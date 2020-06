Serien-Update: Dieser Netflix-Hit kommt jetzt zu Sky

Schon länger arbeiten der Pay-TV-Anbieter Sky und das Streaming-Portal Netflix in Deutschland zusammen. So haben Sky-Kunden die Möglichkeit, Netflix zum Vorteilspreis zu ihrem Sky-Abonnement zuzubuchen. Nun startet die nächste Phase der Kooperation. Sky-Kunden erhalten nämlich Zugriff auf einen deutschen Serien-Hit von Netflix.

„Dark“ kommt zu Sky

Zwischen dem 21. und 27. Juni läuft bei Sky auf dem Popup-Kanal Sky Serien & Shows HD die erste Staffel von „Dark“. Die Produktion wurde unter anderem für die Goldene Kamera nominiert und 2018 mit dem Grimme Preis ausgezeichnet. An die Showrunner Baran bo Odar und Jantje Friese gerichtet urteilte die Grimme-Preis-Jury damals: „Sie erschaffen plausible Paralleluniversen in den Jahren 1953, 1986, 2019 und 2057 und etablieren diese Handlungsräume in drohender Atmosphäre und mit nerdiger Detailverliebtheit. […] In „Dark“ fügen sich Motive, Orte und Requisiten zu Bildern mit großer Signalwirkung zusammen, und diese nisten sich im visuellen Gedächtnis ein.“

Frei für alle Sky Kunden: 21.-27. Juni läuft die 1. Staffel DARK auf dem Popup-Kanal Sky Serien & Shows HD. Damit zeigt Sky erstmals ein Netflix Original im linearen Fernsehen. 🤗

Mit dem Entertainment Plus Paket direkt weiterschauen: Die 2. und finale 3. Staffel ab 27. Juni. 🤩 pic.twitter.com/ajtHtsQEsw — Sky Deutschland (@SkyDeutschland) June 17, 2020

Du hast die erste und vielleicht auch die zweite Staffel bei Netflix schon gesehen? Dann gibt es für dich gute Nachrichten in Bezug auf die dritte Staffel. Die startet nämlich ab dem 27. Juni exklusiv bei dem erfolgreichen Video-on-Demand-Anbieter. Und den passenden Trailer gibt es seit wenigen Tagen auch.

„How to Sell Drugs Online (Fast)“ – Staffel 2 bei Netflix

Ein weiterer Überraschungserfolg: „How to Sell Drugs Online (Fast)“. Die zweite Staffel dieser deutschen Serie startet ab dem 21. Juli. Sechs neue Folgen sind dann bei Netflix zu sehen – á 30 Minuten. Moritz und die MyDrugs Crew legen sich darin nach ihrem holprigen Start ins Business mächtig ins Zeug und ihr Online-Drogen-Start-up wird noch erfolgreicher – und gefährlicher.

Denn wie Escobar schon sagte: „Alle Imperien entstehen aus Blut und Feuer.“ Und er musste parallel nicht auch noch sein Abitur machen. Neben Beziehungskrisen, Liebeskummer, Zukunftsängsten und Abistress muss sich das MyDrugs Team auch noch eiskalten Drogendealern vom Ponyhof und abgebrühten Holländern stellen.

Welche Serien in den kommenden Tagen sonst noch neu bei Netflix anlaufen, haben wir für dich in unserem Netflix-Ratgeber zusammengefasst.

„Single Parents“ – Neue Sitcom bei Sky

Für den 30. Juli hat Sky eine neue Sitcom angekündigt: „Single Parents“. Sie behandelt die Nöte junger Single-Eltern, die versuchen, neben der Kindererziehung noch ein eigenes Leben zu führen. Zu sehen ist „Single Parents“ am Ende Juli immer donnerstags mit Doppelfolgen um 20:15 Uhr auf Sky One in deutscher Erstausstrahlung. Parallel ist ein Abruf über Sky Ticket, Sky Go und Sky Q möglich. Die erste Staffel umfasst gleich 23 Episoden.

„Breeders“ neu bei Sky

Ebenfalls um Kinder und Eltern geht es in der neuen Sky-Produktion „Breeders“, die du ab dem 4. August immer dienstags ab 20:15 Uhr bei Sky Atlantic HD und auf Abruf sehen kannst. Obwohl man seine Kinder über alles liebt, gibt es Momente, in denen man sie am liebsten auf den Mond schießen möchte. „Sherlock“-Star Martin Freeman hat zu diesem Thema eine Comedyserie kreiert und eigene Erfahrungen einfließen lassen.

Vierte Staffel von „High Maintenance“ bei Sky

Noch etwas länger müssen sich Fans von „High Maintenance“ gedulden. Ab dem 4. August läuft immer dienstags ab 22 Uhr bei Sky Atlantic HD und auf Abruf die inzwischen schon vierte Staffel der skurrilen und teilweise melancholischen HBO-Comedyserie. In neun neuen Episoden bekommt „The Guy“ (Ben Sinclair) unverhofft einen neuen, felligen Freund, der ihm nicht mehr von der Seite weicht. Wie schon in den vorherigen Staffeln spielt „High Maintenance“ auch in Staffel 4 mitten im Herzen von New York.

„Devs“ neu bei FOX – Beste Science-Fiction-Serie aller Zeiten?

Die Vorschusslorbeeren bei einer anderen Serie sind schon jetzt gewaltig: Als „vielleicht beste SciFi-Serie aller Zeiten“ bezeichnen die Experten von Serienjunkies das, was ab dem 19. August bei FOX zu sehen ist: „Devs“. Im Mittelpunkt steht eine junge Software-Ingenieurin, die nach dem mysteriösen Tod ihres Lebensgefährten auf eigene Faust Nachforschungen anstellt, weil sie nicht an seinen Selbstmord glaubt. Bei ihren Recherchen stößt sie schon bald auf ein dunkles Geheimnis.

Staffel 9 von „Death in Paradise“ bei FOX

Wenn du lieber ein paar spannende Kriminalfälle begleiten möchtest: Ab dem 28. August startet bei FOX die bereits neunte Staffel der Krimi-Serie „Death in Paradise“. Die neuen Episoden laufen immer freitags um 21 Uhr bei FOX als deutsche TV-Premiere.

Mehr Serien: Weitere Pay-TV-Premieren

Bist du Fan von Krankenhausserien? Dann kannst du dich ab dem 17. August auf eine neue Produktion bei Universal TV freuen. Immer montags ab 21 Uhr gibt es in Doppelfolgen die kanadische Serie „Nurses“ zu sehen. Sie erzählt die Geschichte von fünf jungen Berufsstartern im St. Mary’s Hospital, die gemeinsam die Höhen und Tiefen des Krankenhausalltags und ihres Privatlebens meistern müssen.

Eine Woche vorher, also ab dem 11. August, entführt dich Universal TV nach Australien. Viel schwarzer Humor ist in der australischen Serie „Upright“ gesichert, wenn sich zwei Außenseiter durch Zufall mitten in der Wüste treffen und gemeinsam auf einen turbulenten Roadtrip gehen. „Upright“ soll immer dienstags um 21 Uhr in Doppelfolgen als deutsche TV-Premiere laufen.

Beim Sony Channel läuft ab dem 26. August die neue romantische Comedy-Serie „Natürlich, Liebe“. Immer mittwochs um 20:15 Uhr ist eine neue Episode der italienisch-spanischen Produktion geplant. Worum es geht? Ein Satz fasst es eigentlich schon ganz gut zusammen. Auf dem Flughafen von Prag begegnen sich zufällig eine temperamentvolle Flamenco-Tänzerin aus Sevilla und ein gutaussehender römischer Unternehmer, sie sind sich auf Anhieb total unsympathisch und verlieren sich auch Wochen später doch nicht aus ihren Gedanken. Eine Liebesgeschichte eben.

Von den Machern von einer der wohl besten deutschen Serien der jüngeren Vergangenheit, „4 Blocks“, kannst du demnächst bei TNT Serie eine neue sechsteilige Serie sehen: „Para – Wir sind King“. Die Eigenproduktion begleitet vier Freundinnen in Berlin Wedding auf der Suche nach dem Glück in einer Welt, in der Licht und Schatten dicht beieinander liegen. Ein zufälliger Fund macht Hoffnung auf schnelles Geld und ein besseres Leben. Hin- und hergerissen zwischen Vernunft und der Lust auf mehr Spaß und mehr Perspektive, wird ihre Freundschaft auf eine harte Probe gestellt. Die Produktion soll noch in diesem Jahr starten – voraussichtlich im Spätsommer.

Zweite Staffel von „Hanna“ kommt zu Prime Video – der Trailer ist da

Schon seit ein paar Wochen ist bekannt, dass du bald bei Prime Video von Amazon die zweite Staffel der rasanten Serie „Hanna“ sehen kannst. In der zweiten Staffel riskiert Hanna ihre Freiheit, um ihre Freundin Clara aus den Fängen des Utrax-Programms zu befreien. Ausgerechnet ihre frühere Nemesis hilft der jungen Frau: Die CIA-Agentin Marissa Wiegler versucht sowohl sich selbst als auch Hanna vor der skrupellosen Organisation zu schützen, der sie einst vertraut hat. Als Hanna tiefer in die trügerische Welt von „The Meadows“ eintaucht, trifft sie auf andere wie sie. Sie beginnt, ihre Rolle im Utrax-Programm für Elitekämpfer zu hinterfragen – und damit auch, wo sie wirklich hingehört.

Prime Video: „Absentia“ Staffel 3 angekündigt

In die bereits dritte Staffel startet bei Prime Video derweil die Thrillerserie „Absentia“. Emily Byrnes steht darin vor ihrer bislang größten Herausforderung, um ihre Familie zu retten. Als ihre Liebsten bedroht werden, müssen Emily und ihr Ehemann Nick eingreifen. Doch schnell wird klar: Eine noch viel größere Verschwörung ist längst da – inklusive widerspenstigen FBI-Agenten. Also nimmt Emily das Geschehen selbst in die Hand – ein riskanter Plan samt gefährlicher Reise, die sie weit weg von Boston auf die Probe stellt.

Ab dem 17. Juli kannst du die neuen Folgen bei Prime Video sehen. Erste Einblicke gefällig? Der folgende Trailer gewährt sie dir.

Weitere Serien- und Film-Neustarts bei Prime Video findest du in unserem zugehörigen Ratgeber.

Serien-Fortsetzung bei Disney+: „Agents of S.H.I.E.L.D.“

Neue Serien-Kost gibt es aber auch für alle Nutzer von Disney+. Ab dem 10. Juli kannst du dort nämlich Staffel 4 und 5 von Marvel’s „Angents of S.H.I.E.L.D.“ sehen. Darin prallen die Wissenschaft und das Übernatürliche mit ungeahnten Folgen aufeinander. Inmitten wechselnder Loyalitäten und wachsender Feindseligkeiten gegenüber den Inhumans folgt Daisy Johnson als Quake ihrer eigenen Agenda. Doch als der furchterregende Ghost Rider eine Spur verbrannter Körper hinterlässt, kehrt sie zurück.

Und nebenbei erwähnt: Ab dem 10. Juli kannst du bei Disney+ auch „Die Eiskönigin 2“ sehen. Der ideale Film für einen schönen Abend mit der ganzen Familie vor dem Fernseher.

