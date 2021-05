Netztest: O2 & Telekom gleichauf - Vodafone als großer Verlierer

So heißt es unter den wichtigsten Ergebnissen des Reports von Opensignal, O2 dränge „bei der 4G-Verfügbarkeit nach vorn und erzwingt einen Gleichstand mit der Telekom“. Die Nutzer im O2-Netz hätten im Vergleich zur vorherigen Auswertung die größte Verbesserung erfahren und die Verfügbarkeit seit um 7,9 Prozentpunkte auf jetzt 92 Prozent gestiegen. Das bedeutet, in 92 Prozent der Messungen lag ein LTE-Netz vor. „Infolgedessen ist O2 vom dritten Platz zu einem statistischen Gleichstand mit der Telekom und den ersten Platz aufgestiegen“, so Opensignal.

Doch nach wie vor gilt: Die Unterschiede liegen im Detail. Und diese Details können ziemlich groß sein, wenn man sich beispielsweise die übliche Geschwindigkeit, die du per LTE bei Telekom, o2 und Vodafone erreichen kannst, ansieht. Denn hier bleibt die Telekom eindeutige Sieger. Nutzer berichten von einer Steigerung von 7,3 MBit/s (17,3 Prozent) ihrer durchschnittlichen Geschwindigkeiten im Telekom-Netz. Vodafone-Nutzer haben jedoch die größte Verbesserung bemerkt: Ein Anstieg von 9,5 MBit/s (33,9 Prozent). Dies hat dazu geführt, dass der Vorsprung der Telekom von 14,3 MBit/s auf immer noch große 12,1 MBit/s gefallen ist. O2 verbesserte sich zwar um fast 25 Prozent auf 29,3 MBit/s. Damit ist der Anbieter aber immer noch jeweils 20,2 MBit/s und 8,1 MBit/s hinter der Telekom und Vodafone.

Service vs. Netz: Die Werbestrategien von Telekom und O2

Messungen von Anfang des Jahres

Opensignal setzt bei der Ermittlung auf Nutzer, die bewusst und unbewusst die Netze im Alltag mit ihren Smartphone messen. Dadurch spiegeln die Zahlen wider, was tatsächlich beim Nutzern ankommt. Gleichzeitig kann man jedoch auch nie ganz ausschließen, dass langsame Smartphones oder gedrosselte Tarife das Ergebnis verfälschen. Die Daten wurden im Zeitraum von Januar bis März 2021 erfasst.

Insgesamt bleibt die Telekom bei den Auszeichnungen dominant und gewinnt auf nationaler Ebene eindeutig in fünf von sieben Kategorien. Nur in den Kategorien LTE-Verfügbarkeit muss man sich den Platz mit O2 teilen. Die Auszeichnung für die beste Sprachqualität in Apps ging an Vodafone. In den Bereichen Video-Erlebnis, Games-Erlebnis, Download-Geschwindigkeit, Upload-Geschwindigkeit und Erlebnis der LTE-Abdeckung siegt aber die Telekom.

Vodafone als Verlierer im Stadt-Wettstreit

Bei der Upload-Geschwindigkeit gewinnt die Telekom mit 13,1 MBit/s und einem Vorsprung von 2,7 MBit/s (25,9 Prozent) vor O2 mit 10,4 MBit/s. Vodafone hat mit nur mit 9,6 MBit/s die rote Laterne, hat sich aber um 2,1 Mbit/s verbessert.

Auf regionaler Ebene geht die Telekom als klarer Sieger hervor und gewinnt 51 von 144 möglichen Auszeichnungen in 24 Städten. Im Gegensatz dazu kann O2 nur drei Gesamtsiege verbuchen – für die 4G-Verfügbarkeit in Dortmund, Duisburg und Essen. Vodafone hat keine Städte-Auszeichnungen erhalten. Die Telekom gewinnt insgesamt 19 Städte-Auszeichnungen sowohl für die Download-Geschwindigkeit als auch für die Upload-Geschwindigkeit.