Netflix 2020 - Das erwartet dich im nächsten Jahr

Neue Serien bei Netflix

Vikings (1 – 5 Staffel)

Wem 2016 beim Wikinger-Schlachtruf der isländischen Fußballmannschaft ein Schauer über den Rücken gelaufen ist, der wird die Serie „Vikings“ lieben. Diese wird am 1. Januar in das Netflix-Portfolio aufgenommen – und zwar gleich mit 5 Staffeln. Im Zentrum des Geschehens steht der Wikinger Ragnar Lothbrok. Er hat eine Vision, und um diese wahr werden zu lassen, fordert er seine Anführer heraus. Der von Ragnar angestoßene Stein mutiert zu einem unaufhaltsamen Erdrutsch und verändert das gesamte Weltbild seines Volks.

The Big Bang Theory (12. Staffel)

Fans der Serie „The Big Bang Theory“ haben ab dem 08. Januar 2020 Grund zur Freude. Es geht in die zwölfte, diesmal letzte Runde. Auch in der finalen Staffel trifft man wieder auf die liebgewonnenen Wissenschaftler – das Ziel ist dieses Mal jedoch ein ganz großes: der Nobel-Preis. Parallel müssen indes wieder Schwierigkeiten innerhalb der Gruppe rund um Sheldon Cooper und Leonard Hofstadter überwunden werden.

Dracula

Ja, du hast richtig gedacht: Es geht um Vampire. Viel mehr ist allerdings auch nicht bekannt, da die Miniserie noch nicht veröffentlicht wurde. Die Erwartungen sind nichtsdestotrotz hoch, denn Dracula stammt von den Machern der beliebten Serie „Sherlock“. In der Hauptrolle ist dieses Mal der dänische Schauspieler Claes Bang. Ein genauer Termin für den Start der Serie wurde noch nicht genannt. Allerdings soll es ebenfalls bereits im Januar losgehen.

Titel Staffel verfügbar ab Bemerkungen The Amazing World of Gumball 1-3 15. Dezember Lizenztitel Clarence 1 15. Dezember Lizenztitel Chief of Staff 2 17. Dezember Netflix Original Serie Soundtrack 1 18. Dezember Netflix Original Serie Ultraviolett - Amateurdetektive im Internet 1 19. Dezember Netflix Original Serie The Witcher 1 20. Dezember Netflix Original Serie Lost in Space - Verschollen zwischen fremden Welten 2 24. Dezember Netflix Original Serie Terrace House: Tokiio 2019-2020 Teil 2 2 24. Dezember Netflix Original Serie Fast & Furious Spy Racers 1 26. Dezember Netflix Kids & Family Salvation 2 26. Dezember Lizenztitel You - Du wirst mich lieben 2 26. Dezember Netflix Original Serie Basar des Schicksals 1 26. Dezember Netflix Original Serie Atiye: Die Gabe 1 27. Dezember Netflix Original Serie Alexa und Katie 3 30. Dezember Netflix Kids & Family Mein Nachbar 1 31. Dezember Netflix Original Serie The Olli e& Moon Show 1 31. Dezember Lizenztitel Palast Yanxi: Abenteuer einer Prinzessin 2 31. Dezember Netflix Original Serie Adventure Time - Abenteuerzeit mit Finn und Jake 5 und 6 Dezember 2019 Lizenztitel Messiah 1 1. Januar 2020 Netflix Original Serie Spinning Out 1 1. Januar Netflix Original Serie Drogen im Visier 6 1. Januar Lizenztitel Last man Standing 1 1. Januar Lizenztitel Yu-Gi-Oh! 4 + 5 1. Januar Lizenztitel The Big Bang Theory 12 1. Januar Lizenztitel Vikings 1 - 5 1. Januar Lizenztitel Haikyu!! Karasuno High School vs Shiratorizawa Academy 1 1. Januar Lizenztitel Power Rangers Beast Morphers 1 1. Januar Lizenztitel The Circle 1 1. Januar Netflix Original Serie Jan de Lichte und seine Bande 1 2. Januar Netflix Original Serie Anne with an E finale Staffel 3. Januar Netflix Original Serie Pflicht und Schande 1 10. Januar Netflix Original Serie Omnipräsenz 1 10. Januar Netflix Original Serie Zumbo's Just Desserts 2 10. Januar Netflix Original Serie Medical Police 1 10. Januar Netflix Original Serie Bis zum Morgengrauen 1 10. Januar Netflix Original Serie Titans 2 10. Januar Netflix Original Serie AJ and the Queen 1 10. Januar Netflix Original Serie I am a killer 2 10. Januar Netflix Original Serie Die Kinderdetektei 2 10. Januar Netflix Kids & Family Harvey Miezen für immer! 4 10. Januar Netflix Kids & Family Scissor Seven 1 10. Januar Netflix Original Anime Die heilende Kraft von Dude 1 13. Januar Netflix Kids & Family Kipo und die Welt der Wundermonster 1 14. Januar Netflix Kids & Family Ni no Kuni 1 16. Januar Netflix Original Anime Ares 1 17. Januar Netflix Original Serie Grace and Frankie 6 17. Januar Netflix Original Serie Hip-Hop Evolution 4 17. Januar Netflix Original Serie Sex Education 2 17. Januar Netflix Original Serie Wer kann, der kann! 1 17. Januar Netflix Original Serie Familienanhang 2 20. Januar Netflix Kids & Family Wortparty 4 21. Januar Netflix Kids & Family Pandemie 1 22. Januar Netflix Original Dokumentation October Faction 1 23. Januar Netflix Original Serie The Ghost Bride 1 23. Januar Netflix Original Serie SAINT SEIYA: Die Krieger des Zodiac 1 + 2 23. Januar Netflix Original Anime Verstecken ist vergebens 1 24. Januar Netflix Original Serie Der Aufstieg von Weltreichen: Das osmanische Reich 1 24. Januar Netflix Original Serie The Ranch finale Staffel 24. Januar Netflix Original Serie Chilling Adventures of Sabrina 3 24. Januar Netflix Original Serie Die Erde bei Nacht 1 29. Januar Netflix Original Dokumentation Next In Fashion 1 29. Januar Netflix Original Serie Love Bus: Reise durch Afrika 1 30. Januar Netflix Original Serie Ich schweige für dich 1 30. Januar Netflix Original Serie Luna Nera 1 31. Januar Netflix Original Serie Spectors 1 31. Januar Netflix Original Serie Ragnarök 1 31. Januar Netflix Original Serie Diablero 2 31. Januar Netflix Original Serie Bojack Horseman 6 (B) 31. Januar Netflix Original Serie Dracula 1 Januar Netflix Original Serie What the Love! with Karan Johar 1 Januar Netflix Original Serie

Neue Filme bei Netflix

Logan – The Wolverine

Nur selten werden Rollen von Schauspielern so gut verkörpert, dass diese in den Augen der Fans beinahe schon ineinander verschmelzen. Hugh Jackman ist dies als Wolverine in den X-Men-Filmen gelungen. Der Film „Logan – The Wolverine“ stellt dabei den krönenden Abschluss dar. Zu sehen ist hier ein anderer Wolverine, der versucht sein Leben im Jahr 2029 irgendwie weiterzuleben. Doch ganz so einfach macht es ihm die Welt nicht.

Der Schwarze Diamant

Im neuen Drama „Der Schwarze Diamant“ weiß eine New Yorker Juwelier nicht, was er machen soll. Er hat große Schulden und Geldeintreiber machen sein Leben auch nicht gerade leichter. Der Juwelier muss viel riskieren – nicht nur um über Wasser zu bleiben, sondern auch um sein Leben zu bewahren. Interessierte können den Film ab dem 31. Januar in Augenschein nehmen.

Titel verfügbar ab Bemerkungen 6 Underground 13. Dezember Netflix Film Honey 16. Dezember Lizenztitel Midnight Run - 5 Tage bis Mitternacht 16. Dezember Lizenztitel Don't F**k with Cats: Die Jagd nach einem Internet-Killer 18. Dezember Netflix Original Dokumentation Nach der Razzia 19. Dezember Netflix Film Die zwei Päpste 20. Dezember Netflix Film The 15:17 to Paris 23. Dezember Lizenztitel Como caído del cielo: Pedros Zugabe 24. Dezember Netflix Film The App 26. Dezember Netflix Film Hot Gimmick: Girl meets Boy 28. Dezember Netflix Film Fifty Shades of Black - Gefähr­liche Liebe 31. Dezember Lizenztitel Ghost Stories 1. Januar 2020 Netflix Film Agent ohne Namen 1. Januar Lizenztitel Schutzengel 1. Januar Lizenztitel South Park – Der Film 1. Januar Lizenztitel Die Erfindung der Wahrheit 1. Januar Lizenztitel Facing the Giants 1. Januar Lizenztitel Bibi & Tina 1. Januar Lizenztitel Birth of the Dragon 1. Januar Lizenztitel Die Goonies 1. Januar Lizenztitel Bibi & Tina: voll verhext 1. Januar Lizenztitel Bibi & Tina: Tohuwabohu Total 1. Januar Lizenztitel Bibi & Tina: Mädchen gegen Jungs 1. Januar Lizenztitel Lara Croft: Tomb Raider 1. Januar Lizenztitel Das Haus am See 1. Januar Lizenztitel Logan – The Wolverine 1. Januar Lizenztitel 2 Millionen Dollar Trinkgeld 1. Januar Lizenztitel Salt 1. Januar Lizenztitel Explained: Sex 2. Januar Netflix Original Dokumentation Alle Sommersprossen der Welt 3. Januar Netflix Film Tut Tut Cory Flitzer 4. Januar Netflix Kids & Family Cheerleading 8. Januar Netflix Original Dokumentation Rampage – Big Meets Bigger 13. Januar Lizenztitel Auge um Auge 15. Januar Netflix Film Lebe zweimal, liebe einmal 17. Januar Netflix Film Tyler Perry's A Fall from Grace 17. Januar Netflix Film Fortune Feimster: Sweet & Salty 21. Januar Netflix Comedy Special Flugmodus 23. Januar Netflix Film A Sun 24. Januar Netflix Film Vir Das: For India 26. Januar Netflix Comedy Special Alex Fernández: Der beste Comedian der Welt 28. Januar Netflix Comedy Special 13 Hours 28. Januar Lizenztitel Paul, Apostle of Christ 28. Januar Lizenztitel Verbündete Feinde 29. Januar Netflix Film (nicht in der Schweiz verfügbar) Call Me by Your Name 29. Januar Lizenztitel Der schwarze Diamant 31. Januar Netflix Film 37 Seconds 31. Januar Netflix Film