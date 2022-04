Netflix: Bedeutende Neuheiten kündigen sich an

„Stranger Things“, „Wer hat Sara ermordet“, „Deadwind“ … die Liste an namhaften Serien-Fortsetzungen bei Netflix hat es im Mai 2022 wahrlich in sich. Und das ist noch längst nicht alles. Wir zeigen dir, auf welche weiteren neuen Serien du dich in den kommenden Wochen bei dem beliebten Video-on-Demand-Dienst freuen kannst. Außerdem werfen wir einen Blick auf die bevorstehenden Film-Neustarts.

Neue Serien bei Netflix im Mai 2022

Wie eingangs erwähnt: Die lange erwartete vierte Staffel der Netflix-Erfolgsserie „Stranger Things“ steht in den Startlöchern. Allerdings noch nicht unmittelbar. Denn bis es mit der ersten neuen Episode weitergeht, musst du dich noch etwas gedulden. Ab dem 27. Mai 2022 geht es dann aber mit dem Science-Fiction-Abenteuer endlich weiter. Und das verspricht wieder einmal spannend zu werden. Ausgerechnet mit den Frühjahrsferien kehrt die Dunkelheit nach Hawkins zurück und sorgt für neuen Terror, verstörende Erinnerungen und einen drohenden Krieg.

Schon etwas eher geht es bei Netflix mit der dritten Staffel von „Wer hat Sara ermordet“ weiter. Es wird auch gleichzeitig die letzte Staffel der Thriller-Serie sein und wieder einmal werden ab dem 18. Mai 2022 die Geschehnisse auf den Kopf gestellt. Feinde werden zu Verbündeten und die Wahrheit kommt endlich ans Licht. Nähere Details haben wir dir an dieser Stelle ausführlicher zusammengefasst.

Ebenfalls in die dritte Staffel entführt dich ab dem 15. Mai 2022 die Drama-Serie „Deadwind“. Nach ihrer Versöhnung stürzen sich Karppi und Nurmi in einen Fall mit einem rätselhaften Symbol, pharmazeutischen Versprechen und einem zutiefst gestörten Killer.

Oder darf es ein wenig Spaß für die ganze Familie sein? Dann solltest du dir den 19. Mai 2022 rot im Kalender anstreichen. Denn dann startet die neue Animationsserie „Boss Baby: Zurück zu den Windeln“. Mithilfe von Tinas magischer Formel wird der erwachsene Ted Templeton Jr. wieder zum Boss Baby. Aber die Rückkehr zur BabyCorp ist alles andere als ein Kinderspiel.

Serie Staffel verfügbar ab Bullsh*t: Die Quizshow 1 27. April 2022 Grace and Frankie 7 29. April 2022 Drei Meter über dem Himmel 3 4. Mai 2022 El Marginal 5 4. Mai 2022 The Circle 4 4. Mai 2022 Blood Sisters 1 5. Mai 2022 Clark 1 5. Mai 2022 The Pentaverate 1 5. Mai 2022 Annarasumanara 1 6. Mai 2022 Willkommen auf Eden 1 6. Mai 2022 Workin' Moms 6 10. Mai 2022 42 Tage ohne Spur 1 11. Mai 2022 Brotherhood 2 11. Mai 2022 Savage Beauty 1 12. Mai 2022 Das Klunkerimperium 2 13. Mai 2022 Erşan Kuneri 1 13. Mai 2022 Neumatt 1 13. Mai 2022 The Lincoln Lawyer 1 13. Mai 2022 Deadwind 3 15. Mai 2022 The Future Diary 2 17. Mai 2022 Liebe im Spektrum U.S. 1 18. Mai 2022 Wer hat Sara ermordet 3 18. Mai 2022 Boss Baby: Zurück zu den Windeln 1 19. Mai 2022 Insiders 2 19. Mai 2022 Entrevías 1 20. Mai 2022 Love, Death & Robots 3 20. Mai 2022 Our Blues 1 21. Mai 2022 Somebody Feed Phil 5 25. Mai 2022 Stranger Things 4 27. Mai 2022 Welcome to Wedding Hell 1 Mai 2022 Barbaren 2 2022

Neue Filme bei Netflix im Mai 2022

Wenn es statt einer Serie lieber ein Film sein soll, der Unterhaltung zu dir nach Hause bringt, können wir dir unter anderem einen Blick auf „Ein Mordsteam ermittelt wieder“ empfehlen. Ab dem 6. Mai 2022 übernehmen in dieser Komödie zwei Polizisten das Kommando, die nach einem Jahrzehnt wieder zusammenarbeiten müssen. Auftrag: eine Morduntersuchung in einer entzweiten französischen Stadt. Was nach einem simplen Drogendeal aussieht, entpuppt sich als großkalibriger Kriminalfall. In den Hauptrollen: Laurent Lafitte und Omar Sy („Ziemlich beste Freunde“), die auch schon vor zehn Jahren in „Ein Mordsteam“ gemeinsam vor der Kamera standen.

Titel verfügbar ab Silverton Siege 27. April 2022 Amor de madre 29. April 2022 Rumspringa 29. April 2022 Cuarentones 4. Mai 2022 Because of you 6. Mai 2022 Ein Mordsteam ermittelt wieder 6. Mai 2022 Marmaduke 6. Mai 2022 Thar 6. Mai 2022 Najmro 11. Mai 2022 Senior Year 13. Mai 2022 Perfekt ist anders 18. Mai 2022 Toscana 18. Mai 2022 A Perfect Pairing 19. Mai 2022 F*ck die Liebe nochmal 20. Mai 2022 Gute Reise 23. Mai 2022 Larva: Der magische Anhänger 25. Mai 2022

Vor wenigen Tagen wurde übrigens bekannt, dass demnächst eine zweite Staffel von „Squid Game“ bei Netflix erscheinen soll. Kaum eine Serie wurde in den vergangenen Monaten so kontrovers diskutiert wie diese. An einer Fortsetzung ändert das aber nichts.