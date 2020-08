Netflix mit Rabatt: Dieser TV-Streaming-Dienst machts möglich

Für monatlich 16,49 Euro kannst du ab sofort nahezu alle TV-Sender in Deutschland live sehen – die meisten davon in HD. Und zusätzlich bekommst du noch Zugriff auf die Inhalte von Netflix. Möglich wird das durch eine Kombination des TV-Streaming-Anbieters waipu.tv und Netflix. waipu.tv hat dazu eigens das neue Paket waipu.tv Perfect Plus geschaffen, das die beiden Dienste in der Abrechnung kombiniert und dir den Rabatt einräumt. Du kannst den Zugang monatlich kündigen oder auch den Tarif wechseln. Wenn du beide Dienste als Kombiangebot buchst, sparst du immerhin 1,49 Euro monatlich.

Dennoch sieht der waipu.tv-Chef in dem neuen Kombinationsangebot eine große Zielgruppe: „Live TV in Kombination mit Netflix gehört inzwischen zur täglichen Unterhaltung für Millionen Zuschauer. Die Kombination von waipu.tv und Netflix erfüllt einen vielfach geäußerten Kundenwunsch“, so Christoph Bellmer. Vor allem für jene Kunden, die ohnehin keinen Kabel-Anschluss oder Satelliten-Zugang hätten, biete der Preis den Zugang zu Fernsehen und Netflix zum Preis eines Kabelanschlusses.

Trotz Netflix-Rabatt: HD und UHD kosten extra

Im Perfect Plus-Paket von waipu.tv ist das Basis-Abo von Netflix enthalten. Das heißt, du bekommst die Inhalte in SD und kannst einen Stream zur gleichen Zeit nutzen. Beim waipu-tv-Dienst bekommst du Zugang zu 128 TV-Sendern (104 davon in HD) inklusive 100 Stunden Aufnahmespeicher. Willst du Netflix in HD streamen (und zwei Streams nutzen), zahlst du 4 Euro mehr. UHD und vier Streams kosten weitere 4 Euro. Und solltest du die waipu.tv-Sender nicht nur zu Hause, sondern auch unterwegs verfolgen wollen, kostet die Mobiloption weitere 3 Euro. Netflix kannst du auch ohne diese Option unterwegs nutzen. In Summe könntest du also bis zu 27,49 Euro an waipu.tv zahlen.

Kunden, die schon über ein Paket von waipu.tv verfügen, können zu dem Kombiangebot wechseln. Alle Kosten zahlst du an waipu.tv. Übrigens wird Netflix nicht in die waipu.tv-App integriert. Du bekommst einen eigenen Netflix-Zugang und nutzt auch die Apps des On-Demand-Anbieters.

