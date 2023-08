Netflix verschenkt zahllose DVDs an Nutzer – Eine Ära endet

Wir schreiben das Jahr 1997. Reed Hastings und Marc Randolph haben die Idee, DVDs per Post zu verleihen. Bereits kurz darauf, im März 1998, verschickt Netflix die ersten Discs an Filmliebhaber. Heute, nach rund 25 Jahren, stellte Netflix bereits über fünf Milliarden DVDs erfolgreich zu. Da mittlerweile jedoch Video-on-Demand-Dienste den DVD-Verleih längst abgelöst haben, litt das einstige Kerngeschäft seit Jahren unter abnehmender Nachfrage. Nun entschied sich Netflix dazu, einen Schlussstrich zu ziehen. Das jedoch mit einem Knall.

Netflix verschenkt DVDs an Nutzer

In exakt einem Monat, am 29. September 2023, verschickt Netflix seine letzten DVDs. Anschließend werden bis zum 27. Oktober Rücksendungen angenommen – falls die Nutzer die DVDs zurückschicken möchten. Und genau das ist der Clou: Wer die DVDs stattdessen lieber behalten will, darf genau das tun. In einer kurzen FAQ schreibt Netflix dazu: „Für nicht zurückgegebene CDs werden Ihnen keine Kosten in Rechnung gestellt – bitte genießen Sie sie, solange Sie möchten!“

Selbiges bestätigte Netflix auch mit einem Twitter- respektive X-Post. Ferner scheinen die Verantwortlichen einige Lieferungen zum Abschluss um bis zu zehn weitere DVDs aufzustocken. Auf diese Weise spart sich Netflix einerseits die Kosten für die Entsorgung und verabschiedet sich mit einer erfreulichen Überraschung. Welche DVDs es sein werden, ist allerdings nicht bekannt.

Disney schränkt DVD-Verkauf ein

Auch Konkurrent Disney scheint ähnliche Zahlen im DVD-Bereich zu verzeichnen wie Netflix. Zwar geht es dem Micky Maus-Konzern weniger um den DVD-Verleih und mehr um den Verkauf, doch das Ergebnis fällt analog aus. So bestätigte Disney kürzlich, dass man den Verkauf physischer Datenträger einstellen möchte. Zunächst jedoch ausschließlich in den beiden augenscheinlich besonders schwachen Märkten Australien und Neuseeland. Darum soll es sich bei dem im Mai 2023 erschienenen Marvel-Film Guardians Of The Galaxy Vol 3 um den letzten Streifen handeln, der in den beiden Ländern physisch als DVD oder Blu-ray in die Läden kommt.

Entgegengesetzt zum analogen Verleih feierte Netflix 2023 eine Premiere und stieg mit dem Stand-up-Special „Chris Rock: Selective Outrage“ ins Live-Streaming ein. Künftig könnte sich der Streaming-Dienst somit auch zu einem Live-Streaming-Service weiterentwickeln.