Neue Konsolen-Games im August: Das sind unsere Top 5 Favoriten

Neues Indie Kartendeck Game in slawischer Kulisse

Das kleine Indie Studio “Morteshka” aus Russland hat mit einem nur fünf Köpfe starken Team das dark-RPG Abenteuer “Black Book” an den Start gebracht. Ab dem 10. August erlebst du als Hexe die russische Folklore des 19. Jahrhunderts am eigenen Leib. In sieben Kapiteln kannst du dabei in den Dörfern und Städten des Games der Kultur und den Mythologien näher kommen und dich Dämonen im Kartendeck-Kampfsystem stellen. Für die PS4, die Nintendo Switch, die XBox One und auf dem PC wird das Spiel verfügbar sein.

„Hades“: Das Game kommt jetzt auch zur Playstation und XBox

“Hades” hält seine schicke Grafik schon in den Trailern nicht zurück. Als rogue-like Hack-and-Slash Game kämpfst du dich, wie sollte es anders sein, durch die griechische Mythologie, genauer gesagt die Unterwelt. Das Charakterdesign der Götter und Wesen ist dabei nicht unbedingt so, wie man es aus Filmen und Spielen gewohnt ist, jedoch sehr futuristisch.

Die olympischen Götter werden dir jedenfalls auf deinem Weg helfen. Denn obwohl rogue-like Games eine Herausforderung für den ein oder anderen erfahrenen Spieler sein können, stellt „Hades“ sicher, dass es für alle Anforderungen spiel- und genießbar ist. Verschiedene Modi wie “Hell Mode” oder “Pact of Punishment” erlauben dir, dein Gameplay an die Grenze zu treiben – wenn und wann du es willst. Am 13. August ist es für die XBox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, und PlayStation 5 soweit.

Zuckersüß: Das neue Abenteuer „Kena: Bridge of Spirits“

“Kena: Bridge of Spirits” ist ein Action-Adventure-Game, dass in einer fabelhaft animierten Welt spielt. Zusammen mit den Geistern aus den Wäldern, den Rots, die aussehen wie kleine Fellknäule mit Kulleraugen, kannst du auf der Suche nach dem heiligen Schrein ein verlassenes Dorf erkunden und der Welt zu altem Glanz verhelfen. Dir bleibt keine anderer Wahl als fehlgeleitete Geister zu bezwingen und somit die Stärke deiner Rots zu verbessern. Obwohl das junge Entwicklerstudio “Ember Lab” “Kena: Bridge of Spirits” bereits am 24. August auf der PS4 und PS5 veröffentlichen wollte, wurde die Veröffentlichung kurzfristig auf den 21. September verschoben. Wir wollten dir es aber schon jetzt zeigen.

Die Entwickler haben die Veröffentlichung des Spiels erneut verschieben müssen.

„Aliens“ Fans können sich über neues Game freuen

Die “Aliens” Triology dürfte vielen bereits bekannt sein. 23 Jahre später schreibt “Aliens: Fireteam Elite” die Geschehnisse seiner Vorgänger fort. Dein Fireteam aus Marines steht erneut der Bedrohung durch die Xenomorphe gegenüber. Du durchlebst bei deinen Feldzügen neue Story-Aspekte der Alien-Welt und gegen die über 20 Gegner-Typen, wirst du eine gute Strategie brauchen, damit dein Team überlebt. Aus verschiedenen Klassen kannst du dieses zusammenstellen damit du beim Koop-Survival-Shooter ab dem 24. August auch auf deine Kosten kommst. Spielbar wird das Game auf der PS4, der PS5, der XBox One, der XBox X/S und auf dem PC sein.

Eine offene Welt aus der Vogelperspektive

Am 5. August erhebst du dich mit “The Falconeer: Warrior Edition” auf der Nintendo Switch und der Playstation in die Luft. Über den Wolken trägt dich der Falconeer über die Städte und das Meer hinweg. Im Kampf gegen andere Falconeers und Drachen kannst du alle Möglichkeiten deines Begleiters ausnutzen und ihn bei seinen akrobatischen Kunststücken verfolgen. Toll anzusehen ist jedoch auch die offene Welt, die “Ursee”. Um in deinen Kämpfen zu siegen wirst du viel Geld zur Aufrüstung deiner Ausstattung brauchen. Eine Erkundungstour ist in jedem Fall in diesem Game unumgänglich.

Wer diesen Sommer noch Tipps für neue Spiele sucht, hat hoffentlich bei den kurzen Einblicken etwas für sich entdeckt. Vielversprechend klingen jedoch auch die kleineren Titel, die mit viel Herzblut entwickelt wurden und nicht vom Fließband auf den Markt kommen.