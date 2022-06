Neue Konkurrenz für die Toniebox: Xiaomi zieht in Kinderzimmer ein

Xiaomi veröffentlichte eine neue Konkurrenz für die Toniebox. Die Smart Story Machine sieht aus wie ein Kuscheltier in Hasenoptik, verfügt jedoch über so einige smarte Funktionen. Dazu gehört eine große Onlinebibliothek an über 20.000 Inhalten, die bequem auf das Modell heruntergeladen werden können.

Smarter Hase als Geschichtenerzähler im Kinderzimmer

Xiaomis Smart Story Maschine ist eine günstigere Alternative zur bekannten Toniebox. Umgerechnet würde das Produkt knapp 28 Euro kosten, womit es um einiges erschwinglicher als die Konkurrenz ausfiele. Der smarte Hase verfügt über einen rund 16 Gigabyte großen internen Speicher, indem sich bereits ab Kauf über 800 Inhalte verschiedenster Kategorien finden. Dazu gehören unter anderem Kinderlieder, Märchen sowie Sprachlerneinheiten. Zusätzlich stehen laut Xiaomi noch über 20.000 weitere Inhalte online zum Download bereit. Er unterstützt die Verbindung zu WLAN-Netzwerken mit 2,4 GHz und verfügt über einen 1800 mAh großen Akku. Wie lange dieser im realen Einsatz hält, lässt sich ohne eine direkte Prüfung jedoch schwer einschätzen. Es dürfte jedoch ohne Weiteres möglich sein, Kindern Hörspiele zum Einschlafen vorzuspielen, ohne dass es zu einem leeren Akku kommt.

Eine für Eltern besonders spannende Funktion ist die Möglichkeit, die Smart Story Maschine an den WeChat anzubinden. Über einen QR-Code lässt sich der Hase in eine Familiengruppe einbinden, sodass sich Sprachnachrichten direkt den Kindern vorspielen lassen. Diese können dabei über den Hasen sogar antworten, sodass eine Unterhaltung über den smarten Begleiter möglich ist. Ein solches Feature wird von der Toniebox und ihren Konkurrenten bisher nicht geboten. Zwar verfügen sie über andere Optionen, personalisierte Inhalte für Kinder aufzunehmen und bereitzustellen. Eine direkte Kommunikation zwischen Eltern und Kind, während das Hörspielgerät in Betrieb ist, ist damit jedoch nicht möglich.

Neue Konkurrenz für die Toniebox – ein kindgerechtes Design

Der Roboter-Hase selbst erinnert mit seinem Design entfernt an ein Kuscheltier oder beliebte Kinderfiguren wie Hello Kitty. Verstärkt wird dieser Eindruck durch die weiche Mütze, die Xiaomi dem Roboter aufgesetzt hat, damit er weniger mechanisch wirkt. Optisch hat das Modell daher gute Voraussetzungen, um bei der Zielgruppe anzukommen. Geeignet ist die Smart Story Machine laut Hersteller für ein Alter von 0 bis 6 Jahren. Besonders kleine Kinder können das Gerät jedoch voraussichtlich nicht selbst bedienen. Ein Erwachsener sollte in diesem Fall die Steuerung des Roboter-Hasen übernehmen. Bereits ältere Kinder sollten jedoch kein Problem haben, den Hörspiel-Hasen selbst über die Knöpfe an dessen Vorderseite zu steuern. Der Schwierigkeitsgrad unterscheidet sich hier nicht nennenswert von der bekannten Konkurrenz.

Wann kommt Xiaomis Smart Story Machine nach Deutschland?

Bisher liegen keinerlei Informationen darüber vor, dass Xiaomi einen Vertrieb des Roboter-Hasen in anderen Teilen der Welt plant. Das schließt jedoch nicht aus, dass das Modell seinen Weg aus China hierher findet, wenn das Produkt dort gut ankommt. Schließlich ist Xiaomi auch hierzulande für eine große Produktpalette mit unterschiedlichsten Geräten bekannt. Vorerst bleibt also nur abzuwarten, wenn du dich für diese günstige Toniebox-Alternative interessierst.