Netflix Serien, Filme und mehr: So siehst du ab jetzt nur noch das, was dir wirklich gefällt

Am Filmabend bei Netflix einen Film finden, den man noch nicht gesehen und der einem vor allem gefällt. Kein leichtes Unterfangen. An dieser Stelle soll der Algorithmus Abhilfe schaffen und dir auf Basis deiner bisher geschauten Serien und Filme neue Inhalte anzeigen. Das klappt nicht immer auf den Punkt genau. Doch der Streaming-Dienst führt nun eine neue Funktion ein, mit der du nun Einfluss auf die Bewertung nehmen kannst.

Netflix Empfehlungen: So nimmst du Einfluss auf Bewertungen

Schaust du einen Film oder eine Serie, kannst du bislang per Daumen nach oben oder unten-Symbol den Inhalt anschließend bewerten. Auch das vermittelt Netflix, ob dir der Titel gefiel oder nicht, was wiederum zu noch individuelleren Vorschlägen für dich führen sollte. Oftmals zeigt Netflix immer die gleichen Inhalte an oder verfehlt deinen Geschmack.

Alsbald führt Netflix nun mit dem doppelten Daumen ein weiteres Bewertungstool ein, das dabei helfen soll, die individuelle Auswahl und damit auch den Algorithmus zu präzisieren. Der Button soll in Ergänzung zu den bereits vorhandenen Funktionen eingeführt werden. Laut Netflix integriert man den doppelten Daumen auf Nachfrage von Kunden. Wie Christine Doig-Cardet, Direktorin für Produktinnovation, in einem Blogbeitrag erklärt, hätten Kunden die bisherigen Bewertungstools als nicht ausreichend befunden.

Mit dem doppelten Daumen nach oben sollen nicht nur die Vorschläge verfeinert, sondern Kunden auch an die Hand genommen werden, um sich im Sortiment von Netflix besser zurechtzufinden.

Bewertungstools: Wo ist der Unterschied?

Der doppelte Daumen ist als Bewertungstool ab sofort verfügbar. Doch was ist der Unterschied zwischen dem einzelnen und den zwei Daumen? Netflix erklärt, dass der einzelne Daumen nach oben das Signal gibt, dass dir der Inhalt gut gefallen hat. Das bedeutet, dass du etwa einen Film geschaut hast, der zwar gut war, aber bei dem dir einige Komponenten nicht gefallen haben – beispielsweise das Genre.

Bist du von einem Titel aber absolut begeistert und Schauspieler, Genre oder Stil hauen dich aus den Socken, ist der doppelte Daumen das Mittel zum Zweck. Bewertest du den Inhalt mit dieser Funktion, weiß Netflix, dass dir der Titel besonders gut gefiel. Als Beispiel: Du bist ein großer Fan von „Bridgerton“ und bewertest die Serie mit dem doppelten Daumen. Der Streaming-Dienst weiß dann, dass er dir etwa mehr historische Serien anzeigen soll.