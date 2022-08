Neue GPS-Uhren von Fitbit, Luxus-Smartwatch von TAG Heuer

Es ist gerade einmal eine Woche her, da haben wir dir mehrere neue Top-Smartwatches präsentieren können. Unter anderem von Garmin und Xiaomi. Jetzt kündigen sich bereits die nächsten interessanten neuen Wearables an. Dieses Mal unter anderem von Fitbit. Das inzwischen zu Google gehörende Unternehmen hat drei neue Fitness-Gadgets angekündigt. Neben einem Sportarmband auch zwei neue GPS-Uhren.

Fitbit Inspire 3 – Teuer, aber umfangreich ausgestattet

Ab sofort ist es für 99,95 Euro möglich, das neue Fitness-Armband Fitbit Inspire 3 vorzubestellen. Auslieferungen sollen ab dem 15. September erfolgen und im Vorfeld muss natürlich die Frage gestattet sein: Sind knapp 100 Euro für ein Sportarmband ohne eigenen GPS-Empfänger nicht etwas viel? Schließlich kostet gute Hardware in diesem Wearables-Segment zum Teil weniger als 50 Euro.

Eine Antwort liefern Google und Fitbit bei einem Blick auf die technischen Spezifikationen. Denn das Fitbit Inspire 3 ist nicht nur mit einem Herzfrequenzsensor ausgestattet, sondern bietet noch viele weitere Extras. Zu nennen wäre ein integrierter Schlaftracker und die Möglichkeit der Protokollierung der Blutsauerstoffsättigung (SpO2). Dieses Extra fehlte dem Vorgänger Inspire 2 noch. In der zugehörigen App von Fitbit ist in Kombination mit der Inspire 3 außerdem eine Blutzuckerüberwachung möglich.

Unter anderem in Deutschland, Österreich und in der Schweiz kann das Fitbit Inspire 3 zudem Anzeichen für Vorhofflimmern am Herzen erkennen. Neu ist auch, dass es Mitteilungen bei hoher und niedriger Herzfrequenz anzeigt. Eine EKG-Funktion ist aber nicht nutzbar, für Frauen dafür ein Zyklus-Tracking verfügbar. Das Gummi-Armband ist wahlweise in Schwarz, Violett oder Gelbgold gehalten, rund 20 Sportprofile sind vorinstalliert.

Jetzt auf Vorbestellung erhältlich: das Fitbit Inspire 3 Fitness-Armband.

Bedient wird das Fitness-Armband über einen Farb-Touchscreen (OLED), der bei einer Kopplung mit einem Smartphone (mindestens Android 10 oder iOS 14) auch Anrufe, Nachrichten und App-Benachrichtigungen anzeigen kann. Auf Wunsch ist in der Inspire-Neuauflage des Jahres 2022 auch ein Always-on-Display (AOD) verfügbar. Dann reduziert sich aber die Akkulaufzeit. Ohne AOD gibt Fitbit eine Laufzeit von bis zu zehn Tagen an.

Fitbit Versa 4: Hier ist auch GPS an Bord

Mit einem Preis von knapp 230 Euro spielt die neue Smartwatch Fitbit Versa 4 in einer etwas anderen Liga. Sie bietet nicht nur mehr Sportprofile (rund 40), sondern ist auch mit einem eigenen GPS-Empfänger ausgestattet, um Outdoor-Workouts losgelöst von einem Smartphone protokollieren zu können. Im Gegensatz zum oben genannten Armband kann die Versa 4 zudem erklommene Etagen zählen. Und weil Mikrofon und Lautsprecher an Bord sind, ist es in Kürze auch möglich, über die Uhr zu telefonieren.

Im Vergleich zum Vorgänger Versa 3 hat sich auf dem Papier nicht viel getan. Demnächst wird es aber ein Firmware-Update geben, das neben der oben genannten Telefonie-Funktion auch Google Maps und die digitale Geldbörse Google Wallet auf die Smartwatch bringen soll. Per NFC ist es aber auch jetzt schon möglich, über Fitbit Pay zu bezahlen. Vorausgesetzt, du bist Kunde bei einer der unterstützten Banken. Der Google Assistant ist nicht mehr an Bord, dafür Alexa von Amazon.

Neue Smartwatch mit GPS-Unterstützung: Fitbit Versa 4.

Die Akkulaufzeit liegt nach Herstellerangaben bei bis zu sechs Tagen, mit AOD dürfte schon nach drei bis vier Tagen eine neue Energiezufuhr notwendig sein. SpO2-Überwachung und ein Tracker für Frauengesundheit ist bei der Fitbit Versa 4 ebenso an Bord wie die Möglichkeit, sich bei unregelmäßigem Herzrhythmus informieren zu lassen. Eine EKG-Funktion fehlt aber auch bei dieser Smartwatch.

Auch die Fitit Versa 4 ist ab sofort in vier Farben vorbestellbar. Auslieferungen starten nach aktuellen Informationen aber erst ab dem 29. September.

Fitbit Sense 2: Smartwatch mit EKG-Funktion

Oder soll es doch lieber die Fitbit Sense 2 sein? Bei dieser Smartwatch mit neuer Menütaste an der linken Seite ist zusätzlich eine EKG-Funktion integriert. Du kannst also über ein Elektrokardiogramm des Herzens Anzeichen für eine Herzrhythmusstörung identifizieren. Zudem ist die Sense 2 anders als die Versa 4 mit einem Hauttemperatursensor ausgestattet, was die Erkennung von Anzeichen für gesundheitliche Veränderungen möglich macht.

Smartwatch mit EKG-Funktion: Fitbit Sense 2.

Per Software-Update erhält auch die Fitbit Sense 2 demnächst eine Telefonie-Funktion, Zugriff auf Google Maps und die Google Wallet. Vorbestellungen der Fitbit Sense 2, gegenüber dem Vorgänger-Modell Fitbit Sense nicht nur dünner, sondern auch etwas leichter, sind ab sofort für 299,95 Euro möglich. Auch diese Uhr wird in ihren drei verfügbaren Farben aber erst ab dem 29. September ausgeliefert. Die Akkulaufzeit soll auch bei der Fitbit Sense 2 bei rund sechs Tagen liegen.

TAG Heuer Connected Calibre E4 Porsche Edition: Neue Luxus-Smartwatch

Wiederum ab September ist eine neue Smartwatch erhältlich, die man ausgestattet mit einem Titan-Gehäuse und schwarzem Lederarmband samt Carbon-Finish klar dem Luxus-Segment zuordnen muss: die TAG Heuer Connected Calibre E4 Porsche Edition. Zu einem Preis von 2.600 Euro erhältst du eine Uhr mit einer Lünette aus polierter, schwarzer Keramik, die mit einer Skala von 0 bis 400 in Anlehnung auf die Geschwindigkeit eines Porsche das von Saphirglas geschützte Display umrundet. Besonderheit: Nutzer der Uhr, die ein kompatibles Porsche-Modell besitzen, können ihre Connected E4 Porsche Edition mit ihrem Fahrzeug verbinden und sich die Informationen im digitalen Kombiinstrument des Autos anzeigen lassen.

Luxus pur für das Handgelenk: die TAG Heuer Connected Calibre E4 Porsche Edition.

Größtes Manko: Die Uhr basiert mit ihrem 1,39 Zoll großen AMOLED-Touchscreen (454 x 454 Pixel) auf Wear OS von Google. Und weil Google bei seinem Smartwatch-Betriebssystem noch immer mit einem hohen Energieverbrauch kämpft, liegt die Akkulaufzeit unter normalen Umständen bei nur etwa einem Tag. Kompatibel ist das Porsche-Sondermodell am Smartwatch-Markt mit Smartphones, die mindestens auf Android 6.0 oder iOS 13 basieren. Vorbestellungen der Porsche-Smartwatch sind ab sofort möglich.

