier verschiedene Zutaten auf einmal garen, ohne dass sich diese berühren. Praktisch ist zudem: Du kannst die Schubladen unabhängig voneinander einstellen. Sowohl Temperatur als auch Garzeit oder Programm können also je nach Ebene variieren. Je nach Inhalt kannst du bei Bedarf aber auch beide Garkörbe synchronisieren, sodass sie zeitgleich fertig sind.

Und wenn wir gerade von Programmen sprechen: Die Ninja Double Stack trumpft mit sechs voreingestellten Modi auf, die dir bei der Zubereitung helfen sollen. So kannst du hiermit nicht nur mit Heißluft frittieren, sondern auch extra knusprige Pommes oder (veggie) Chicken Nuggets im „Max Crisp“-Modus zubereiten. Darüber hinaus lässt sich mit dem Küchenhelfer ebenso braten, backen, dörren oder aufwärmen.

Da die Garräume deutlich kleiner sind als bei einem Backofen, bereitest du dein Essen im Vergleich mit der Heißluftfritteuse einiges schneller zu. Außerdem benötigst du weniger bis gar kein Fett und kochst so gesünder und geruchsarmer als mit einer normalen Fritteuse. Ninja verkauft die Ninja Double Stack für 229,99 Euro.

XL-Variante gerade sogar günstiger

Möchtest du noch mehr Garraum zur Verfügung haben, lohnt sich gerade auch ein Blick auf die Ninja Double Stack XL Heißluftfritteuse. Denn die bietet insgesamt 9,5 Liter Füllvolumen und kann so für bis zu acht Personen in einem Durchgang leckeres Essen zubereiten. Viel mehr Platz benötigt sie dabei nicht in deiner Küche, da sie nur fünf Zentimeter tiefer ist als die normale Double Stack. Und dank eines Rabatts kommst du an das größere Modell gerade sogar günstiger. 208,99 Euro möchte Ninja für die platzsparende Heißluftfritteuse haben, die ansonsten über dieselben Programme verfügt wie das Basis-Modell.