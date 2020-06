Mit iOS 13 hat Apple die Software von iPhone und iPad getrennt. Mit „iPadOS“ bekommt das iPad fortan eine spezielle Version von iOS, welche um Features für den größeren Bildschirm ergänzt wird. So kommen alle Neuerungen von iOS 14 mit iPadOS 14 auch auf das iPad – Werden jedoch noch um ein paar Features ergänzt.

iPadOS 14

Alle Features von iOS 14 haben wir dir in einem separaten Artikel ausführlich vorgestellt. Hier soll es um die Features gehen, welche exklusiv auf dem iPad zur Verfügung stehen.

Texterkennung und weitere Features für den Apple Pen

Dank einer verbesserten Texterkennung kann der Apple Pen nun in jedem beliebigen Textfeld eingesetzt werden. So kannst du beispielsweise handschriftlich eine Google-Suche starten, in dem du einfach in das Adress-Feld von Safari schreibst. Um Text zu löschen, reicht es aus ihn einfach durchzustreichen und um etwas zu markieren musst du es lediglich mit dem Apple Pen umkreisen.

In der Notizen-App kannst du handgeschriebenen Text nun wie gewöhnlichen Text markieren und sogar kopieren. Beim Einfügen in eine andere App wird der handschriftliche Text automatisch zu normalem Text umgewandelt.

Für schönere Skizzen können gezeichnete Symbole wie Kreise, Vierecke oder Sterne automatisch in Idealform umgewandelt werden. Dazu musst du beim Zeichnen nur kurz mit dem Apple Pen auf der Zeichnung pausieren.

Geschriebene Telefonnummern, Adressen und weitere Daten werden automatisch als solche erkannt und können angeklickt werden um diese anzurufen oder eine Navigation zu starten.

Verfügbarkeit

Eine Beta-Version für Entwickler ist ab sofort verfügbar – Eine öffentliche Testversion soll im Juli starten. Die finale Version von iPadOS 14 soll im Herbst zur Verfügung stehen. Experten gehen aktuell vom 30. September als mögliches Veröffentlichungsdatum aus.

iPadOS 14 läuft auf allen iPads, auf denen auch iPadOS 13 installiert werden kann. Dazu zählen das iPad Air 2 oder neuer, iPad Mini 4 oder neuer, iPad 5. Generation oder neuer, sowie alle iPad Pros.

WatchOS 7

Auch für die Apple Watch wurde ein größeres Update angekündigt. WatchOS 7 bringt neue Features für die Ziffernblätter, Schlaf-Aufzeichnung und mehr Workouts.

Ziffernblätter

Neben einem komplett neuen Ziffernblatt mit Tachymeter wurden zahlreiche andere überarbeitetet und kommen mit mehr Farben und Komplikationen daher. Komplikationen sind die kleinen Widgets, die du auf deinen Watchfaces verwenden kannst.

Deine eigenen Ziffernblätter lassen sich nun mit anderen Nutzern teilen. Außerdem kannst du die Kreationen anderer Nutzer auf deine Apple Watch herunterladen.

Schlaf-Überwachung

WatchOS 7 bringt das lange erwartete Schlaf-Tracking auf die Apple Watch. Mit Bewegungssensoren und deinem Herzschlag kann die Apple Watch zukünftig deinen Schlaf überwachen und protokollieren. Zusätzlich kannst du deine gewünschte Schlafenszeit einstellen und dich rechtzeitig an das Zubettgehen erinnern lassen. Die Apple Watch aktiviert dann automatisch den Nicht-Stören Modus und dunkelt das Display ab. Morgens kannst du dich von zwei unterschiedlich lauten und einem lautlosen Wecker wecken lassen. Auf dem Display der Apple Watch siehst du den Wetterbericht und den Akkustand um dich gegebenenfalls an das Aufladen zu erinnern.

Neue Workouts

Wie jedes größere Update für die Apple Watch, bringt auch WatchOS 7 wieder neue Workout-Arten für die Training-App. Hierzu zählen Tanzen, Functional Strength Training, Core Training und Post-workout Training.

Alle gesammelten Fitness-Daten können wie gewohnt auf dem iPhone eingesehen werden. Die App mit den drei Ringen wird mit iOS 14 jedoch in „Fitness“ umbenannt.

Händewaschen

Passend zur aktuellen Zeit kann die Apple Watch dich ans Händewaschen erinnern, wenn du nach Hause kommst. Bewegungssensoren und Mikrofone der Uhr erkennen, wenn du die dir Hände wäscht und starten automatisch einen Timer für die empfohlene Dauer von 20 Sekunden.

Verfügbarkeit

Eine Beta-Version für Entwickler ist ab sofort verfügbar – Eine öffentliche Testversion soll im Juli starten. Die finale Version von WatchOS 7 soll im Herbst zur Verfügung stehen. Experten gehen aktuell vom 30. September als mögliches Veröffentlichungsdatum aus.

WatchOS 7 läuft auf der Apple Watch Series 3 oder neuer. Die Series 1 und 2 werden nicht mehr unterstützt.

MacOS 10.16 Big Sur

Deutlich größer als erwartet, fällt das Update für MacOS aus. Apples Desktop-System bekommt ein komplett überarbeitetes Design und kündigt Plattform-Wechsel an. Wie üblich wurde das System wieder nach einem Ort in Kalifornien benannt. Big Sur ist ein Küstenstreifen zwischen zwischen San Simeon und Carmel in Apples Heimatstaat.

Neues Design

Bei der neuen Version von MacOS hat Apple das Design grundlegend überarbeitet. So kommen alle Icons nun in einem viereckigen Design mit abgerundeten Ecken daher, wie wir es bereits von iPhone und iPad kennen. Trotzdem unterscheiden sich die Icons ein wenig von denen auf dem iPhone, um an ihrere früheren Designs zu erinnern.

Ein weiteres Detail, dass seinen Weg von iOS auf den Mac findet, ist das Kontrollzentrum. Hier lassen sich alle wichtigen Einstellungen mit einem Klick über die Statusleiste erreichen. Oft genutze Einstellungen lassen sich auch einzeln an diese anpinnen.

Die in iOS 14 neu vorgestellten Widgets kommen ebenfalls auf den Mac. Zusammen mit den Benachrichtigungen finden sie sich in einer gemeinsamen Benachrichtungsleiste wieder.

Safari: schöner, schneller, sicherer

Viele Neuerungen gibt es auch für den Apple Browser Safari zu vermelden. Dieser wurde ebenfalls neu gestaltet und bietet nun eine individualisierbare Startseite. Auf dieser lassen sich Websites, eine Leseliste und vieles mehr anzeigen und mit einem eingenen Hintergrund verschönern.

Da Safari nun die sogenannte „WebExtensions API“ unterstützt, können Erweiterungen von anderen Browsern wie Firefox mit sehr wenig Aufwand auch für den Apple-Browser umgeschrieben werden. Im Gegensatz zu anderen Browsern, achtet Apple auch hier auf den Datenschutz. So kannst du Erweiterungen nur Zugriff auf eine einzelne Seite, statt auf alle geben.

Auch ohne Erweiterungen nutzbar, ist eine Übersetzungs-Funktion für Websites. Diese ist in sieben Sprachen erhältlich und lässt sich mit nur einem Klick aktivieren.

Laut Apple soll der neue Safari übrigens 50 Prozent schneller häufig besuchte Webseiten aufrufen können, als Google Chrome und dabei weniger Akku verbrauchen. Apple gibt hier eine Stunde mehr Laufzeit als mit Chrome oder Firefox an.

Verfügbarkeit

Eine Beta-Version für Entwickler ist ab sofort verfügbar – Eine öffentliche Testversion soll im Juli starten. Die finale Version von MacOS Big Sur soll im Herbst zur Verfügung stehen. Erwartungsgemäß dürfte es im Oktober soweit sein.

MacOS Big Sur läuft auf allen Macs die 2013 oder später auf den Markt gekommen sind. Dazu zählen das MacBook 2015 oder neuer, das MacBook Air 2013 oder neuer, das MacBook Pro 2013 oder neuer, der MacMini 2014 oder neuer, der iMac 2014 oder neuer und der Mac Pro 2013 oder neuer.

Wechsel auf ARM

Ebenfalls angekündigt, aber derzeit nur für Entwicker relevant ist der Wechsel auf ARM. Zukünftig will Apple Intel den Rücken kehren und seine neuen Macs mit eigenen Prozessoren ausstatten. Für iPhones und iPads hat Apple in den letzten Jahren bereits zwei Milliarden Chips entworfen und fertigen lassen – Nun möchte man diese auch in Notebooks und Desktop-Rechnern einsetzen.

Die Apple Chips sollen unter anderem eine längere Akkulaufzeit und einen geringeren Stromverbrauch ermöglichen. Damit die Prozessoren ihre volle Leistung entfalten können, müssen Entwickler jedoch ihre Apps umschreiben. Alte Intel-Programme können jedoch ebenfalls genutzt werden.

Zukünftig laufen also alle Apple-Geräte auf der selben Hardware-Basis. Dadurch könnten iPhone und iPad Apps ohne weiteren Aufwand auf dem Mac genutzt werden und neue Mac-Apps auf dem iPad.

Der gesamte Prozess wird jedoch mehrere Jahre dauern. Ende des Jahres möchte Apple die ersten Macs mit eigenen Prozessoren vorstellen – bis das komplette Lineup umgestellt ist, sollen noch zwei Jahre vergehen. Apple verspricht, dass auch bisherige Intel-Macs weiterhin mit Updates unterstützt werden sollen und neue Software ausführen können.