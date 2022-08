Neue Kinofilme August: Diese beliebte Filmreihe wird jetzt fortgeführt

Der vergangene Kinomonat Juli war mehr als spannend: Eine Variation an Filmen förderten die großen Filmstudios zutage, von Horror über Romanzen bis hin zu Musikfilmen. Zu erwähnen sind etwa „Elvis“, „Thor: Love and Thunder“ oder auch die französische Erfolgskomödie „Monsieur Claude und sein großes Fest“. Was dich auf der großen Leinwand im August erwartet, liest du im Folgenden.

Top 4 Kinofilme im August

Der Engländer, der in den Bus stieg und bis ans Ende der Welt fuhr – 11. August

Tom (Timothy Spall) ist Witwer und in Rente. Nach dem Tod seiner Frau Mary (Phyllis Logan) beschließt er, zu verreisen. Und das nicht irgendwohin, sondern einmal quer durch Großbritannien. Mit dem Bus. Vom nördlichsten Punkt John O’Groats zu seinem Heimatort Land’s End.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Alles, was er für die Reise benötigt, trägt er in einem kleinen Koffer bei sich. Durch zufällige Begegnungen mit Menschen während des Trips, erlangt Tom nach und nach Bekanntheit – vor allem in den sozialen Medien.

Der Gesang der Flusskrebse – 18. August

Kya (Daisy Edgar-Jones) wächst in rauen Sumpfgebieten in North Carolina auf – allein. Als sie sechs war, wurde sie von ihrer Familie verlassen. Kein Wunder, dass sich schnell Gerüchte über das einsame Mädchen verbreiten, die sich in Barkley Cove halten. Kya isoliert sich zusehends von der Gemeinde, bis zwei junge Männer das Interesse der jungen Frau erregen. Eines Tages wird einer der beiden jedoch tot aufgefunden und Kya gerät ins Visier der Ermittler.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Die Känguru-Verschwörung – 25. August

Nach „Die Känguru Chroniken“ kommt das kommunistische Känguru nun zurück auf die große Leinwand. Ihn und Marc-Uwe Kling bringt dieses Mal Lisbeth um den Verstand, die Mutter von Maria. Sie geriet auf Irrwege und leugnet nun den Klimawandel. Kaum dass sie sich versehen, verstricken sich das Känguru, Marc-Uwe und Marias Mutter in eine Verschwörung. Es geht um Leben und Tod.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

The Invitation: Bis dass der Tod uns scheidet – 25. August

Evie (Nathalie Emmanuel) hat niemanden mehr, als ihre Mutter starb. Über andere Familienmitglieder weiß sie nichts – noch nicht. Sie beschließt, einen DNA-Test zu machen, um nach möglichen Verwandten suchen zu können. Sie hat Erfolg und findet einen bislang unbekannten Cousin. Damit sie sich kennenlernen, wird sie zu einer Hochzeit auf einem englischen Landsitz eingeladen. Doch schon bald bemerkt Evie, dass etwas nicht stimmt. Doch als sie es bemerkt, ist sie schon längst in einem Alptraum gefangen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Alle neuen Kinofilme in diesem Monat