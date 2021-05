Was „Yippie-Ya-Yay, Schweinebacke“ für Bruce Willis ist, ist „Hasta la vista, Baby!“ und „I‘ll be back!“ für Arnold Schwarzenegger. Und genau dieser findet seinen Weg nun zu Netflix. Wie der Streaming-Dienst mitteilt, wird der ehemalige Gouverneur von Kalifornien die Hauptrolle in einer neuen Serie übernehmen.

Und auch Schwarzenegger selbst gibt laut eigenen Aussagen den Bitten seiner Fans nach und schreibt auf Twitter: „Fans auf der ganzen Welt haben mich seit Jahren nach so einem wilden Ritt gefragt, und jetzt werden sie ihn dank unserer großartigen Partner bei Skydance und Netflix auch bekommen.“

Wie könnte es auch anders sein? Der „Terminator“-Star spielt in der angekündigten Serie einen Agenten und wirkt zusätzlich hinter den Kulissen als Produzent mit. Ihm zur Seite steht Nick Santora, der von Produktionen wie „Jack Reacher“ bekannt ist. Neben Schwarzenegger nimmt auch Monica Barbaro („Chicago Justice“) eine zentrale Rolle in der Serie ein.

Fans from all over the world have been asking me for a wild ride like this for years, and now they’re going to get it because of our great partners at Skydance and Netflix. I am beyond pumped to start working on it with Nick and Monica and the whole team. https://t.co/sXLbNd2Cb4