Netflix startet mit irren Neuheiten durch

Welches ist eigentlich die erfolgreichste Serie, die im bisherigen Jahresverlauf bei Netflix zu sehen war? Keine Frage, an „Squid Game“ führt in diesem Zusammenhang kein Weg vorbei. Auch die neuen Produktionen „Bridgerton“ und „Lupin“ haben viele Fans begeistert. Jetzt kehrt aber eine Serie in das Programm von Netflix zurück, die in der Vergangenheit bereits mehrfach für Aufsehen sorgte: „Stranger Things“. Bereits ab dem 1. Juli 2022 kannst du bei Netflix die Fortsetzung der vierten Staffel sehen – und das ist längst nicht alles, was an Höhepunkten auf dich wartet.

„Stranger Things“ – Staffel 4b startet bei Netflix

Worum es im zweiten Teil der vierten Staffel von „Stranger Things“ geht, kannst du unter anderem einem Trailer entnehmen, der bereits verfügbar ist. Netflix selbst beschreibt den Inhalt so: Unsere Freunde sind in alle Himmelsrichtungen verstreut, während sich die furchterregende Bedrohung weiter ausbreitet. Aber das ist erst der Anfang: der Anfang vom Ende. Klingt ungemein spannend und mit Sicherheit werden Fans den einen oder anderen Sommerabend voller (Vor-)Freude mit den neuesten Episoden von „Stranger Things“ vor dem Fernseher verbringen.

„Resident Evil“ – Staffel 1 startet Mitte Juli

Einst als Computerspiel gestartet, ist „Resident Evil“ inzwischen auch im Filmkosmos alles andere als unbekannt. Und jetzt kommt bei Netflix eine Serie dazu, die auf der erfolgreichen Film-Reihe basiert. Die erste Staffel startet am 14. Juli 2022 und bringt fast drei Jahrzehnte nach der Entdeckung des T-Virus die dunklen Geheimnisse der Umbrella Corporation ans Licht. Dumm nur, dass der Szenerie ein neuer Ausbruch des Virus zugrunde liegt, was natürlich für reichlich Chaos sorgt.

„Virgin River“ startet bei Netflix in die bereits vierte Staffel

Erfolgreich hält sich auch die Drama-Serie „Virgin River“ im Programm von Netflix. Ab dem 20. Juli 2022 ist bei Netflix bereits die vierte Staffel zu sehen. Darin muss Mel mit ihrer neuen Wirklichkeit fertig werden, während Jacks Vergangenheit seine Zukunft bedroht. Netflix verspricht zudem neue Gesichter, die für frischen Wind in der Eigenproduktion sorgen sollen.

„King of Stonks“ – Neue Drama-Serie vor dem Start

Wiederum eine ganz neue Serien-Produktion aus Deutschland stellt „King of Stonks“ dar. Ab dem 6. Juli 2022 ist die erste Staffel dieser Drama-Serie zu sehen; bestehend aus sechs Episoden. Inhalt: Ein überehrgeiziger Finanzier will seinem vermeintlich legitimen Unternehmen durch Lügen, Betrug und Intrigen zum Erfolg verhelfen und mit dem Börsengang Furore machen. Hinter der Serie steht jenes Team, das auch schon für die erfolgreiche Netflix-Serie „How to Sell Drugs Online (Fast)“ verantwortlich ist.

Serie Staffel verfügbar ab Snowflake Mountain 1 22. Juni 2022 The Umbrella Academy 3 22. Juni 2022 First Class 1 23. Juni 2022 Queen Sylwester kehrt zurück 1 23. Juni 2022 Haus des Geldes: Korea 1 24. Juni 2022 Man Vs Bee 1 24. Juni 2022 Adak: Alaskas Schatzinsel 1 29. Juni 2022 The Upshaws 2.1 29. Juni 2022 Stranger Things 4b 1. Juli 2022 My Liberation Notes 1 2. Juli 2022 Control Z 3 6. Juli 2022 King of Stonks 1 6. Juli 2022 Boo, Bitch 1 8. Juli 2022 Capitani 2 8. Juli 2022 Die längste Nacht 1 8. Juli 2022 How To Build a Sex Room 1 8. Juli 2022 Big Timber 2 13. Juli 2022 Es tut verdammt weh 1 13. Juli 2022 Extraordinary Attorney Woo 1 13. Juli 2022 Sintonia 3 13. Juli 2022 Resident Evil 1 14. Juli 2022 Alba 1 15. Juli 2022 Country Queen 1 15. Juli 2022 Farzar 1 15. Juli 2022 Mom, Don’t Do That! 1 15. Juli 2022 Remarriage & Desires 1 15. Juli 2022 Bogdan Boner: Exorzist 2 20. Juli 2022 Virgin River 4 20. Juli 2022 Blown Away 3 22. Juli 2022 Alchemy of Souls 1 23. Juli 2022 DI4RIES 1 26. Juli 2022 Car Masters – Von Schrott zu Reichtum 4 27. Juli 2022 Rebelde – Jung und rebellisch 2 27. Juli 2022 Traumhaus-Makeover 3 27. Juli 2022 Another Self 1 28. Juli 2022 Keep Breathing 1 28. Juli 2022 Fanático 1 29. Juli 2022 Rache ist süß: Das Rebel Cheer Squad 1 29. Juli 2022 The Beauty Queen of Jerusalem 2 29. Juli 2022 Uncoupled 1 29. Juli 2022 Masaba Masaba 2 Juli 2022 Barbaren 2 2022

Neue Filme bei Netflix im Juli 2022

Oder soll es doch lieber ein Film sein, der dir den Sommerabend oder vielleicht auch die Reise in den Urlaub versüßt? Auch dann gibt es bei Netflix im Juli spannende neue Inhalte zu erleben. Etwa die Komödie „Für Jojo“, in der Paula alles daran setzt, Jojos Beziehung zu sabotieren. Denn Paula befürchtet, dass die frisch verliebte Jojo ihren gemeinsam Dating-Abenteuern in Berlin den Rücken kehrt. Abrufbar ist der Netflix Film ab dem 11. Juli 2022.

Reichlich Action verspricht hingegen ab dem 22. Juli 2022 der Thriller „The Gray Man“: Als ein CIA-Agent belastende Beweise gegen den Geheimdienst entdeckt, wird er von einem einstigen Kollegen, der sogar ein Kopfgeld auf ihn aussetzt, rund um die Welt gejagt.

Und wenn es ein Film für Kinder sein soll, bietet sich „Das Seeungeheuer“ an. Als sich ein Mädchen als blinde Passagierin auf das Schiff eines Monsterjägers schleicht, reist sie in unerforschte Gewässer – und schreibt dabei Geschichte. Zu sehen ist dieser Netflix Film ab dem 8. Juli 2022.

Titel verfügbar ab Love & Gelato 22. Juni 2022 Beauty 24. Juni 2022 Glamour Girls 24. Juni 2022 The Man from Toronto 24. Juni 2022 Blasted 28. Juni 2022 Der erste Blick, der letzte Kuss und alles dazwischen 6. Juli 2022 Das Seeungeheuer 8. Juli 2022 Gefährliche Liebschaften 8. Juli 2022 Incantation 8. Juli 2022 Jewel 8. Juli 2022 Ranveer Singh gegen die Wildnis mit Bear Grylls 8. Juli 2022 Für Jojo 11. Juli 2022 Malnazidos – Im Tal der Toten 11. Juli 2022 Unter der Sonne Amalfis 13. Juli 2022 Jaadugar – Der Zauberer 15. Juli 2022 Überredung 15. Juli 2022 Live is Life 18. Juli 2022 Za duży na bajki 18. Juli 2022 The Gray Man 22. Juli 2022 Pipa 27. Juli 2022 Haarige Angelegenheiten 28. Juli 2022 Purple Hearts 29. Juli 2022 The Entitled 29. Juli 2022

Interessante Nachrichten gab es in den vergangenen Tagen übrigens auch hinsichtlich der Zukunft des Streamingdienstes. Dabei wurde bekannt, dass Netflix eine radikale Änderung durchsetzen könnte, die vielen Fans gar nicht gefallen dürfte. Klar ist inzwischen zudem, dass „Squid Game“ eine zweite Staffel bekommt und demnächst auch als Reality Show ein Comeback feiern soll.