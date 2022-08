Netflix macht es schon wieder: Diese Serie fliegt nach einer Staffel raus

Vom beliebtesten Streaming-Dienst zu einem, der seit einiger Zeit ordentlich Federn lassen muss. Mittlerweile ist es ein offenes Geheimnis, dass Netflix reihenweise Kunden verloren gehen – wohl auch wegen der mittlerweile in den Hintergrund gerückten Pandemie. Doch das ist nicht das einzige Problem: Auch die Preis-Politik und Handhabe, wie man mit Inhalten umgeht, schreckt immer mehr Kunden ab. So wie anhand eines neuen Beispiels zu sehen ist.

Netflix setzt Serie nach nur einer Staffel ab

Gewinne maximieren, und das letztlich zulasten der Kunden. Man will die verschiedenen Abos bei Netflix nicht nur teurer machen und für verschiedene Standorte eines geteilten Accounts höhere Gebühren verlangen. Netflix setzt viele Serien, die nicht gleich den gewünschten Erfolg bringen, gleich nach der ersten Staffel wieder ab. „Mit Blick auf die Kundenbindung nicht gerade die beste Strategie“, urteilt inside digital Redakteur Artem Sandler in seinem Kommentar.

Zu sehen ist das erneut an einem aktuellen Paradebeispiel. Die Teen-Serie „First Kill“ wird nach nur kurzer Zeit und nach nur einer Staffel wieder in die ewigen Jagdgründe geschickt. Wie das Magazin Deadline berichtet, hielt sich die Mystery-Serie zwar in den ersten drei Wochen nach Erscheinung in den globalen Top 10 von Netflix. Erreichte „First Kill“ in der ersten Woche 30.340.000 geschaute Stunden, kletterte die Serie in der Folgewoche auf 48.770.000 Sehstunden. Das war offenbar allerdings nicht ausreichend genug für eine weitere Produktion.

Fairerweise muss hier aber auch gesagt werden: Die vierte Staffel von „Stranger Things“ machte zu diesem Zeitpunkt anderen Inhalten schwer Konkurrenz – so wie nun auch der Mystery-Serie. Im Hinblick auf Kundenbindung fragt man sich: Wieso sollten sie noch neue Serien anschauen, wenn sie befürchten müssen, dass die Produktion schnellstens gestoppt wird?

Mystery-Serie mit Potenzial

Hinter „First Kill“ steckt eine Vampirgeschichte, die zunächst einmal an ihre vielen Vorgänger denken lässt – wie etwa „Vampire Diaries“ oder auch „Twilight“. Man erzählt die Liebesgeschichte eines Vampirs und einer Vampirjägerin. Um einen Platz in der Familie einzunehmen, soll der Vampir Juliette ihr erstes Opfer töten. Ihre Wahl fällt auf Calliope, die noch völlig fremd in der Stadt ist. Doch Juliette hat sich die falsche ausgesucht, gehört Calliope einer Vampirjägerfamilie an. Beide lassen sich zwar nicht einfach, wie geplant, töten. Sie verlieben sich dafür einfach ineinander.

„First Kill“ basiert auf einer Kurzgeschichte von Vitoria Schwab. Auf der Webseite Rotten Tomatoes erhielt die Serie eine durchschnittliche Bewertung von 55 Prozent.