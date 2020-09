Neue HD-Sender: Diese TV-Sender sind jetzt im Kabelnetz

Die Vereinbarung und Neubelegung der Senderlisten betrifft den zweitgrößten deutschen Kabelnetzbetreiber Tele Columbus, der seit geraumer Zeit unter dem Markennamen PΫUR auftritt. Er hat eine Vereinbarung mit der RTL-Gruppe geschlossen. Dadurch kannst du einige Sender der Kölner erstmals per Kabelnetz empfangen.

Wenn du deinen Sendersuchlauf machst, so findest du im Netz der Tele Columbus ab sofort die Sender VOXup (HD/SD), RTLplus (HD/SD), TOGGO Plus (HD/SD) sowie die Pay-TV-Kanäle RTL Crime HD, RTL Living (SD) und GEO Television HD. Mit RTL UHD wird auch erstmalig ein ultrahochauflösendes Programm in das Netz von Tele Columbus eingespeist. Du kannst den Sender sehen, wenn du ein HD-Paket gebucht hast – und natürlich einen UHD-Fernseher nutzt.

Die Vereinbarung zwischen RTL und dem Kabelnetzbetreiber sichert langfristig die bundesweite Verbreitung aller linearen Programme in allen verfügbaren Auflösungen, teilte der Netzbetreiber mit Sitz in Berlin mit. Zugleich schaffe die Vereinbarung die Grundlage für eine interaktive Nutzung von Inhalten der Mediengruppe RTL auf der digitalen TV-Plattform von Tele Columbus.

Bestandskunden können Sender automatisch sehen – meistens

Nutzt du als Bestandskunde bei PŸUR ein HD-Paket, so sind die neuen HD-Sender für dich automatisch freigeschaltet. Die neuen Pay-TV-Sender sind künftig in den aktuell vermarkteten Pay-TV-Paketen „sowie in vielen Bestandskundenpaketen“ nutzbar, wie der Kabelnetzbetreiber mitteilte.

Ob du das Netz von Tele Columbus nutzen kannst, entscheidet in der Regel der Eigentümer deiner Wohnung. Er schließt normalerweise einen mehrjährigen Rahmenvertrag mit einem der Kabelnetzbetreiber ab. Andere Anbieter haben dann keine Chance, dich in deiner Wohnung mit einem TV-Signal per Kabelnetz oder Internet per Kabel zu versorgen. Erst, sollte sich der Eigentümer, die Hausverwaltung oder die Eigentümergemeinschaft zu einem Wechsel entscheiden, ändert sich auch für dich etwas. Die entstehenden Kosten zahlst du in der Regel über die Nebenkostenabrechnung.