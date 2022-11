Netflix Kosten: So günstig ist jetzt das Streaming-Abo

Filme und Serien schauen – am Notebook, auf dem Fernseher und per App auf Smartphones und Tablets sowie über Spielekonsolen. Netflix macht genau das möglich. Der amerikanische Video-on-Demand-Anbieter ist vor allem bekannt für seine erfolgreichen Eigenproduktionen. Egal ob Filme oder Serien: Viele der Produktionen haben bereits internationale Preise abgeräumt. Aber wie teuer ist Netflix überhaupt? Und welche Inhalte kann ich mit welchem Abo sehen? Wir verraten dir alles zu den Netflix Kosten und den Inhalten, die du abrufen kannst.

Was kostet Netflix?

Das reguläre Angebot von Netflix ohne Werbung gibt es ab unter 8 Euro pro Monat. Wer sich für ein Abo interessiert, hat die Wahl zwischen drei klassischen Modellen, die aktuell zwischen knapp 8 und knapp 18 Euro im Monat kosten. Aktionsweise kann die monatlich zu zahlende Gebühr von den Standardpreisen abweichen. Seit November 2022 ist zudem das Netflix Basis-Abo mit Werbung erhältlich, das knapp 5 Euro kostet, bei dem aber auch Werbeclips vor und während des Streamings akzeptiert werden müssen. Die nachfolgende Tabelle gibt dir einen Überblick zu den aktuellen Netflix Kosten:

Netflix Basis-Abo mit Werbung Netflix Basis Netflix Standard Netflix Premium monatliche Grundgebühr 4,99 Euro 7,99 Euro 12,99 Euro 17,99 Euro HD-Inhalte ja

(HD / 720p) ja

(HD / 720p)

(ab 3. November 2022) ja

(Full HD / 1.080p) ja

(Full HD / 1.080p) Ultra-HD-Inhalte (4K) nein nein nein ja gleichzeitige Nutzung auf Geräten 1 1 2 4 Mindestvertragslaufzeit 1 Monat 1 Monat 1 Monat 1 Monat jetzt bestellen jetzt bestellen jetzt bestellen jetzt bestellen

Wichtig ist: Wer hochauflösende Inhalte nutzen möchte, muss über die passende Hardware verfügen. Also zum Beispiel über einen 4K-fähigen Fernseher. Für die Nutzung auf Smartphones und Tablets empfiehlt sich die Verwendung der passenden Netflix App. Das in den USA erhältliche DVD-Abo, mit dem der Streamingdienst einst groß geworden ist, steht in Deutschland nicht zur Verfügung.

Netflix Kosten: Höchster Preis nur für 4K-Fans und Familien sinnvoll

Den höchsten Preis für ein Abo des Streaming-Anbieters zu bezahlen, lohnt sich nur, wenn der Konsum besonders hochauflösender Inhalte bevorzugt wird oder innerhalb einer Familie bis zu vier Geräte parallel auf die Serien und Filme zugreifen sollen. Die Netflix Preise anschauen und vergleichen lohnt sich vorwiegend für alle Nicht-Single-Haushalte.

Netflix App jetzt downloaden

Neue Filme und Serien offline anschauen

Einer der größten Vorteile: Wer ein Netflix-Abo abschließt, kann Filme, die aktuelle Staffel der Lieblings-Serie und neue Dokumentationen in den meisten Fällen nicht nur streamen, sondern auch downloaden und offline ansehen. Das Netflix-Abo mit Werbung ist davon allerdings ausgeschlossen.

Für alle drei werbefreien Abos gilt: Es ist nicht zwingend notwendig, eine bestehende Internetverbindung zu nutzen. Auch im Flugzeug oder im Zug oder bei Bedarf am Strand auf einer einsamen Südsee-Insel stehen die Inhalte des Streamingdienstes offline zur Verfügung. Sie müssen zuvor nur auf das Smartphone, Tablet oder Notebook geladen und per App abgerufen werden.

Wer Netflix per Internetstream nutzt, muss im Ausland übrigens unter Umständen mit Einschränkungen rechnen. Denn nicht alle Titel stehen weltweit zur Nutzung bereit. Der Anbieter selbst empfiehlt für ein reibungsloses Streaming von seinen HD-Inhalten werden mindestens 5 MBit/s im Downstream empfohlen. Und sollen es Ultra-HD-Inhalte sein, sind sogar 25 MBit/s für einen reibungslosen Stream notwendig.

Aktuelle Neuigkeiten im Überblick

Selbstverständlich darfst du dich auch im November 2022 wieder auf einige Neuerungen bei Netflix freuen. Das nachfolgende Video gibt dir einen ersten allgemeinen Überblick.

Die wichtigsten Höhepunkte aus dem aktuellen Programm von Netflix haben wir für dich in einer aktuellen Meldung zusammengefasst.

Informationen zu neuen Serien, die im Laufe der kommenden Wochen bei Netflix starten, kannst du auch der folgenden Tabelle entnehmen:

Serie Staffel verfügbar ab Young Royals 2 1. November 2022 Gabby's Dollhouse 6 1. November 2022 Eine lausige Hexe 4 1. November 2022 LEGO Ninjago 14 und 15 1. November 2022 Der Prinz der Drachen 4 3. November 2022 Blockbuster 1 3. November 2022 Lookism 1 4. November 2022 The Fabulous 1 4. November 2022 Manifest 4, Teil 1 4. November 2022 Buying Beverly Hills 1 4. November 2022 Deepa und Anoop 2 7. November 2022 Minions & More 2 8. November 2022 The Crown 5 9. November 2022 FIFA Uncovered 1 9. November 2022 Warrior Nun 2 10. November 2022 Liebe lügt nicht: Sardinien 1 10. November 2022 Um die Welt mit Zac Efron 2 11. November 2022 Teletubbies 1 14. November 2022 Run for the Money 1 15. November 2022 Mind Your Manners 1 16. November 2022 Dead To Me 3 17. November 2022 1899 1 17. November 2022 Elite 6 18. November 2022 Somebody 1 18. November 2022 Inside Job 2 18. November 2022 The Cuphead Show! 3 18. November 2022 Under the Queen's Umbrella 1 19. November 2022 My Little Pony: Mit Huf und Herz 2 21. November 2022 Wednesday 1 23. November 2022 The Unbroken Voice 1 23. November 2022 First Love 1 24. November 2022 Bllod & Water 3 25. November 2022 Snack vs. Chef 1 30. November 2022 Die tierischen Fälle von Kit und Sam 2 30. November 2022 The Watcher 1 Winter 2022

Neue Filme bei Netflix

Oder darf es in der kalten Winterzeit ein herzerwärmender Film sein? Alle Film-Highlights, die in den kommenden Wochen anlaufen, findest du in der nachfolgenden Tabelle – Netflix Original Produktionen inklusive.

Titel verfügbar ab The Takeover 1. November 2022 Scooby 1. November 2022 The Fighter 1. November 2022 King Richard 1. November 2022 Killer Sally 2. November 2022 Enola Holmes 2 4. November 2022 Ẹlẹṣin Ọba: The King’s Horseman 4. November 2022 Orgasm Inc: The Story of OneTaste 5. November 2022 Die Familie Claus 2 8. November 2022 Medieval 8. November 2022 Neal Brennan: Blocks 8. November 2022 Voll mutiert: Fußballcup in Gefahr 9. November 2022 Falling for Christmas 10. November 2022 Verirrte Kugel 2 10. November 2022 Der Bundesstaat von Alabama gegen Brittany Smith 10. November 2022 Der Drache meines Vaters 11. November 2022 Monica, O My Darling 11. November 2022 Kal - Verlass mich nicht 11. November 2022 Capturing the Killer Nurse 11. November 2022 Is That Black Enough for You?!? 11. November 2022 Untergegangenen Zivilisationen auf der Spur 11. November 2022 Stutz 14 November 2022 Deon Cole: Charleen’s Boy 15. November 2022 Johanna Nordström: Ruf die Polizei 15. November 2022 Jurassic World: Neue Abenteuer: Verborgenes Abenteuer 15. November 2022 Das Wunder 16. November 2022 Neben der Spur 16. November 2022 The Lost Lotteries 16. November 2022 Fifty Shades of Grey 2 -Gefährliche Liebe 16. November 2022 Racionais: Das Ruas de São Paulo Pro Mundo 16. November 2022 In ihren Händen 16. November 2022 Christmas With You 17. November 2022 Pepsi, wo ist mein Jet? 17. November 2022 Ich bin Vanessa Guillen 17. November 2022 Schlummerland 18. November 2022 Antwortenrunde mit den StoryBots 21. November 2022 Trevor Noah: I Wish You Would 22. November 2022 Die Schwimmerinnen 23. November 2022 El Guau 23. November 2022 Weihnachten auf der Mistelzweigfarm 23. November 2022 Stundenplan 23. November 2022 Die Geschichte des Tacos: Über die Grenze hinaus 23. November 2022 Blood, Sex & Royalty 23. November 2022 The Noel Diary 24. November 2022 Ghislaine Maxwell: Stinkreich 25. November 2022 Ermordet: Tatort Texas Killing Fields 25. November 2022 The Action Pack Saves Christmas 28. November 2022 Romesh Ranganathan: The Cynic 29. November 2022 Mein Name ist Vendetta 30. November 2022 Ein Mann der Tat 30. November 2022 Take Your Pills: Xanax 30. November 2022 20th Century Girl Winter 2022

Wie kann ich Netflix kündigen?

Eine Kündigung des Netflix-Abos ist denkbar einfach. Über den Kundenbereich auf der Homepage des Streamingdienstes besteht die Möglichkeit, mit zwei Klicks zu kündigen.

Wie kann ich Netflix auf Sky Q nutzen?

Wer Kunde von Sky ist und einen Sky Q Receiver nutzt, kann Netflix auch darüber nutzen. Dafür ist bei Altkunden das Entertainment Plus Paket von Sky Voraussetzung. Bei neuen Sky-Abos ist Netflix in den meisten Fällen immer inklusive. Als Kunde von Sky hast du also nicht nur Zugriff auf die Inhalte des Pay-TV-Senders, sondern auch auf die Inhalte von des Streamingdienstes. Grundlage ist das Standard Paket des Streamingdienstes. Es sind also Inhalte in HD-Qualität und auf bis zu zwei Geräten gleichzeitig nutzbar.

Account teilen – ist das erlaubt?

Da Netflix die Möglichkeit gestattet, Inhalte je nach Abo-Modell auf zwei oder sogar vier Geräten parallel anschauen zu können, liegt die Versuchung natürlich nahe, ein Abo zu teilen. Streng genommen ist das natürlich nicht vorgesehen, doch in den AGB des Streaming-Anbieters wird das Teilen eines Zugangs zumindest im engsten Familienkreis nicht kategorisch ausgeschlossen – so lange der Nutzer seine Zugangsdaten persönlich auf einem Endgerät hinterlegt.

Das Aushändigen der persönlichen Nutzerdaten an Dritte ist hingegen nicht gestattet. Der Anbieter verlangt, dass der Account-Inhaber stets die Kontrolle über jene Geräte hat, auf denen sein Account läuft. Ausdrücklich nicht erlaubt ist es, sich ein Abonnement und die anfallenden Kosten zu teilen.

Netflix Kosten mit Gutschein bezahlen

Wer sein Abo nicht selbst zahlen möchte, kann auch Geschenkkarten nutzen. Sie sind online zum Beispiel bei Amazon und im Einzelhandel erhältlich. Über die Homepage des Streaminganbieters lässt sich das gekaufte oder geschenkte Guthaben dem eigenen Account zubuchen. Das Guthaben von einem Netflix-Gutschein ist unbegrenzt gültig.