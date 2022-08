Netflix: Spektakuläre Neuerungen im Anflug

So startet beispielsweise am 5. August 2022 die neue Netflix Serie „Sandman“. Sie ist dem Fantasy-Genre zugehörig und dreht sich um Morpheus, den Herrn der Türme. Nach Jahren in der Gefangenschaft begibt er sich auf eine Suche durch Welten, um zu finden, was ihm geraubt wurde. Primäres Ziel: Seine alte Macht zurückerlangen.

Weitere beeindruckende Neustarts folgen

Ab dem 19. August 2022 kannst du bei Netflix zudem „Kleo“ sehen. Nach dem Fall der Berliner Mauer hat eine ehemalige ostdeutsche Spionin in dieser neuen Drama-Serie nur ein Ziel: herausfinden, wer sie verraten hat und warum. Doch nicht nur das. Hat sie ihr Ziel erreicht, soll auch gleich der nächste Schritt folgen. Denn tödliche Rache zu üben, steht ebenfalls auf der „To-do-Liste“.

Bereits in die dritte Staffel startet ab dem 10. August 2022 die Fantasy-Serie „Locke & Key“. Als ein dämonischer neuer Feind auftaucht, der unbedingt an die Schlüssel will, entdeckt Familie Locke in dem fesselnden letzten Kapitel der Serie noch mehr faszinierende Magie.

Und dann wäre da noch die neue Miniserie „Ollies Odyssee“. In Anlehnung an das Buch „Die Abenteuer des Ollie Glockenherz“ sucht in diesem Fantasy-Abenteuer ein Kuscheltier nach seinem besten Freund – dem Jungen, der es verloren hat. Los geht es ab dem 24. August 2022.

Serie Staffel verfügbar ab Café Minamdang 1 1. August 2022 Forecasting Love and Weather 1 2. August 2022 Guten Morgen, Verônica 2 3. August 2022 Tamara Falcó: La marquesa 1 4. August 2022 Sandman 1 5. August 2022 Twenty Five Twenty One 1 5. August 2022 Indian Matchmaking 2 10. August 2022 Instant Dream Home 1 10. August 2022 Iron Chef Brazil 1 10. August 2022 Locke & Key 3 10. August 2022 School Tales The Series 1 10. August 2022 Noch nie in meinem Leben … 3 12. August 2022 A Model Family 1 12. August 2022 Glühendes Feuer 1 17. August 2022 Nada Suspeitos 1 17. August 2022 Alma 1 19. August 2022 Echoes 1 19. August 2022 Kleo 1 19. August 2022 Chad and JT Go Deep 1 23. August 2022 Mo 1 24. August 2022 Ollies Odyssee 1 24. August 2022 Queer Eye: Brazil 1 24. August 2022 Selling The OC 1 24. August 2022 Unter Feuer 1 24. August 2022 Drive Hard: The Maloof Way 1 26. August 2022 Ludik 1 26. August 2022 Familiengeheimnisse 1 31. August 2022 Partner Track 1 August 2022 Delhi Crime 2 August 2022 Barbaren 2 2022

Neue Filme bei Netflix im August 2022

Oder soll es lieber ein Film sein? Auch davon hat Netflix im August natürlich wieder einige Neustarts im Programm. Etwa „Buba“. In diesem Netflix Film mit Bjarne Mädel in der Hauptrolle tritt ein Kleinstadtganove mit seinem manipulativen Bruder der Mafia bei und macht sich das Leben mit einem urkomischen Karma-System unnötig schwer. Zu sehen ist „Buba“ – das Prequel der beliebten Serie „How To Sell Drugs Online (Fast)“ – bei Netflix ab dem 3. August.

Reichlich Action verspricht unterdessen der Netflix Film „Day Shift„, der ab dem 12. August 2022 abrufbar ist. Darin bleibt einem Vampirjäger aus Los Angeles nur eine Woche, um die Kohle für das Schulgeld und die Zahnspange seiner Tochter aufzutreiben. Problem: Der harmlos klingende Job ist mörderisch gefährlich.

Titel verfügbar ab Buba 3. August 2022 Der Aufstieg der Teenage Mutant Ninja Turtles – Der Film 5. August 2022 Day Shift 12. August 2022 Me Time 26. August 2022 Schieb es nicht aufs Karma! 3. August 2022 Wedding Season 4. August 2022 Carter 5. August 2022 Darlings 5. August 2022 Reclaim 6. August 2022 Codewort: Kaiser 8. August 2022 Gönül – Herzenslied 10. August 2022 13: Das Musical 12. August 2022 Look Both Ways 17. August 2022 Royalteen 17. August 2022 365 Days – Noch ein Tag 19. August 2022 Fullmetal Alchemist The Revenge of Scar 20. August 2022 Zwei wie Pech und Schwefel 24. August 2022 That's Amor 25. August 2022 Liebe für Erwachsene 26. August 2022 Seoul Vibe 26. August 2022 La jefa – Die Chefin 29. August 2022 I Came By 31. August 2022